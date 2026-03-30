quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Mercedes ετοιμάζει ανανέωση της A-Class για να ανταγωνιστεί τα Audi A2 και BMW Series 1

ΔΕΥΤΕΡΑ | 30.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Mercedes εργάζεται στην επανασχεδίαση της «βασικής» γκάμας της, ετοιμάζοντας ένα νέο μικρομεσαίο μοντέλο που θα προσφέρεται τόσο με θερμικούς κινητήρες όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή, προσαρμόζοντας το απέναντι στην αγορά και τον ανταγωνισμό

Η γερμανική φίρμα φαίνεται πως δεν εγκαταλείπει τελικά την κατηγορία των compact μοντέλων, αλλά αντίθετα την επαναπροσδιορίζει. Ο διάδοχος της σημερινής Mercedes-Benz A-Class  αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του γύρω στο 2028, ενσωματώνοντας μια νέα φιλοσοφία που συνδυάζει διαφορετικά συστήματα κίνησης στην ίδια πλατφόρμα.

Η βάση του νέου μοντέλου θα είναι η αρχιτεκτονική MMA (Mercedes Modular Architecture), η οποία έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να υποστηρίζει τόσο κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και ηλεκτρικά συστήματα. Αυτό δίνει στη Mercedes τη δυνατότητα να προσφέρει ένα μοντέλο που θα καλύπτει αγορές με διαφορετικό βαθμό μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε μία τεχνολογία.

Προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς

Τα τελευταία χρόνια, η Mercedes είχε δώσει έμφαση σε μεγαλύτερα και πιο premium μοντέλα, περιορίζοντας την παρουσία της στις προσιτές κατηγορίες. Ωστόσο, ο έντονος ανταγωνισμός στην κατηγορία των compact premium αυτοκινήτων, φαίνεται πως οδήγησε την εταιρεία σε επαναξιολόγηση της στρατηγικής της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η διατήρηση ενός hatchback εισαγωγικού επιπέδου δεν είναι μόνο θέμα εικόνας, αλλά και εμπορικής λογικής, καθώς αποτελεί πύλη εισόδου νέων πελατών στη μάρκα. Έτσι, το νέο μοντέλο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της παρουσίας της Mercedes σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς.

Σχεδίαση και χαρακτήρας

Αν και οι λεπτομέρειες για την εμφάνιση παραμένουν περιορισμένες, το νέο μοντέλο αναμένεται να διατηρήσει τη λογική του hatchback, με πιο «ψηλό» αμάξωμα ώστε να φιλοξενεί τις μπαταρίες στις ηλεκτρικές εκδόσεις. Παράλληλα, θα υιοθετεί σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα, αντίστοιχη με αυτή που βλέπουμε στα νεότερα μοντέλα της μάρκας.

Η εσωτερική αρχιτεκτονική αναμένεται να δανειστεί στοιχεία από μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας,, με έμφαση στην «ψηφιοποίηση», τη συνδεσιμότητα και την εμπειρία χρήστη.

Διπλή προσέγγιση: θερμικά και ηλεκτρικά

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της νέας γενιάς θα είναι η ταυτόχρονη υποστήριξη θερμικών και ηλεκτρικών εκδόσεων. Αυτό επιτρέπει στη Mercedes να προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγοράς, ειδικά σε περιοχές όπου η πλήρης ηλεκτροκίνηση δεν έχει ακόμη επικρατήσει πλήρως.


Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στις δύο τάσεις της αυτοκίνησης, δίνοντας χρόνο τόσο στους καταναλωτές όσο και στην υποδομή να εξελιχθούν ομαλά προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Το νέο compact  μοντέλο της Mercedes δεν είναι απλώς ένας διάδοχος της A-Class, αλλά ένα στρατηγικό «ενδιάμεσο» εργαλείο που θα επιτρέψει στη μάρκα να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια κατηγορία με έντονη πίεση από premium αντιπάλους και ταυτόχρονα να υποστηρίξει τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση χωρίς απότομες αλλαγές.

Τι κρατάμε

  • Ο διάδοχος της A-Class αναμένεται γύρω στο 2028 με νέα αρχιτεκτονική MMA
  • Θα προσφέρεται τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και ως ηλεκτρικό
  • Στόχος είναι η ευελιξία σε αγορές με διαφορετικά επίπεδα ηλεκτροκίνησης
  • Θα διατηρήσει χαρακτήρα hatchback με πιο «ψηλή» σχεδίαση
  • Βασικός ανταγωνιστής θα είναι μοντέλα όπως το επερχόμενο Audi A2 και η BMW Series 1
car-prices
google-news
Tags
#Mercedes#Mercedes A-Class#Mercedes-Benz
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

Πρόσφατες Ειδήσεις