Η μεταπώληση των ηλεκτρικών καταρρέει – Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό που νομίζετε

Η καχυποψία για τις μπαταρίες οδηγεί σε δραματική πτώση των τιμών, παρότι τα δεδομένα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα, υπάρχει απλά προκατάληψη

Η αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάρρευση αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας οικονομικές κρίσεις για εταιρείες στόλων και ιδιώτες που επιθυμούν να διαθέσουν τα αυτοκίνητα τους στην αγορά μεταχειρισμένων. Το φαινόμενο όμως αποκαλύπτει περισσότερα για την ωριμότητα της αγοράς παρά για την πραγματική αξιοπιστία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ειδικά των μπαταριών τους.

Όταν η ινδική υπηρεσία ride-hailing BluSmart κατέρρευσε τον Απρίλιο, ο στόλος της με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είχαν αρχική αξία άνω των 12.000 δολαρίων κατέκλυσε την αγορά σε τιμές γύρω στα 3.000 δολάρια, όπως αναφέρει το Rest of World. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιοκτήτες Tesla παρακολουθούν απογοητευμένοι τα Model Y του 2023 να χάνουν 42% της αξίας τους, ενώ o μέσος όρος απαξίωσης της τιμής για συμβατικό αυτοκίνητα Ford F-150 σε διάστημα δύο ετών κυμαίνεται στο 20%.

Αιτία ο φόβος, όχι πραγματικότητα

Το ζήτημα πηγάζει από την αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια ζωής των μπαταριών – μια αβεβαιότητα που στηρίζεται περισσότερο στην άγνοια παρά στα πραγματικά δεδομένα.

«Για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, υπάρχει μια ιστορία 100 και πλέον ετών πίσω τους, όλοι πάνω – κάτω γνωρίζουν το πως παλιώνουν», εξηγεί ο Andrew Garberson από τη startup Recurrent του Σιάτλ. «Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορεί να έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη, όμως ένα μεγάλο μέρος της αξίας του αυτοκινήτου είναι συνδεδεμένο με ένα εξάρτημα – την μπαταρία».

Μια άλλη βρετανική μελέτη διαπίστωσε ότι τα ηλεκτρικά 3 ετών έχασαν πάνω από τη μισή τους αξία, σε σύγκριση με 39% για τα βενζινοκίνητα. Η έλλειψη οικειότητας της αγοράς με την τεχνολογία μετατρέπεται σε πρόβλημα.

Οι στόλοι πληρώνουν το τίμημα

Οι εταιρείες με στόλους ηλεκτρικών οχημάτων υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες. Η Hertz ανακοίνωσε ζημιές 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, κυρίως λόγω της κατάρρευσης της αξίας των ηλεκτρικών οχημάτων της, σύμφωνα με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Φεβρουαρίου 2025. Η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων πούλησε 30.000 ηλεκτρικά Tesla που είχαν αγοραστεί σε τιμές άνω των 40.000 δολαρίων, στα 20.000 δολάρια.

Η πραγματικότητα πίσω από τους φόβους

Και όμως, τα επιστημονικά δεδομένα διαψεύδουν κατηγορηματικά την ανησυχία για τις μπαταρίες. Η έρευνα της Recurrent δείχνει ότι οι μπαταρίες υποβαθμίζονται μόλις 1-2% ετησίως, με μόνο 1% των αυτοκινήτων μετά το 2016 να χρειάζονται αντικατάσταση μπαταρίας. «Τα δεδομένα βοηθούν τους ανθρώπους να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις μεταχειρισμένες μπαταρίες των ηλεκτρικών», δήλωσε ο Garberson. “«Καθώς η εμπιστοσύνη αυξάνεται, θα ανέβουν και οι τιμές μεταπώλησης».

Μια ανώριμη αγορά, όχι ανώριμη τεχνολογία

Η τεχνολογία των ηλεκτρικών οχημάτων είναι πιο αξιόπιστη από ό,τι πιστεύει η αγορά. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η ποιότητα των μπαταριών, αλλά η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας των αγοραστών με την τεχνολογία.

Η κατάρρευση των τιμών στη μεταπώληση, δείχνει μια αγορά που δεν έχει ακόμη ωριμάσει – μια αγορά που λειτουργεί με βάση υποθέσεις και φόβους αντί για αποδείξεις. Καθώς όμως συσσωρεύονται περισσότερα δεδομένα και η εμπειρία με τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται, αναμένεται η εμπιστοσύνη να εδραιωθεί και οι τιμές να σταθεροποιηθούν.

Μέχρι τότε, οι αγοραστές μεταχειρισμένων ηλεκτρικών απολαμβάνουν τιμές που δεν αντανακλούν την πραγματική αξία της τεχνολογίας – μια ευκαιρία που γεννιέται από την άγνοια της αγοράς, όχι από τα μειονεκτήματα των οχημάτων.

Τι κρατάμε

Δραματική πτώση τιμών στα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά – Απώλειες έως 50% σε τρία χρόνια.

– Απώλειες έως 50% σε τρία χρόνια. Ο φόβος για τις μπαταρίες οδηγεί την κατάρρευση – Η αγορά φοβάται το κόστος αντικατάστασης λόγω έλλειψης γνώσης της τεχνολογίας.

– Η αγορά φοβάται το κόστος αντικατάστασης λόγω έλλειψης γνώσης της τεχνολογίας. Οι στόλοι υφίστανται τεράστιες ζημιές – Η Hertz έχασε 2,9 δισ. δολάρια το 2024, πουλώντας Tesla από 40.000$ σε τιμές κάτω από 20.000$.

– Η Hertz έχασε 2,9 δισ. δολάρια το 2024, πουλώντας Tesla από 40.000$ σε τιμές κάτω από 20.000$. Τα δεδομένα αποδεικνύουν το αντίθετο – Οι μπαταρίες υποβαθμίζονται μόλις 1-2% ετησίως, με μόνο 1% να χρειάζεται αντικατάσταση.

– Οι μπαταρίες υποβαθμίζονται μόλις 1-2% ετησίως, με μόνο 1% να χρειάζεται αντικατάσταση. Ανώριμη αγορά, όχι τεχνολογία – Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης και γνώσης, όχι η αξιοπιστία των ηλεκτρικών.

