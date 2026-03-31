EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Motor Oil ενισχύει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με σημαντική χορηγία

ΤΡΙΤΗ | 31.03.2026
Autotypos Team
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έλαβε σημαντική χορηγία από την Motor Oil για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού και διασωστικού του έργου

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με σταθερή προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, ενισχύει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα χάρη στη σημαντική χορηγία της Motor Oil.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Motor Oil προσέφερε σημαντική ποσότητα καυσίμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη μέρους των εξόδων κίνησης δεκαπέντε (15) οχημάτων του Ε.Ε.Σ., τα οποία επιχειρούν καθημερινά στο πεδίο, εξυπηρετώντας διασωστικές αποστολές και τη μεταφορά νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού.

Η ευγενική αυτή πρωτοβουλία ενδυναμώνει το πολυσχιδές και πολυεπίπεδο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων, όπου η ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια τίθενται σε δοκιμασία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Motor Oil για την πολύτιμη αυτή συνδρομή, η οποία ενισχύει έμπρακτα το έργο των εθελοντών και των στελεχών του, επιτρέποντάς τους να ανταποκρίνονται με ταχύτητα, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης στις ανάγκες της κοινωνίας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η σύμπραξη μεταξύ οργανισμών κοινωφελούς χαρακτήρα και υπεύθυνων επιχειρήσεων μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, προάγοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.

Δείτε επίσης

proto-pratirio-ydrogonou-tis-avin-stous-agious-theodorous-to-vlepoume-apo-konta-766122

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.07.2025

Πρώτο πρατήριο υδρογόνου της AVIN στους Αγίους Θεοδώρους – Το βλέπουμε από κοντά
avin-action-fuels-proion-tis-chronias-sti-katigoria-kafsima-756044

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.04.2025

Avin Action Fuels: Προϊόν της χρονιάς στη κατηγορία «καύσιμα»
kakokairia-erminio-oi-13-perioches-pou-oi-odigoi-prepei-na-prosexoun-741643

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.03.2026

Κακοκαιρία «Erminio»: Οι 13 περιοχές που οι οδηγοί πρέπει να προσέξουν
o-nomos-pou-dinontan-32-prostima-tin-ora-gia-5-imeres-seri-eginan-42-867-elegchoi-798106

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.03.2026

Ο Νομός που δίνονταν 32 πρόστιμα την ώρα για 5 ημέρες σερί – Έγιναν 42.867 έλεγχοι
i-ekthesi-motosykletas-2026-xekina-avrio-01-04-des-mechri-pote-kai-ores-leitourgias-798072

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.03.2026

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 ξεκινά αύριο 01/04 – Δες μέχρι πότε και ώρες λειτουργίας
erchetai-to-koryfaio-opel-corsa-gse-pote-parousiazetai-797972

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.03.2026

Έρχεται το κορυφαίο Opel Corsa GSE – Πότε παρουσιάζεται;

