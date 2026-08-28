quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η MG «απογειώνεται» στο Athens Flying Week 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-mg-apogeionetai-sto-athens-flying-week-2026-814905
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η MG Motor Greece θα δώσει δυναμικό «παρών» στην Τανάγρα ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός της μεγάλης αεροπορικής διοργάνωσης, με τα μοντέλα της να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του event

Η MG Motor Greece θα βρίσκεται στο Athens Flying Week 2026, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Αυτοκινητικού Χορηγού της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Η παρουσία της μάρκας δεν θα περιοριστεί σε έναν εκθεσιακό χώρο, καθώς αυτοκίνητα από τη σύγχρονη γκάμα της θα χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη πραγματικών αναγκών της διοργάνωσης.

Τα αυτοκίνητα της MG μέσα στη δράση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η MG θα διαθέσει οχήματα για τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των συντελεστών του Athens Flying Week.

Παράλληλα, ορισμένα μοντέλα της εταιρείας θα αναλάβουν έναν ακόμη πιο χαρακτηριστικό ρόλο, καθώς θα χρησιμοποιηθούν ως follow-me cars στην πίστα του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων.

Με αυτόν τον τρόπο, η συμμετοχή της MG αποκτά και πρακτικό χαρακτήρα, καθώς τα αυτοκίνητά της θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία του event και στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται στην Τανάγρα.

ZS MAX, HS και Cyberster στην Τανάγρα

Παράλληλα, οι επισκέπτες του Athens Flying Week θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της σημερινής γκάμας της MG.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας θα βρίσκονται τα MG ZS MAX και MG HS, ενώ αναμφίβολα ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να τραβήξουν περισσότερο την προσοχή είναι το MG Cyberster.

Το αμιγώς ηλεκτρικό roadster αποτελεί μία από τις πλέον ξεχωριστές προτάσεις της μάρκας, συνδυάζοντας τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με τη μακρά παράδοση της MG στα ανοιχτά σπορ αυτοκίνητα.

Αυτοκίνητο και αεροπορία συναντιούνται στην Τανάγρα

Η επιλογή της MG να συμμετάσχει στο Athens Flying Week δημιουργεί έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό ανάμεσα σε δύο κόσμους που έχουν ως κοινό παρονομαστή την τεχνολογία, τις επιδόσεις και την εξέλιξη των μετακινήσεων.

Για τη μάρκα αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να παρουσιάσει τα αυτοκίνητά της σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, διαφορετικό από τις κλασικές εκθέσεις και τις συνηθισμένες παρουσιάσεις νέων μοντέλων.

Το Athens Flying Week 2026 πραγματοποιείται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, με την MG Motor Greece να αποτελεί φέτος μέρος τόσο της εικόνας όσο και της λειτουργίας της μεγάλης αεροπορικής διοργάνωσης.

Τι κρατάμε

  • Η MG Motor Greece είναι Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός του Athens Flying Week 2026.
  • Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.
  • Οχήματα της MG θα χρησιμοποιηθούν για τις μετακινήσεις πληρωμάτων και συντελεστών.
  • Αυτοκίνητα της μάρκας θα αναλάβουν και ρόλο follow-me cars στην πίστα του αεροδρομίου.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Athens Flying Week#MG#MG Cyberster#MG HS#MG ZS Max
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

to-koryfaio-pick-up-tis-ford-metatrepetai-se-kinito-kentro-epicheiriseon-gia-drones-813530

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2026

Το κορυφαίο pick-up της Ford μετατρέπεται σε κινητό κέντρο επιχειρήσεων για drones
neo-fthino-kai-praktiko-suv-etoimazei-i-ford-tha-einai-to-neo-maverick-813514

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2026

Nέο φθηνό και πρακτικό SUV ετοιμάζει η Ford: Θα είναι το νέο Maverick;
ford-ranger-diesel-i-plug-in-hybrid-einai-kalytero-811778

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.07.2026

Ford Ranger: Diesel ή Plug-in hybrid είναι καλύτερο;
to-volkswagen-amarok-tha-ginei-7-thesio-suv-811074

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.07.2026

Το Volkswagen Amarok θα γίνει 7-θέσιο SUV;
pou-tha-paragontai-ta-nea-aftokinita-tis-synergasias-ford-geely-811404

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.07.2026

Πού θα παράγονται τα νέα αυτοκίνητα της συνεργασίας Ford-Geely;
yvridiko-ford-puma-tora-me-perissotero-exoplismo-alla-idia-timi-810709

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.07.2026

Υβριδικό Ford Puma τώρα με περισσότερο εξοπλισμό αλλά ίδια τιμή

Πρόσφατες Ειδήσεις