quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα Bugatti Veyron είναι εδώ και είναι πανέμορφη

ΠΕΜΠΤΗ | 22.01.2026
Στέλιος Παππάς
i-nea-bugatti-veyron-einai-edo-kai-einai-panemorfi-790382

Η Bugatti παρουσιάζει την FKP Hommage, ένα φόρο τιμής στη Veyron με σχεδίαση νέας κοπής και κινητήρα W16 από τη σύγχρονη εποχή.

Η Bugatti αποκαλύπτει την FKP Hommage, ένα μοναδικό δημιούργημα που τιμά τη Veyron και τον οραματιστή της Φερντιναντ Πιχ. Είκοσι χρόνια μετά το αυτοκίνητο που άλλαξε τους κανόνες, η νέα εκδοχή διατηρεί τη φιλοσοφία του hyper GT και τη μεταφράζει σε μια σύγχρονη αισθητική με τεχνολογία αιχμής.

Σχεδίαση

Η FKP Hommage ακολουθεί την αναγνωρίσιμη στάση της Veyron που «γέρνει προς τα πίσω», με καθαρές επιφάνειες και αυστηρές αναλογίες εμπνευσμένες από το Bauhaus. Η τρισδιάστατη μάσκα σε σχήμα πετάλου είναι κατεργασμένη από συμπαγές αλουμίνιο και δένει οργανικά με τα φτερά. Οι αεραγωγοί έχουν μεγαλώσει για να εξυπηρετήσουν το ισχυρότερο σύνολο, ενώ οι χαρακτηριστικές εισαγωγές πίσω από τα κεφάλια των επιβατών παραμένουν σήμα κατατεθέν. Οι ζάντες 20 ιντσών εμπρός και 21 πίσω συνεργάζονται με νεότερα ελαστικά της Michelin για καλύτερη ισορροπία και πρόσφυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βάθος στο χρώμα και υφή στο ανθρακόνημα

Το εξωτερικό φινίρισμα διαθέτει στρώσεις με αλουμινώδη βάση και από πάνω διαφανές κόκκινο βερνίκι που δημιουργεί έντονη αίσθηση βάθους καθώς αλλάζει η γωνία θέασης. Το εμφανές ανθρακόνημα δεν καλύπτεται με απλό μαύρο χρώμα αλλά με διαφανές βερνίκι με 10% μαύρη χρωστική, προσφέροντας οπτική και απτική ποιότητα που ξεχωρίζει.

Κινητήρας και μηχανολογική ουσία

Στην καρδιά βρίσκεται ο ταπεινός W16 με τα 4 turbo στην τελευταία του εκδοχή από τη σύγχρονη οικογένεια, με μεγαλύτερους υπερσυμπιεστές, αναβαθμισμένα intercooler, βελτιστοποιημένη ψύξη και ενισχυμένο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη για το αυξημένο φορτίο ροπής. Η απόδοση αντιστοιχεί σε περίπου 1.600 PS, τιμή που συνδέεται με τα ρεκόρ των πιο πρόσφατων Bugatti και μεταφέρει την παράδοση της Veyron στη σημερινή εποχή χωρίς παραχωρήσεις στην πολιτισμένη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων.

Καμπίνα με χαρακτήρα υψηλής ραπτικής

Το εσωτερικό επανασχεδιάστηκε σχεδόν από λευκό χαρτί. Τιμόνι κυκλικό με καθαρές γραμμές όπως στις πρώτες Veyron, κεντρική κονσόλα και κάλυμμα τούνελ κατεργασμένα από μονομπλόκ αλουμινίου, υφάσματα Custom Car Couture υφασμένα στο Παρίσι και σχολαστική εφαρμογή σε κάθε ένθετο. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon 41 mm ενσωματωμένο σε νησίδα με φινίρισμα engine turned. Ο μηχανισμός κουρδίζεται από την κίνηση του ίδιου του αυτοκινήτου χωρίς ηλεκτρική σύνδεση, δείχνοντας το εύρος εξατομίκευσης που προσφέρει η μάρκα.

