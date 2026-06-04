Η MG επιστρέφει στην ευρωπαϊκή παραγωγή: Νέο εργοστάσιο στην Ισπανία με επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ

Η κινεζική SAIC, ιδιοκτήτρια της MG, ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου της εργοστασίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγοντας την Ισπανία ως βάση

Η MG συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Ευρώπη και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη παραγωγική μονάδα της μητρικής SAIC εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επένδυση υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική «In Europe, For Europe», με στόχο την τοπική παραγωγή οχημάτων και εξαρτημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Παραγωγή από το 2028

Σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας, οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν το 2027, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις ισπανικές αρχές, ενώ η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει το 2028. Σε πλήρη ανάπτυξη, η μονάδα θα μπορεί να κατασκευάζει έως και 120.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Το εργοστάσιο θα δημιουργηθεί στο λιμάνι του Φερόλ και θα περιλαμβάνει όχι μόνο γραμμές παραγωγής αλλά και εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, εφοδιαστική αλυσίδα, προμήθεια βασικών εξαρτημάτων και προηγμένα συστήματα logistics.

Πάνω από 2.000 νέες θέσεις εργασίας

Η MG εκτιμά ότι το νέο βιομηχανικό κέντρο θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ενώ σημαντικό μέρος των εξαρτημάτων θα προέρχεται από τοπικούς προμηθευτές. Η εταιρεία θέλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της παρουσία και να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγωγές οχημάτων από την Κίνα.

Απάντηση στους ευρωπαϊκούς δασμούς

Η επιλογή της Ισπανίας δεν θεωρείται τυχαία. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής προέλευσης, με τη SAIC να συγκαταλέγεται στις εταιρείες που επηρεάζονται περισσότερο από το μέτρο. Η τοπική παραγωγή δίνει τη δυνατότητα στην MG να μειώσει το κόστος και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η Ισπανία εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Ήδη η Chery έχει ξεκινήσει συνεργασία παραγωγής στη Βαρκελώνη, ενώ και άλλοι κινεζικοί όμιλοι επενδύουν σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις.

Η MG συνεχίζει την άνοδο στην Ευρώπη

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η MG καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στην Ευρώπη, ενώ οι πωλήσεις της ξεπέρασαν τις 300.000 μονάδες μέσα στο 2025.

Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να αποτελέσει κομβικό στοιχείο για την επόμενη φάση ανάπτυξης της μάρκας, η οποία φιλοδοξεί να μετατραπεί από έναν ταχέως αναπτυσσόμενο «παίκτη» σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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