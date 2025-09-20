Η νέα ηλεκτρική Ducati χρησιμοποιεί τις μπαταρίες του μέλλοντος

Νέα πρωτότυπη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Ducati με μπαταρίες στερεάς κατάστασης από την QuantumScape.

Η νέα πρωτότυπη μοτοσυκλέτα βασίζεται στο αγωνιστικό μοντέλο που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoE

Εξοπλίζεται με την καινοτόμα στερεάς κατάστασης μπαταρία της QuantumScape

Η πρωτότυπη μοτοσυκλέτα της Ducati με την καινοτόμα τεχνολογία μπαταρίας παρουσιάστηκε στην έκθεση IAA Mobility στο Μόναχο

Η QuantumScape είναι μια αμερικάνικη εταιρεία με την οποία η Volkswagen συνεργάζεται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, στοχεύοντας στην εξέλιξη μπαταριών στερεάς κατάστασης για χρήση σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν και οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν έχουν σημειώσει την ίδια εμπορική επιτυχία με τα αυτοκίνητα, η τεχνολογική πρόοδος δεν σταματά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρουσίαση του νέου superbike της Ducati στο Μόναχο, η οποία φέρει τη νέα γενιά μπαταριών και αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μοτοσυκλέτες αλλά και ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Το αγωνιστικό DNA της Ducati και η τεχνολογία του αύριο

Η Ducati, η οποία ανήκει στον Όμιλο VW, αποτελεί τον αποκλειστικό κατασκευαστή μοτοσυκλετών για το MotoE, γεγονός που της δίνει πλεονέκτημα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, οι ηλεκτρικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες του σήμερα εξακολουθούν να υστερούν σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τόσο σε βάρος όσο και σε αυτονομία — κάτι που η τεχνολογία στερεάς κατάστασης θέλει να αλλάξει.

Στο Μόναχο παρουσιάστηκε μια αναβαθμισμένη εκδοχή της Ducati V21L, εξοπλισμένη με μπαταρία 980 κυψελών QSE-5 της QuantumScape. Οι κυψέλες αυτές υπόσχονται σημαντική αύξηση στην ενεργειακή πυκνότητα, ταχύτερη φόρτιση, μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Αν και η Ducati δεν έχει αποκαλύψει ακόμη το βάρος ή την αυτονομία που προσφέρει το νέο πακέτο μπαταριών, υπάρχει αισιοδοξία πως, με την κατάλληλη εξέλιξη, αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μελλοντικές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες παραγωγής. Οι δοκιμές σε πίστα θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.

Ιδανικές για οχήματα υψηλών επιδόσεων

«Η ιστορία μας είναι γεμάτη παραδείγματα τεχνολογικής καινοτομίας, με στόχο να βελτιώσουμε την εμπειρία οδήγησης τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati, Claudio Domenicali. «Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα που επιτυγχάνεται με τις στερεάς κατάστασης μπαταρίες είναι ιδανική για οχήματα υψηλών επιδόσεων, όπως οι sport μοτοσυκλέτες».

Η σύνδεση μεταξύ VW και QuantumScape δεν είναι νέα. Ο γερμανικός όμιλος επενδύει πάνω από μία δεκαετία στη συνεργασία με την εταιρεία, επιδιώκοντας την υιοθέτηση της τεχνολογίας στερεάς κατάστασης σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραγωγής. Η συγκεκριμένη Ducati λειτουργεί λοιπόν όχι μόνο ως μοτοσυκλέτα δοκιμών, αλλά και ως ένα κινούμενο «πειραματόζωο» για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης.

