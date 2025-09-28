Η μοτοσυκλέτα με την προσωπική υπογραφή του Πάπα

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 2025, μια ξεχωριστή μοτοσυκλέτα έφτασε στα χέρια του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Βατικανό.

O Πάπας Λέοντας ΙΔ’ την ευλόγησε και την υπέγραψε κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής εκδήλωσης. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα δεν θα μείνει όμως εκεί: θα δημοπρατηθεί τον Οκτώβριο από τη Missio Austria μέσω του οίκου Sotheby’s, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε προγράμματα για παιδιά στη Μαδαγασκάρη.

Μια δωρεά της BMW Motorrad

Η δωρεά προήλθε από τη BMW Motorrad Deutschland, ενώ την τροποποίηση της μοτοσυκλέτας ανέλαβε η Witzel – επίσημος συνεργάτης της BMW Motorrad. Η ιδέα γεννήθηκε από τον Thomas Draxler, ιδρυτή της JESUS-BIKER®, και την ομάδα της Witzel, με στόχο τη δημιουργία μιας ειδικής R 18 αφιερωμένης στον Πάπα, για καλό σκοπό. Η μοτοσυκλέτα ξεχωρίζει με το λευκό μαργαριταρένιο της χρώμα και τις πολλές τροποποιήσεις, μεταξύ των οποίων και το οικόσημο του Βατικανού.

Διαβάστε επίσης: H «ευλογημένη» Lamborghini Huracan του Πάπα Φραγκίσκου

Το ταξίδι της R 18 ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου 2025, με μια “Πορεία Ειρήνης” από το Sennfeld και την Motorrad Witzel, με τελικό προορισμό τη Ρώμη. Στη διαδρομή έγιναν στάσεις σε Schaafheim, Altötting και Βερόνα, ενώ σε κάθε σημείο υπήρχαν εκκλησιαστικές τελετές. Στην πορεία συμμετείχαν μέλη της JESUS-BIKER®, εκπρόσωποι της BMW Motorrad και της BMW Witzel, που οδηγούσαν κυρίως R 18 παραχωρημένες από την BMW Motorrad Germany.

Την ημέρα της παράδοσης, 3 Σεπτεμβρίου, ο Markus Flasch, CEO της BMW Motorrad, μαζί με τον Michael Sommer, επικεφαλής της BMW Motorrad Germany, βρέθηκαν στο Βατικανό για να δώσουν αυτοπροσώπως τη μοτοσυκλέτα στον Πάπα, ο οποίος και την ευλόγησε.

Ο Markus Flasch σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό που στην αρχή φαινόταν σαν μια τρελή ιδέα, τελικά εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλανθρωπική προσπάθεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που, μέσα από αυτή την ειδική R 18 Transcontinental, μπορούμε να συμβάλουμε σε προγράμματα για τα παιδιά της Μαδαγασκάρης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ για τη στήριξή του.»

Όσοι θέλουν να δουν τη μοτοσυκλέτα από κοντά, θα έχουν την ευκαιρία να την επισκεφτούν στο BMW Welt στο Μόναχο, όπου θα εκτίθεται από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2025 – λίγο πριν τη μεγάλη δημοπρασία.

