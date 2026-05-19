EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα BMW Σειρά 1 ξαναγίνεται πισωκίνητη – Μπορείτε να φανταστείτε τον λόγο

ΤΡΙΤΗ | 19.05.2026
Autotypos Team
Η BMW ετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της Σειράς 1, με την πισωκίνηση να επιστρέφει

Η επόμενη γενιά του δημοφιλούς hatchback αναμένεται να παρουσιαστεί το 2028 με σημαντικές αλλαγές τόσο σε τεχνολογία όσο και διάταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, η νέα BMW Σειρά 1 θα προσφέρεται τόσο με θερμικούς κινητήρες όσο και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η οποία μάλιστα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της BMW στην πισωκίνηση για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Επιστροφή στις ρίζες

Η ηλεκτρική εκδοχή αναμένεται να ονομάζεται BMW i1 και θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse της γερμανικής εταιρείας, η οποία εξελίσσεται αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα νέας γενιάς. Σε αντίθεση με τη σημερινή Σειρά 1 που είναι προσθιοκίνητη, η νέα i1 θα διαθέτει διάταξη με έμφαση στην πισωκίνηση, επαναφέροντας ένα χαρακτηριστικό που οι φίλοι της BMW θεωρούν βασικό στοιχείο του DNA της μάρκας.

Η BMW φαίνεται πως επιλέγει να ακολουθήσει διπλή στρατηγική. Από τη μία πλευρά θα συνεχίσει να διαθέτει έκδοση με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η οποία θα παραμείνει πάνω σε εξελιγμένη μορφή της υπάρχουσας πλατφόρμας UKL2 με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Από την άλλη, η ηλεκτρική i1 θα είναι ουσιαστικά ένα εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο κάτω από το «δέρμα».

Παραμένει hatchback

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η νέα γενιά της Σειράς 1 θα διατηρήσει τον κλασικό hatchback χαρακτήρα της και δεν θα μετατραπεί σε crossover ή coupe-SUV, όπως έχουν κάνει αρκετοί ανταγωνιστές τα τελευταία χρόνια. Η BMW φαίνεται πως θεωρεί ότι το μοντέλο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς, ειδικά σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, όπου συνεχίζει να καταγράφει υψηλές πωλήσεις. Μόνο μέσα στο προηγούμενο έτος, οι παγκόσμιες πωλήσεις της Σειράς 1 ξεπέρασαν τις 200.000 μονάδες.

Η ηλεκτρική i1 αναμένεται να αποδίδει έως και 322 ίππους στις ισχυρότερες εκδόσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα πλατφόρμα θα μπορούσε να επιτρέψει ακόμη και την επιστροφή τρίθυρης έκδοσης στο μέλλον.

Με «αέρα» Neue Klasse

Παράλληλα, η νέα γενιά θα υιοθετήσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία των Neue Klasse μοντέλων της BMW, με πιο καθαρές γραμμές, διαφορετική αισθητική στο εμπρός μέρος και νέα ψηφιακή καμπίνα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σημαντική αναβάθμιση στην τεχνολογία συνδεσιμότητας αλλά και στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Η BMW φαίνεται πως στοχεύει ιδιαίτερα σε νεότερο ηλικιακά κοινό, διατηρώντας τη Σειρά 1 ως το πιο προσιτό μοντέλο της γκάμας της σε αρκετές αγορές. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να καλύψει το κενό που αφήνουν αρκετοί κατασκευαστές οι οποίοι απομακρύνονται από την κατηγορία των premium hatchback.

Η επιστροφή της πισωκίνησης έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό στους φίλους της BMW και της κατηγορίας γενικότερα. Σε συζητήσεις που έχουν ανοίξει σε κοινότητες αυτοκινήτου και social media, αρκετοί χρήστες σχολιάζουν θετικά την απόφαση της εταιρείας να επαναφέρει πιο «παραδοσιακά» χαρακτηριστικά οδήγησης στη μικρότερη BMW της γκάμας.

Τι κρατάμε:

  • Η νέα γενιά της BMW Σειράς 1 αναμένεται το 2028 με σημαντικές αλλαγές
  • Θα προσφέρεται σε θερμικές και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, αλλά και με πισωκίνηση
  • Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα της γκάμας, με 200.000 πωλήσεις μέσα στο 2025
  • Η νέα γενιά θα υιοθετήσει σχεδιαστικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της Neue Klasse

#BMW#BMW Neue Klasse#BMW Σειρά 1#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#κινητήρες εσωτερικής καύσης
