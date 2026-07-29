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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα BMW που πουλάει σαν τρελή – Η παραγωγή έφτασε ήδη τις 50.000 μονάδες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 29.07.2026
Autotypos Team
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Σημαντικό ορόσημο για το εργοστάσιο της BMW στην Ουγγαρία, από το οποίο βγήκε ήδη το νούμερο 50.000 κομμάτι σε μόλις 9 μήνες

Σημαντικό ορόσημο πέτυχε το εργοστάσιο της BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας, καθώς ολοκλήρωσε την παραγωγή της νούμερο 50.000 iX3, μόλις εννέα μήνες μετά την έναρξη της μαζικής παραγωγής. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για το ταχύτερο παραγωγικό «ράμπαρισμα» (ramp-up) που έχει επιτύχει ποτέ νέο εργοστάσιο του BMW Group.

Η BMW iX3 αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της νέας γενιάς Neue Klasse και η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο του εργοστασίου στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής της γερμανικής εταιρείας.

«Η 50.000ή BMW iX3 αναδεικνύει τις δυνατότητες του εργοστασίου μας στο Debrecen . Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε κατασκευάσει τόσα πολλά οχήματα τόσο γρήγορα σε ένα νέο εργοστάσιο. Αυτό το ορόσημο είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής ομαδικής προσπάθειας», δήλωσε ο Raymond Wittmann, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG και υπεύθυνος Παραγωγής.

Η αυξημένη ζήτηση επιτάχυνε την παραγωγή

Καθοριστικό ρόλο στην ταχεία αύξηση της παραγωγής έπαιξε η λειτουργία δεύτερης βάρδιας από τον Φεβρουάριο του 2026, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στην έντονη ζήτηση που παρουσιάζει την BMW iX3 από την έναρξη της εμπορικής της πορείας.

Με βάση τις υφιστάμενες παραγγελίες, το BMW Group εκτιμά ότι σύντομα θα ξεπεράσει και το επόμενο σημαντικό ορόσημο των 100.000 παραγγελιών για το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse.

Νέα πλατφόρμα, νέο μοντέλο, νέο εργοστάσιο

Η BMW iX3 δεν αποτελεί απλώς ένα νέο ηλεκτρικό SUV. Είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse, ενώ παράλληλα κατασκευάζεται σε ένα ολοκαίνουργιο εργοστάσιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της νέας γενιάς μοντέλων της BMW.

«Η παραγωγή της 50.000ής BMW iX3 αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και την τεχνογνωσία της ομάδας μας. Ως το εργοστάσιο όπου κατασκευάζεται το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse, το Debrecen συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος του παγκόσμιου παραγωγικού δικτύου της BMW Group», τόνισε ο Hans-Peter Kemser, Πρόεδρος και CEO του BMW Group Plant Debrecen.

Η BMW επισημαίνει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την έναρξη παραγωγής της iX3 μεταφέρεται ήδη στα υπόλοιπα εργοστάσια του ομίλου, ώστε να διευκολυνθούν οι επόμενες λανσαρίσεις μοντέλων.

«Κάθε εργοστάσιό μας επωφελείται από την εμπειρία που αποκτήθηκε στο Debrecen. Έως το τέλος του 2027 θα λανσάρουμε 40 νέα ή ανανεωμένα μοντέλα. Η αποδοτικότητα, η ταχύτητα και η ποιότητα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία τους, ενώ η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εργοστασίων μας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Raymond Wittmann.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη στενή συνεργασία όλων των μονάδων παραγωγής του BMW Group. Τα δεδομένα, οι αναλύσεις ποιότητας και οι βελτιώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες διαμοιράζονται μέσω κοινής ψηφιακής βάσης δεδομένων, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων πριν αυτές εμφανιστούν σε άλλα εργοστάσια.

Με το εργοστάσιο του Debrecen να αποτελεί την αφετηρία της Neue Klasse, η BMW προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις γκάμας στην ιστορία της, καθώς μέχρι το τέλος του 2027 σχεδιάζει να παρουσιάσει συνολικά 40 νέα ή αναβαθμισμένα μοντέλα, τα οποία θα ενσωματώνουν τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία και τις τεχνολογίες της Neue Klasse.

Τι κρατάμε:

  • Η νούμερο 50.000 iX3 βγήκε από το εργοστάσιο της BMW στην Ουγγαρία
  • Η BMW iX3 αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της νέας γενιάς Neue Klasse
  • Το BMW Group εκτιμά ότι σύντομα θα ξεπεράσει και το ορόσημο των 100.000 παραγγελιών
  • Η BMW σχεδιάζει να παρουσιάσει συνολικά 40 νέα ή αναβαθμισμένα μοντέλα μέχρι το τέλος του 2027

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Tags
#BMW#BMW iX3#BMW Neue Klasse#Ουγγαρία
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