Η Motor Oil ενισχύει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με σημαντική χορηγία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έλαβε σημαντική χορηγία από την Motor Oil για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού και διασωστικού του έργου

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με σταθερή προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα χάρη στη σημαντική χορηγία της Motor Oil.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Motor Oil προσέφερε σημαντική ποσότητα καυσίμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη μέρους των εξόδων κίνησης δεκαπέντε (15) οχημάτων του Ε.Ε.Σ., τα οποία επιχειρούν καθημερινά στο πεδίο, εξυπηρετώντας διασωστικές αποστολές και τη μεταφορά νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Η ευγενική αυτή πρωτοβουλία ενδυναμώνει το πολυσχιδές και πολυεπίπεδο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων, όπου η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια τίθενται σε δοκιμασία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Motor Oil για την πολύτιμη αυτή συνδρομή, η οποία ενισχύει έμπρακτα το έργο των εθελοντών και των στελεχών του, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται με ταχύτητα, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η σύμπραξη μεταξύ οργανισμών κοινωφελούς χαρακτήρα και υπεύθυνων επιχειρήσεων μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, προάγοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.