quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η μοναδική premium γερμανική μάρκα που προσφέρει εγγύηση 10 χρόνια στην Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 16.05.2026
Autotypos Team
i-monadiki-premium-germaniki-marka-pou-prosferei-engyisi-10-chronia-stin-ellada-799224
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Audi ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπειρία που προσφέρουν τα μοντέλα της μέσα από το νέο πρόγραμμα Audi Platinum, προσφέροντας εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 χρόνια ή τα 150.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία που δίνει η μάρκα όχι μόνο στην ποιότητα κατασκευής, αλλά και στη συνολική εμπειρία που συνοδεύει ένα Audi μετά την αγορά.

Το νέο πρόγραμμα Audi Platinum αφορά κάθε νέο Audi και ενεργοποιείται αυτόματα με το πρώτο προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi. Από εκεί και πέρα, η κάλυψη ανανεώνεται μέσω της τακτικής συντήρησης, ακολουθώντας το πρόγραμμα service του αυτοκινήτου.

Στην πράξη, το Audi Platinum καλύπτει μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του οχήματος, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη μεγαλύτερη σιγουριά και καλύτερο έλεγχο του κόστους χρήσης σε βάθος χρόνου.

Ιδιαίτερη έμφαση στη συντήρηση

Η Audi δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη διαδικασία συντήρησης, καθώς όλα τα αυτοκίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς του επίσημου δικτύου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται με εγκεκριμένες διαδικασίες, εργοστασιακά διαγνωστικά συστήματα και γνήσια ανταλλακτικά Audi, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις αρχικές του προδιαγραφές.

Ουσιαστικά, η γερμανική μάρκα αντιμετωπίζει το service ως κομμάτι της premium εμπειρίας και όχι απλώς ως μια υποχρεωτική διαδικασία συντήρησης. Αυτό ακριβώς θέλει να αναδείξει και μέσα από το Audi Platinum: μια πιο ολοκληρωμένη σχέση με τον πελάτη, που συνεχίζεται και μετά την παράδοση του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα λειτουργεί θετικά και για τη μεταπωλητική αξία ενός Audi, καθώς η συνεχής συντήρηση στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά μεταχειρισμένου. Το πακέτο συμπληρώνεται από την υπηρεσία Audi LongLife Mobility, η οποία προσφέρει δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο, αρκεί το αυτοκίνητο να συντηρείται κανονικά στο επίσημο δίκτυο της μάρκας.

Με το Audi Platinum, η Audi επιχειρεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη μακροχρόνια υποστήριξη των μοντέλων της, επενδύοντας σε μια εμπειρία που δεν σταματά στην αγορά του αυτοκινήτου, αλλά συνεχίζεται καθημερινά.

Τι κρατάμε:

  • Η Audi ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπειρία που προσφέρουν τα μοντέλα της με το πρόγραμμα Audi Platinum
  • Το νέο πρόγραμμα προσφέρει εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 χρόνια ή τα 150.000 χιλιόμετρα
  • Τα αυτοκίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυπηρετούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς του επίσημου δικτύου
  • Το πακέτο συμπληρώνεται από δωρεάν οδική βοήθεια, 24ωρη υποστήριξη και κάλυψη 365 ημέρες τον χρόνο
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Audi#Audi Platinum
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Δείτε επίσης

stamatise-i-paragogi-ton-dyo-fthinoteron-audi-tis-agoras-ti-erchetai-sti-thesi-tous-800952

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.04.2026

Σταμάτησε η παραγωγή των δύο φθηνότερων Audi της αγοράς – Τι έρχεται στη θέση τους;
o-pio-xechoristos-kinitiras-tis-audi-den-tha-pethanei-mallon-795569

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.04.2026

Ο πιο ξεχωριστός κινητήρας της Audi δεν θα πεθάνει (μάλλον)
i-megali-allagi-pou-erchetai-sto-koryfaio-audi-meta-apo-15-chronia-649936

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.04.2026

Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο κορυφαίο Audi μετά από 15 χρόνια
i-audi-etoimazei-to-koryfaio-suv-me-sima-rs-pou-echoume-dei-mechri-simera-800159

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.04.2026

Η Audi ετοιμάζει το κορυφαίο SUV με σήμα RS που έχουμε δει μέχρι σήμερα
erchetai-to-pio-prosito-ilektriko-tis-audi-me-diasimo-onoma-798936

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.04.2026

Έρχεται το πιο προσιτό ηλεκτρικό της Audi με διάσημο όνομα
i-porsche-cayenne-tha-synechisei-na-echei-kinitira-venzinis-ti-apokalypsan-697581

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.04.2026

Η Porsche Cayenne θα συνεχίσει να έχει κινητήρα βενζίνης – Τι αποκάλυψαν;

Πρόσφατες Ειδήσεις