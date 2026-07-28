Η νέα BMW X5 που πάει στην Κίνα είναι καλύτερη από αυτή που έρχεται στην Ευρώπη – Τι παραπάνω έχει;

Η BMW συνεχίζει να επενδύει στην κινεζική αγορά, παρά τη σημαντική πτώση των πωλήσεών της τα τελευταία χρόνια

Μετά την παρουσίαση των νέων iX3 και i3 για την Κίνα, η γερμανική εταιρεία αποκαλύπτει τώρα και τη νέα μακρύτερη έκδοση, Long Wheelbase της X5, η οποία διαθέτει περισσότερο χώρο για τους πίσω επιβάτες και εξοπλισμό που δεν προσφέρεται σε καμία άλλη αγορά.

Μεγαλύτερο μεταξόνιο και περισσότεροι χώροι

Η νέα BMW X5 Long Wheelbase θα διατίθεται στην Κίνα τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και ως η αμιγώς ηλεκτρική iX5. Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 130 χιλιοστά, φτάνοντας συνολικά τα 3.165 χιλιοστά, γεγονός που το καθιστά το SUV με το μεγαλύτερο μεταξόνιο που έχει κατασκευάσει ποτέ η BMW, ξεπερνώντας ακόμη και την επταθέσια X7.

Η επιπλέον απόσταση μεταξύ των αξόνων επέτρεψε την τοποθέτηση μεγαλύτερων πίσω θυρών και προσφέρει σημαντικά αυξημένο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών.

Διαφορετική εμφάνιση για την κινεζική αγορά

Η κινεζική έκδοση ξεχωρίζει και αισθητικά. Στο εμπρός μέρος διαθέτει ελαφρώς διαφοροποιημένες φωτεινές λωρίδες δίπλα στη φωτιζόμενη μάσκα. Στις επίσημες φωτογραφίες οι προβολείς εμφανίζονται χωρίς το φωτιζόμενο μοτίβο “Χ”, ωστόσο η BMW αναφέρει ότι, όπως και στη συμβατική X5, οι οδηγοί μπορούν να το ενεργοποιήσουν μέσω της κεντρικής οθόνης.

Στο πλάι, οι μεγαλύτερες πίσω πόρτες προδίδουν αμέσως τη μακρύτερη έκδοση, ενώ νέα σχεδιαστικά στοιχεία κοντά στην πίσω κολόνα διαφοροποιούν το μοντέλο από την X5 που διατίθεται στις υπόλοιπες αγορές. Στο πίσω μέρος έχει προστεθεί και μία κάμερα στην αεροτομή, η οποία υποστηρίζει τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αυτόνομης οδήγησης που προορίζονται ειδικά για την κινεζική αγορά.

Η μεγαλύτερη διαφορά βρίσκεται στην καμπίνα

Το σημαντικότερο στοιχείο της νέας έκδοσης βρίσκεται στο εσωτερικό. Εκτός από τον αυξημένο χώρο για τους πίσω επιβάτες, η X5 Long Wheelbase αποκτά το Theatre Screen, μια οθόνη 31,3 ιντσών με ανάλυση 8K, η οποία μέχρι σήμερα είχε τοποθετηθεί μόνο στη Σειρά 7 και αργότερα στη μακρύτερη έκδοση της Σειράς 5 για ορισμένες αγορές.

Η οθόνη προορίζεται τόσο για εργασία όσο και για ψυχαγωγία, υποστηρίζοντας βιντεοκλήσεις, streaming και παιχνίδια.

Παράλληλα, η BMW έχει αναβαθμίσει όλα τα καθίσματα του μοντέλου, ενώ ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει προσαρμοζόμενη αερανάρτηση δύο αξόνων, όπως και στην X5 που διατίθεται στις υπόλοιπες αγορές.

Η καμπίνα διαθέτει επίσης οθόνη 17,9 ιντσών για το σύστημα infotainment και δεύτερη οθόνη 14,6 ιντσών μπροστά από τον συνοδηγό. Επιπλέον, το σύστημα Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του παρμπρίζ, με τρεις σταθερές ενδείξεις μπροστά από τον οδηγό και έως έξι παραμετροποιήσιμα widgets.

Αυτονομία έως 1.000 χιλιόμετρα

Η ηλεκτρική iX5 αναμένεται στην Ευρώπη να προσφέρει αυτονομία έως 845 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, ενώ στις ΗΠΑ η αντίστοιχη εκτίμηση βάσει EPA ανέρχεται στα περίπου 700 χιλιόμετρα. Για την κινεζική αγορά, η BMW ανακοινώνει αυτονομία έως και 1.000 χιλιόμετρα, ωστόσο η μέτρηση βασίζεται στο πρότυπο CLTC, το οποίο θεωρείται γενικά πιο αισιόδοξο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πρότυπα.

Η BMW προγραμματίζει να ξεκινήσει τις πωλήσεις τόσο της νέας X5 Long Wheelbase όσο και της αμιγώς ηλεκτρικής iX5 στην κινεζική αγορά στις αρχές του 2027.

Τι κρατάμε: