quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η MG επιστρέφει στην ευρωπαϊκή παραγωγή: Νέο εργοστάσιο στην Ισπανία με επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 04.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
i-mg-epistrefei-stin-evropaiki-paragogi-neo-ergostasio-stin-ispania-me-ependysi-200-ekatommyrion-evro-805470
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κινεζική SAIC, ιδιοκτήτρια της MG, ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου της εργοστασίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγοντας την Ισπανία ως βάση

Η MG συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Ευρώπη και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη παραγωγική μονάδα της μητρικής SAIC εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επένδυση υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική «In Europe, For Europe», με στόχο την τοπική παραγωγή οχημάτων και εξαρτημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Παραγωγή από το 2028

Σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας, οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν το 2027, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ισπανικές αρχές, ενώ η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει το 2028. Σε πλήρη ανάπτυξη, η μονάδα θα μπορεί να κατασκευάζει έως και 120.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Το εργοστάσιο θα δημιουργηθεί στο λιμάνι του Φερόλ και θα περιλαμβάνει όχι μόνο γραμμές παραγωγής αλλά και εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, εφοδιαστική αλυσίδα, προμήθεια βασικών εξαρτημάτων και προηγμένα συστήματα logistics.

Πάνω από 2.000 νέες θέσεις εργασίας

Η MG εκτιμά ότι το νέο βιομηχανικό κέντρο θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ενώ σημαντικό μέρος των εξαρτημάτων θα προέρχεται από τοπικούς προμηθευτές. Η εταιρεία θέλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της παρουσία και να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα.

Απάντηση στους ευρωπαϊκούς δασμούς

Η επιλογή της Ισπανίας δεν θεωρείται τυχαία. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης, με τη SAIC να συγκαταλέγεται στις εταιρείες που επηρεάζονται περισσότερο από το μέτρο. Η τοπική παραγωγή δίνει τη δυνατότητα στην MG να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η Ισπανία εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Ήδη η Chery έχει ξεκινήσει συνεργασία παραγωγής στη Βαρκελώνη, ενώ και άλλοι κινεζικοί όμιλοι επενδύουν σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.

Η MG συνεχίζει την άνοδο στην Ευρώπη

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η MG καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στην Ευρώπη, ενώ οι πωλήσεις της ξεπέρασαν τις 300.000 μονάδες μέσα στο 2025.

Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την επόμενη φάση ανάπτυξης της μάρκας, η οποία φιλοδοξεί να μετατραπεί από έναν ταχέως αναπτυσσόμενο «παίκτη» σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τι κρατάμε

  • Η MG θα κατασκευάσει το πρώτο της εργοστάσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η επένδυση στη Γαλικία της Ισπανίας φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ.
  • Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2028.
  • Η ετήσια δυναμικότητα θα φτάνει τα 120.000 αυτοκίνητα.
  • Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#MG#Γραμμή παραγωγής#Ευρώπη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

apistefto-vgikan-zontanoi-mesa-apo-afti-ti-mclaren-784240

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.11.2025

Απίστευτο: Βγήκαν ζωντανοί μέσα από αυτή τη McLaren
se-poia-poli-tis-elladas-tha-deis-to-monothesio-tis-mclaren-afti-tin-kyriaki-753109

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.10.2025

Σε ποια πόλη της Ελλάδας θα δεις το μονοθέσιο της McLaren αυτή την Κυριακή
krima-ki-adiko-pente-supercars-vrazoun-meta-apo-fotia-sto-fortigo-pou-ta-metefere-776047

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.09.2025

Κρίμα κι άδικο: Πέντε supercars «βράζουν» μετά από φωτιά στο φορτηγό που τα μετέφερε
i-mclaren-pou-chreiazetai-na-metakomiseis-gia-na-tin-agoraseis-774442

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.09.2025

Η McLaren που χρειάζεται να μετακομίσεις για να την αγοράσεις
to-parathyraki-pou-vrikan-oi-kinezikes-markes-kai-apofevgoun-tous-dasmous-748605

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.09.2025

Το “παραθυράκι” που βρήκαν οι κινεζικές μάρκες και αποφεύγουν τους δασμούς
tromaktiko-trochaio-me-mclaren-apo-thavma-den-apokefalistike-o-odigos-770152

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.08.2025

Τρομακτικό τροχαίο με McLaren – Από θαύμα δεν αποκεφαλίστηκε ο οδηγός

Πρόσφατες Ειδήσεις