Απόδοση τιμής στον δημιουργό και στο DNA της μάρκας

Η FKP Hommage αναφέρεται ευθέως στον ρόλο του Φερντιναντ Πιχ στην αναγέννηση της Bugatti και στη σύλληψη των VR και W αρχιτεκτονικών που οδήγησαν στον εμβληματικό W16. Η αισθητική ωριμότητα της Veyron επανέρχεται με πιο καθαρή ανάγνωση των γραμμών και με σύγχρονη τεχνολογία που εξελίχθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Μέρος του Programme Solitaire

Το αυτοκίνητο αποτελεί τη δεύτερη δημιουργία του Programme Solitaire, του προγράμματος μέσω του οποίου η Bugatti κατασκευάζει έως δύο απολύτως εξατομικευμένα έργα ετησίως. Κάθε στοιχείο αμαξώματος και καμπίνας σχεδιάζεται εκ νέου, ώστε να αφηγείται μια προσωπική ιστορία μέσα στο πλαίσιο της κληρονομιάς της μάρκας.

Τι σημαίνει για τον κόσμο των hyper GT

Η FKP Hommage δεν είναι απλώς μια αισθητική άσκηση. Διατηρεί το πνεύμα της πρώτης Veyron που συνδύασε άνεση, πολιτισμένη κύλιση και επιδόσεις πολύ πάνω από τα καθιερωμένα. Η νέα ερμηνεία επαναφέρει αυτή τη συνταγή με πιο εξελιγμένη αεροδυναμική, ανώτερο θερμικό management και λεπτομέρειες κατασκευής που συναντάς μόνο σε χειροποίητα αντικείμενα υψηλής ωρολογοποιίας.

Η Bugatti FKP Hommage επαναφέρει το αρχέτυπο του hyper GT σε μια μορφή που μοιάζει διαχρονική. Τιμά τη Veyron και τον άνθρωπο που την οραματίστηκε ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει πως η ουσία της Bugatti είναι η σπάνια ισορροπία μεταξύ τεχνικής υπεροχής και εκλεπτυσμένης αισθητικής.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Bugatti#Bugatti Veyron
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

telos-epochis-afti-einai-i-teleftaia-bugatti-gia-pista-me-w16-kinitira-784726

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.11.2025

Τέλος εποχής: Αυτή είναι η τελευταία Bugatti για πίστα με W16 κινητήρα
to-afentiko-tis-bugatti-kanei-voltes-sta-chionia-me-mia-tourbillon-kai-ena-rimac-nevera-video-788118

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.01.2026

Το αφεντικό της Bugatti κάνει βόλτες στα χιόνια με μία Tourbillon και ένα Rimac Nevera (video)
afto-to-minyma-esteile-o-ceo-tis-bugatti-se-influencer-pou-apeilouse-na-ftiaxei-exartimata-se-3d-printer-779961

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.11.2025

Αυτό το μήνυμα έστειλε ο CEO της Bugatti σε influencer που απειλούσε να φτιάξει εξαρτήματα σε 3D printer
afto-einai-to-koryfaio-pratirio-tis-eko-stin-ellada-pou-einai-kai-giati-xechorizei-780619

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.10.2025

Αυτό είναι το κορυφαίο πρατήριο της EKO στην Ελλάδα – Που είναι και γιατί ξεχωρίζει
to-hypercar-pou-to-fanari-tou-kostizei-oso-mia-lamborghini-779963

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.10.2025

Το hypercar που το φανάρι του κοστίζει όσο μία Lamborghini
kineziki-etaireia-pou-kataskevazei-skoupes-parousiazei-to-proto-tis-aftokinito-einai-idio-me-bugatti-774539

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.09.2025

Κινεζική εταιρεία που κατασκευάζει σκούπες παρουσιάζει το πρώτο της αυτοκίνητο – Είναι ίδιο με Bugatti

Πρόσφατες Ειδήσεις