Η μικρότερη BMW M της γκάμας θα μπορεί πλέον να κάνει 0-100 km/h σε 3,6 sec – Ποιο είναι το μυστικό;

Με τη νέα έκδοση, η BMW M2 πλέον δε θα έχει τίποτα να ζηλέψει σε επιδόσεις από τη μεγαλύτερη και ακριβότερη «αδερφή» της

Η νέα έκδοση xDrive της BMW M2 χάνει λίγο από το DNA της προς τιμήν των επιδόσεων, κλείνοντας έτσι την «ψαλίδα» με τη μεγαλύτερη M4. Η BMW βάζει τέλος στην καθαρόαιμη πισωκίνητη φιλοσοφία της M2 στο νέο μοντέλο του 2027, το οποίο προσφέρεται για πρώτη φορά με σύστημα τετρακίνησης M xDrive, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση και επιδόσεις, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα κίνησης μόνο στον πίσω άξονα.

Χάρη στην τετρακίνηση, η νέα BMW M2 xDrive μπορεί να κάνει το 0-100 km/h 0,3 δευτερόλεπτα γρηγορότερα από την πισωκίνητη έκδοση.

Γνωστή συνταγή

Ο κινητήρας παραμένει ο γνωστός twin-turbo εξακύλινδρος 3,0 λίτρων (S58), με απόδοση 473 ίππων και 600 Nm ροπής. Δεν υπάρχει αύξηση ισχύος σε σχέση με την πισωκίνητη έκδοση, αλλά η προσθήκη του συστήματος τετρακίνησης xDrive φέρνει σημαντικά βελτιωμένη επιτάχυνση.

Η νέα BMW M2 xDrive μπορεί να κάνει το 0-60 mph (0-97 km/h) σε 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ ο χρόνος αυτός πέφτει στα 3,3 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία one-foot rollout. Παράλληλα, το 0-200 km/h έρχεται σε 12,8 δευτερόλεπτα (12,5 με rollout), ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h ή στα 285 km/h με το πακέτο M Driver’s Package.

Με τη νέα έκδοση, η BMW φέρνει την M2 ακόμα πιο κοντά στην M4 σε επιδόσεις, προσφέροντας ταυτόχρονα την ευελιξία της τετρακίνησης χωρίς να χάνει εντελώς τον παραδοσιακό χαρακτήρα της.

Τετρακίνητη ή πισωκίνητη καθ’ επιλογή

Με το σύστημα M xDrive, το αυτοκίνητο λειτουργεί κατά βάση ως πισωκίνητο, με τους εμπρός τροχούς να ενεργοποιούνται αυτόματα όποτε αυτό χρειαστεί. Ο οδηγός μπορεί να διαλέξει να στέλνει όλη την ισχύ στον πίσω άξονα μέσω του μενού M Setup, ενώ απενεργοποιείται και το DSC για πιο «καθαρή» εμπειρία. Δεν θα υπάρχει χειροκίνητο κιβώτιο στις επιλογές, παρά μόνο το αυτόματο Steptronic 8 σχέσεων.

Η M2 xDrive θα διατίθεται σε οκτώ χρώματα, με νέα προσθήκη το εντυπωσιακό Borusan Turkish Blue από την BMW Individual.

H παραγωγή της νέας M2 θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, με τα βιβλία παραγγελιών να ανοίγουν μέσα στο καλοκαίρι. Όσο για την τιμή της, αυτή θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη από τις περίπου 105.000 ευρώ που κοστίζει η «απλή» BMW M2 στη χώρα μας.

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