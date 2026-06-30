Η μοναδική κινεζική μάρκα που έχει φτάσει τις 5.000 πωλήσεις στην Ελλάδα

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την κινεζική μάρκα, καθώς παρέδωσε το 5.000ό όχημα Νέας Ενέργειας (EV και Plug-in Hybrid) στην Ελλάδα

H BYD ξεπέρασε το ορόσημο των 5.000 οχημάτων Νέας Ενέργειας στην Ελλάδα μέσα σε μόλις 26 μήνες. Το αυτοκίνητο που σηματοδότησε το συγκεκριμένο επίτευγμα ήταν ένα BYD SEAL U DM-i, το οποίο παραδόθηκε στις εγκαταστάσεις της BYD στον Άλιμο, παρουσία στελεχών της εταιρείας, σε μια συμβολική εκδήλωση που υπογραμμίζει τη δυναμική πορεία της μάρκας στη χώρα μας.

Ανοδική πορεία

Το συγκεκριμένο ορόσημο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η BYD βρίσκεται στην ελληνική αγορά μόλις 26 μήνες. Μέσα σε αυτό το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ελλάδα, ενώ κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων Νέας Ενέργειας, δημιουργώντας παράλληλα μια ολοένα και μεγαλύτερη κοινότητα ιδιοκτητών.

Η επιτυχία της BYD βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη φιλοσοφία της να εξελίσσει και να κατασκευάζει εσωτερικά τις βασικές τεχνολογίες των μοντέλων της. Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας παγκοσμίως, η εταιρεία παράγει τις δικές της μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες και συστήματα κίνησης, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως η Blade Battery, η e-Platform 3.0 και το Super Hybrid DM, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τις υψηλές επιδόσεις.

Γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη

Σήμερα η BYD διαθέτει μία από τις πιο ολοκληρωμένες γκάμες οχημάτων Νέας Ενέργειας στην ελληνική αγορά, αποτελούμενη από συνολικά εννέα μοντέλα. Στην πλευρά των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η γκάμα ξεκινά από το BYD DOLPHIN SURF και φτάνει μέχρι το SEALION 7, ένα SUV υψηλών επιδόσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και κατηγοριών.

Ταυτόχρονα, η οικογένεια των μοντέλων Super Hybrid DM συνεχίζει να εμπλουτίζεται. Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά τα νέα ATTO 2 DM-i και DOLPHIN G DM-i, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με τη μεγάλη αυτονομία που προσφέρει ένα plug-in hybrid σύστημα.

Πρωταγωνιστής και στις πωλήσεις

Η εμπορική πορεία της BYD αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 31,9% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ αρκετά μοντέλα της βρίσκονται στην κορυφή των κατηγοριών τους.

Το BYD DOLPHIN SURF αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό hatchback της κατηγορίας Β με μερίδιο αγοράς 48,9%, ενώ το BYD ATTO 2 βρίσκεται στην κορυφή των ηλεκτρικών B-SUV με ποσοστό 20,8%. Αντίστοιχα, το BYD DOLPHIN κυριαρχεί στην κατηγορία C των ηλεκτρικών hatchback, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 78,5%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πορεία του BYD SEAL U DM-i, το οποίο αναδεικνύεται στο best seller plug-in hybrid μοντέλο στο κανάλι λιανικής (retail) τόσο το 2025 όσο και το 2026, ανεξάρτητα από κατηγορία. Παράλληλα, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατηγορία D-SUV PHEV, με μερίδιο αγοράς 22,4%.

Με στρατηγική που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτροκίνησης και με συνεχείς επενδύσεις σε νέα μοντέλα, προηγμένες τεχνολογίες και υπηρεσίες, η BYD, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη, αποδοτική και τεχνολογικά προηγμένη μορφή μετακίνησης.