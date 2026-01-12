Η Mercedes-Benz ξεκινά να προσφέρει δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης εντός πόλης – Ποια είναι η πρώτη χώρα;

Αυτόνομη οδήγηση μέσα στην πόλη με το πάτημα ενός κουμπιού ξεκινά να προσφέρει η Mercedes-Benz

To νέο σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 θα προσφέρεται στις νέες Mercedes CLA και GLC EQ, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026. Το νέο σύστημα MB.Drive Assist Pro κάνει το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ, όπου οι οδηγοί θα μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να πιάνουν το τιμόνι, τουλάχιστον μέσα στις πόλεις.

Απάντηση στην Tesla

Το σύστημα MB.Drive Assist Pro θυμίζει σε πολλά το αντίστοιχο σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Tesla, ακόμα κι η Mercedes δεν έχει αποκαλύψει πολλά για τη νέα τεχνολογία. Η εταιρεία σημείωσε πως «Με το πάτημα ενός κουμπιού, το όχημα μπορεί να κινηθεί αυτόνομα στους δρόμους της πόλης – από το πάρκινγκ μέχρι τον προορισμό – με προηγμένη υποβοήθηση SAE-Επιπέδου 2».

Η Mercedes πρόσθεσε ότι το εν λόγω σύστημα είναι «συνεργατικό» και οι οδηγοί μπορούν να επέμβουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να το απενεργοποιήσουν.

Το MB.Drive Assist Pro βασίζεται σε περίπου 30 διαφορετικούς αισθητήρες. Μεταξύ αυτών, 10 κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 υπερηχητικούς, με τις πληροφορίες που συλλέγονται να αποστέλλονται σε έναν «εξαιρετικά ισχυρό υπερυπολογιστή, ο οποίος είναι ικανός για έως και 508 TOPs». (508 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο).

Συνεργασία με έναν τεχνολογικό γίγαντα

Κι ενώ η Mercedes δεν έχει δώσει ακόμα πολλές πληροφορίες για το νέο σύστημα αυτόνομης οδήγησης, η Nvidia αποκάλυψε πως η νέα CLA θα χρησιμοποιεί το λογισμικό Drive AV, το οποίο επιτρέπει «οδήγηση σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα» καθώς και «προηγμένη ενεργητική ασφάλεια με προληπτική αποφυγή συγκρούσεων και αυτοματοποιημένη στάθμευση σε στενούς χώρους».

Ο τεχνολογικός γίγαντας πρόσθεσε πως το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί με «ανθρώπινο τρόπο», όντας ικανό να ακολουθεί διαδρομές και να αποφασίζει σε ποια λωρίδα του δρόμου να μπει και να αντιλαμβάνεται τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου όπως, πεζούς και ποδηλάτες, παραχωρώντας αυτόματα προτεραιότητα.

Επείγει προσοχή

Το MB.Drive Assist Pro θα επιτρέπει στις νέες Mercedes-Benz CLA και GLC EQ να κινούνται αυτόνομα στους δρόμους των πόλεων των ΗΠΑ, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως οι οδηγοί θα χρειάζεται να κουβαλούν μαζί και το… μαξιλάρι τους. Όπως ισχύει σε συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, ο οδηγός θα πρέπει πάντοτε να είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος, κάτι που θα επιβεβαιώνει μια κάμερα παρακολούθησης του οδηγού.

Το νέο MB.Drive Assist Pro θα κοστίζει 3.950 δολάρια για τριετή συνδρομή, αν και ένα πρόγραμμα μηνιαίας συνδρομής βρίσκεται επίσης στα σκαριά.

