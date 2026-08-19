Η νέα εφαρμογή της Volvo που σε βοηθά να πληρώνεις χαμηλότερα ασφάλιστρα

Η νέα εφαρμογή της Volvo αναλύει τον τρόπο οδήγησης και δίνει εξατομικευμένες συμβουλές, ενώ ανοίγει τον δρόμο για ασφαλιστικά οφέλη ανάλογα με τη συμπεριφορά του οδηγού

Θα μπορούσε μια εφαρμογή στο αυτοκίνητο να μας βοηθήσει να οδηγούμε πιο ασφαλώς και ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος ασφάλισης; Αυτό ακριβώς επιχειρεί να πετύχει η Volvo με το νέο Safety Coach, μια εφαρμογή που αξιοποιεί δεδομένα από την καθημερινή οδήγηση για να δίνει στον οδηγό εξατομικευμένες συμβουλές και να τον ενθαρρύνει να βελτιώσει τη συμπεριφορά του πίσω από το τιμόνι.

Το Safety Coach δεν λειτουργεί απλώς ως ένα ακόμη σύστημα προειδοποιήσεων. Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οδηγεί κάποιος και αξιολογεί παραμέτρους όπως οι επιταχύνσεις, τα φρεναρίσματα και οι αλλαγές κατεύθυνσης. Στη συνέχεια δημιουργεί μια προσωπική και δυναμική βαθμολογία ασφαλούς οδήγησης, με στόχο να βοηθήσει τον οδηγό να αναγνωρίσει τις συνήθειες που θα μπορούσε να βελτιώσει.

Από τη θεωρία στην καθημερινή οδήγηση

Η Volvo βασίζει το Safety Coach στη γνώση που έχει συγκεντρώσει από δεκαετίες έρευνας γύρω από την οδική ασφάλεια και τη συμπεριφορά των οδηγών. Η λογική πίσω από την εφαρμογή είναι ότι η ασφαλής οδήγηση δεν εξαρτάται μόνο από τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου, αλλά και από το πόσο προβλέψιμα κινείται ο οδηγός μέσα στην κυκλοφορία.

Όπως εξηγεί ο Mikael Ljung Aust, ειδικός Οδηγικής Συμπεριφοράς στη Volvo, πολλά τροχαία ατυχήματα περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο έκπληξης. Η διατήρηση μιας αναμενόμενης ταχύτητας και η αποφυγή απότομων ελιγμών, δίνουν στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου περισσότερο χρόνο να αντιδράσουν και να προβλέψουν τις κινήσεις του οχήματος.

Έτσι, το Safety Coach επιχειρεί να μετατρέψει τη γνώση από την έρευνα της Volvo σε συγκεκριμένες καθημερινές συμβουλές, ώστε ο οδηγός να αποκτήσει σταδιακά ασφαλέστερες συνήθειες.

Η ασφάλιση μπαίνει στην εξίσωση

Το ενδιαφέρον στοιχείο της νέας εφαρμογής είναι ότι η αξιολόγηση της οδήγησης δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση του οδηγού. Η Volvo συνδέει το Safety Coach και με την πιθανότητα χαμηλότερου κόστους ασφάλισης, μέσω προγραμμάτων που βασίζονται στη χρήση.

Η αρχή γίνεται στη Σουηδία και τη Νορβηγία, όπου οι πελάτες της Volvo θα μπορούν να επιλέξουν να μοιράζονται τα δεδομένα της οδήγησής τους με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Στη Σουηδία, ειδικότερα, η ασφαλιστική Volvia σχεδιάζει προσφορές που θα συνδέονται με τη συμπεριφορά του οδηγού.

Η ιδέα είναι σχετικά απλή: όσο ασφαλέστερα οδηγεί κάποιος, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να ανταμειφθεί ασφαλιστικά. Πρόκειται για ένα μοντέλο που ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές από ασφαλιστικές εταιρείες και προγράμματα τηλεματικής, αλλά η Volvo επιχειρεί να το ενσωματώσει απευθείας στο οικοσύστημα του αυτοκινήτου.

Η τεχνητή νοημοσύνη αξιολογεί τον οδηγό

Για την ανάπτυξη του Safety Coach η Volvo συνεργάζεται με την Cambridge Mobile Telematics (CMT), εταιρεία που ειδικεύεται στην τηλεματική και στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για την οδική ασφάλεια.

Ο αλγόριθμος της CMT χρησιμοποιείται για την παραγωγή της βαθμολογίας του Safety Coach, αξιοποιώντας τα δεδομένα από τη συμπεριφορά του οδηγού. Σύμφωνα με τη CMT, τα προγράμματα ασφαλούς οδήγησης μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση συμπεριφορών όπως η υπερβολική ταχύτητα και το απότομο φρενάρισμα.

Για τη Volvo, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να «βαθμολογεί» τους οδηγούς, αλλά να επηρεάζει σταδιακά τη συμπεριφορά τους. Η λογική είναι ότι η συνεχής ανατροφοδότηση μπορεί να κάνει τον οδηγό πιο συνειδητοποιημένο και να τον βοηθήσει να περιορίσει επικίνδυνες συνήθειες.

Με τη συγκατάθεση του οδηγού

Ένα τέτοιο σύστημα, βέβαια, εγείρει και το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Η Volvo αναφέρει ότι το Safety Coach έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια.

Ο οδηγός πρέπει πρώτα να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της εφαρμογής και στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει εάν επιθυμεί να κοινοποιούνται τα δεδομένα της οδήγησής του σε συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο, η συμμετοχή στα προγράμματα ασφαλιστικών ανταμοιβών παραμένει επιλογή του οδηγού.

Η πρώτη φάση της διάθεσης αφορά τη Σουηδία και τη Νορβηγία, ενώ στη συνέχεια η εφαρμογή αναμένεται να επεκταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Μαζί με την επέκταση του Safety Coach αναμένεται να εμφανιστούν και νέα ασφαλιστικά προγράμματα που θα συνδέουν την τιμολόγηση με την οδηγική συμπεριφορά.

Η εφαρμογή αφορά αρχικά τα περισσότερα μοντέλα Volvo με σύστημα infotainment που βασίζεται στο Google Android, από το έτος μοντέλου 2020 και μετά, μεταξύ των οποίων τα XC40, EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90, V90, EX90 και ES90, αν και η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το μοντέλο και την αγορά.

Η κίνηση της Volvo δείχνει, πάντως, προς τα πού μπορεί να κινηθεί η σχέση ανάμεσα στο αυτοκίνητο, τα δεδομένα και την ασφάλιση. Το αυτοκίνητο δεν θα περιορίζεται πλέον στο να προστατεύει τον οδηγό όταν συμβεί ένα ατύχημα, αλλά θα προσπαθεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ώστε αυτό το ατύχημα να μη συμβεί εξαρχής. Και αν αυτή η ασφαλέστερη συμπεριφορά μεταφράζεται τελικά και σε χαμηλότερο ασφάλιστρο, τότε το κίνητρο γίνεται ακόμη πιο ισχυρό.

Τι κρατάμε