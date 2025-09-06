Η νέα Ford Mustang Mach E κάνει ντεμπούτο στη ΔΕΘ – Τι νέο φέρνει;

Ανανεωμένη και με ακόμα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, η νέα Ford Mustang Mach-E κάνει την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της έκθεσης «Auto Thessaloniki 2025», η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η νέα Ford Mustang Mach-E κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα στην Auto Thessaloniki 2025 (6–14 Σεπτεμβρίου).

Αναβαθμίσεις σε ισχύ, ροπή, πίσω ανάρτηση και αντλία θερμότητας που βελτιώνει την αυτονομία.

Νέα χρώματα (Velocity Blue, Terrain Sand, Molten Magenta) και λεπτομέρειες Premium από τις GT.

Στο εσωτερικό : νέο SYNC 4A , μοχλο-διακόπτης στη θέση του επιλογέα, ενοποιημένος Superstalk και περισσότερος αποθηκευτικός χώρος.

Παρουσιάζεται μαζί με όλη την ηλεκτρική γκάμα της Ford (Puma Gen-E, Explorer, Capri, Ranger PHEV, E-Transit).

Όσοι επισκεφθούν την Έκθεση, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα έκδοση του ηλεκτρικού pony της Ford στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., στο περίπτερο 13. Εκεί θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα τα νέα χαρακτηριστικά που φέρνει η Mach-E, καθώς και για τα υπόλοιπα ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα της εταιρείας.

Η νέα Mustang Mach-E έχει δεχθεί σημαντικές αναβαθμίσεις, τόσο στο λογισμικό όσο και στο hardware, ώστε να ανταποκρίνεται ακόμη καλύτερα στις ανάγκες των οδηγών. Διαθέτει αυξημένη ισχύ και ροπή, προσφέροντας ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις σε όλες τις εκδόσεις. Η οδηγική εμπειρία έχει βελτιωθεί περαιτέρω χάρη στη νέα ρύθμιση της πίσω ανάρτησης, που προσφέρει καλύτερη άνεση στους πίσω επιβάτες, χωρίς να θυσιάζει τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αποδοτικότητα. Η νέα αντλία θερμότητας συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μπαταρία, βελτιώνοντας την αυτονομία, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Από αισθητικής πλευράς, η Mach-E διαθέτει ακόμα πιο έντονη προσωπικότητα, χάρη στα τρία νέα χρώματα αμαξώματος (Velocity Blue, Terrain Sand και Molten Magenta), ενώ οι εκδόσεις Premium υιοθετούν τώρα σπορ λεπτομέρειες που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστικότητα των εκδόσεων GT.

Στο εσωτερικό, η Ford έχει φροντίσει να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και την εργονομία. Το νέο σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 4A είναι πλέον διαθέσιμο, ενώ ο κλασικός περιστροφικός επιλογέας κίνησης αντικαταστάθηκε από έναν νέο μοχλο-διακόπτη στη δεξιά πλευρά της κολόνας του τιμονιού. Επιπλέον, τα χειριστήρια των φλας και των υαλοκαθαριστήρων έχουν ενοποιηθεί στο νέο “Superstalk”, δημιουργώντας περισσότερο χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα, με δύο νέες θήκες αποθήκευσης και υποστήριξη για smartphone.

Πέρα από τη Mach-E, ο εκθεσιακός χώρος της Ford στη φετινή ΔΕΘ φιλοξενεί όλη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα των επιβατικών μοντέλων της εταιρείας: το νέο Puma Gen-E με τους μεγάλους χώρους και την προηγμένη τεχνολογία, το οικογενειακό Explorer με τη μοντέρνα σχεδίαση, καθώς και το σπορ κουπέ Capri.

Στο ίδιο περίπτερο παρουσιάζονται και τα νέα επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro, όπως η plug-in hybrid έκδοση του Ranger, αλλά και τα αμιγώς ηλεκτρικά E-Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier.

Αν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις ημέρες, η επίσκεψη στο περίπτερο της Ford αποτελεί σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία για να γνωρίσετε από κοντά τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης από τη Ford.

Τι κρατάμε;

Η Ford φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη νέα Mustang Mach-E , με εμφανείς βελτιώσεις σε επιδόσεις, άνεση και αυτονομία.

Οι επισκέπτες της ΔΕΘ 2025 θα δουν όχι μόνο τη Mach-E αλλά και όλη την ηλεκτρική και plug-in γκάμα της μάρκας.

Νέο design, νέα τεχνολογία και μεγαλύτερη αποδοτικότητα καθιστούν τη Mach-E πιο ώριμη πρόταση στην premium ηλεκτρική κατηγορία.

