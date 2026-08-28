Η MG «απογειώνεται» στο Athens Flying Week 2026

Η MG Motor Greece θα δώσει δυναμικό «παρών» στην Τανάγρα ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός της μεγάλης αεροπορικής διοργάνωσης, με τα μοντέλα της να συμμετέχουν ενεργά στη λειτουργία του event

Η MG Motor Greece θα βρίσκεται στο Athens Flying Week 2026, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Αυτοκινητικού Χορηγού της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Η παρουσία της μάρκας δεν θα περιοριστεί σε έναν εκθεσιακό χώρο, καθώς αυτοκίνητα από τη σύγχρονη γκάμα της θα χρησιμοποιηθούν και για την κάλυψη πραγματικών αναγκών της διοργάνωσης.

Τα αυτοκίνητα της MG μέσα στη δράση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η MG θα διαθέσει οχήματα για τις μετακινήσεις των αεροπορικών πληρωμάτων και των συντελεστών του Athens Flying Week.

Παράλληλα, ορισμένα μοντέλα της εταιρείας θα αναλάβουν έναν ακόμη πιο χαρακτηριστικό ρόλο, καθώς θα χρησιμοποιηθούν ως follow-me cars στην πίστα του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων.

Με αυτόν τον τρόπο, η συμμετοχή της MG αποκτά και πρακτικό χαρακτήρα, καθώς τα αυτοκίνητά της θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία του event και στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται στην Τανάγρα.

ZS MAX, HS και Cyberster στην Τανάγρα

Παράλληλα, οι επισκέπτες του Athens Flying Week θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της σημερινής γκάμας της MG.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας θα βρίσκονται τα MG ZS MAX και MG HS, ενώ αναμφίβολα ένα από τα μοντέλα που αναμένεται να τραβήξουν περισσότερο την προσοχή είναι το MG Cyberster.

Το αμιγώς ηλεκτρικό roadster αποτελεί μία από τις πλέον ξεχωριστές προτάσεις της μάρκας, συνδυάζοντας τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με τη μακρά παράδοση της MG στα ανοιχτά σπορ αυτοκίνητα.

Αυτοκίνητο και αεροπορία συναντιούνται στην Τανάγρα

Η επιλογή της MG να συμμετάσχει στο Athens Flying Week δημιουργεί έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό ανάμεσα σε δύο κόσμους που έχουν ως κοινό παρονομαστή την τεχνολογία, τις επιδόσεις και την εξέλιξη των μετακινήσεων.

Για τη μάρκα αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να παρουσιάσει τα αυτοκίνητά της σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, διαφορετικό από τις κλασικές εκθέσεις και τις συνηθισμένες παρουσιάσεις νέων μοντέλων.

Το Athens Flying Week 2026 πραγματοποιείται στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας, με την MG Motor Greece να αποτελεί φέτος μέρος τόσο της εικόνας όσο και της λειτουργίας της μεγάλης αεροπορικής διοργάνωσης.

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