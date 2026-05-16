Η μοναδική premium γερμανική μάρκα που προσφέρει εγγύηση 10 χρόνια στην Ελλάδα

Η Audi ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπειρία που προσφέρουν τα μοντέλα της μέσα από το νέο πρόγραμμα Audi Platinum, προσφέροντας εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 χρόνια ή τα 150.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία που δίνει η μάρκα όχι μόνο στην ποιότητα κατασκευής, αλλά και στη συνολική εμπειρία που συνοδεύει ένα Audi μετά την αγορά.

Το νέο πρόγραμμα Audi Platinum αφορά κάθε νέο Audi και ενεργοποιείται αυτόματα με το πρώτο προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi. Από εκεί και πέρα, η κάλυψη ανανεώνεται μέσω της τακτικής συντήρησης, ακολουθώντας το πρόγραμμα service του αυτοκινήτου.

Στην πράξη, το Audi Platinum καλύπτει μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του οχήματος, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη μεγαλύτερη σιγουριά και καλύτερο έλεγχο του κόστους χρήσης σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερη έμφαση στη συντήρηση

Η Audi δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη διαδικασία συντήρησης, καθώς όλα τα αυτοκίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς του επίσημου δικτύου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με εγκεκριμένες διαδικασίες, εργοστασιακά διαγνωστικά συστήματα και γνήσια ανταλλακτικά Audi, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αρχικές του προδιαγραφές.

Ουσιαστικά, η γερμανική μάρκα αντιμετωπίζει το service ως κομμάτι της premium εμπειρίας και όχι απλώς ως μια υποχρεωτική διαδικασία συντήρησης. Αυτό ακριβώς θέλει να αναδείξει και μέσα από το Audi Platinum: μια πιο ολοκληρωμένη σχέση με τον πελάτη, που συνεχίζεται και μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί θετικά και για τη μεταπωλητική αξία ενός Audi, καθώς η συνεχής συντήρηση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά μεταχειρισμένου. Το πακέτο συμπληρώνεται από την υπηρεσία Audi LongLife Mobility, η οποία προσφέρει δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο, αρκεί το αυτοκίνητο να συντηρείται κανονικά στο επίσημο δίκτυο της μάρκας.

Με το Audi Platinum, η Audi επιχειρεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια υποστήριξη των μοντέλων της, επενδύοντας σε μια εμπειρία που δεν σταματά στην αγορά του αυτοκινήτου, αλλά συνεχίζεται καθημερινά.

