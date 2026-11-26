Η Mercedes-Benz περνά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με τη νέα αμιγώς ηλεκτρική C-Class

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz C-Class κάνει πλέον την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, πολυτελή χαρακτήρα και προηγμένη τεχνολογία, ενώ φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα premium ηλεκτρικό sedan με δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων.

Στην Ελλάδα διατίθεται σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις, τις C 300 4MATIC electric και C 400 4MATIC electric, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 67.900 ευρώ. Η ισχυρότερη εκδοχή φτάνει τους 489 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 762 χλμ. σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP.

Σχεδίαση που θυμίζει coupe

Η νέα ηλεκτρική C-Class διαφοροποιείται αισθητά σχεδιαστικά από τις συμβατικές εκδόσεις του μοντέλου. Το αμάξωμα ακολουθεί μια πιο δυναμική προσέγγιση, με χαμηλό και επίπεδο εμπρός μέρος, κεκλιμένη γραμμή οροφής και έντονα διαμορφωμένο πίσω τμήμα, δημιουργώντας μια σιλουέτα που παραπέμπει σε coupe.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η χαρακτηριστική μάσκα της Mercedes-Benz, η οποία διαθέτει 1.050 φωτιζόμενες κουκκίδες και ενσωματωμένο αστέρι στο κέντρο. Τα φωτιστικά σώματα ακολουθούν τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της εταιρείας, με φωτεινά μοτίβα σε σχήμα αστεριού, ενώ αντίστοιχη αισθητική συναντάμε και στο πίσω μέρος, όπου υπάρχουν τέσσερα στρογγυλά φωτιστικά σώματα.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στην αεροδυναμική απόδοση. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας ξεκινά από μόλις 0,22 Cd, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην αύξηση της αυτονομίας.

Περισσότεροι χώροι και ψηφιακό εσωτερικό

Η νέα ηλεκτρική πλατφόρμα επέτρεψε στη Mercedes-Benz να δημιουργήσει ένα πιο ευρύχωρο εσωτερικό. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.962 χιλιοστά, δηλαδή είναι κατά 97 χιλιοστά μεγαλύτερο σε σχέση με την αντίστοιχη συμβατική C-Class. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερο διαθέσιμος χώρος για τους επιβάτες, με τους εμπρός να απολαμβάνουν επιπλέον 12 χιλιοστά για τα πόδια.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 470 λίτρων, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος 101 λίτρων (frunk), ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, τα καλώδια φόρτισης.

Στο εσωτερικό, πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η ψηφιακή τεχνολογία. Προαιρετικά διατίθεται η MBUX Hyperscreen με διαγώνιο 39,1 ιντσών, η μεγαλύτερη οθόνη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε C-Class. Εναλλακτικά, υπάρχει η MBUX Superscreen, η οποία ενσωματώνει τρεις επιμέρους οθόνες κάτω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια.

Την ψηφιακή εμπειρία συμπληρώνει το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου και υποστηρίζει ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού (OTA). Παράλληλα, η τέταρτη γενιά του MBUX ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη από τα ChatGPT-4o, Microsoft Bing και Google Gemini, επιτρέποντας πιο φυσική επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό του αυτοκινήτου.

Έως 762 χλμ. αυτονομία και φόρτιση 800V

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της νέας ηλεκτρικής C-Class είναι οι δυνατότητες που προσφέρει στα μεγάλα ταξίδια. Η αρχιτεκτονική των 800V επιτρέπει ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες φόρτισης, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh.

Στην έκδοση C 400 4MATIC electric, η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 330 kW. Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, μέσα σε μόλις 10 λεπτά μπορούν να ανακτηθούν έως 325 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP, ενώ η φόρτιση από το 10% στο 80% απαιτεί περίπου 22 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες φόρτισης.

Η γερμανική εταιρεία αναφέρει επίσης ότι η νέα C-Class μπορεί να καλύψει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα με μία σύντομη στάση φόρτισης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για συχνά ταξίδια.

Δύο τετρακίνητες εκδόσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει δύο επιλογές, αμφότερες με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση 4MATIC:

Η βασική C 300 4MATIC electric αποδίδει 421 ίππους και 800 Nm ροπής, χρησιμοποιώντας μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 85 kWh. Η αυτονομία της φτάνει έως τα 690 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP, ενώ η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,5 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC φτάνει τα 320 kW.

Για όσους αναζητούν περισσότερη ισχύ και μεγαλύτερη αυτονομία, υπάρχει η C 400 4MATIC electric. Η συγκεκριμένη έκδοση αποδίδει 489 ίππους και 800 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία των 94 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 762 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Και στις δύο εκδόσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ώρα, ενώ η μετάδοση της κίνησης γίνεται μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, ενός σε κάθε άξονα.

Έμφαση στην άνεση και την ασφάλεια

Η Mercedes-Benz δεν περιορίστηκε μόνο στις επιδόσεις και την αυτονομία, αλλά έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στην άνεση. Η νέα C-Class μπορεί να εξοπλιστεί με αερανάρτηση AIRMATIC με έξυπνο έλεγχο απόσβεσης, καθώς και σύστημα τετραδιεύθυνσης με δυνατότητα περιστροφής των πίσω τροχών έως 4,5 μοίρες.

Με αυτόν τον τρόπο, ο κύκλος στροφής περιορίζεται στα 11,2 μέτρα, διευκολύνοντας τους ελιγμούς σε στενούς δρόμους και χώρους στάθμευσης. Παράλληλα, η αερανάρτηση προσαρμόζει τη λειτουργία της στις συνθήκες του δρόμου, με στόχο να συνδυάζει την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις με πιο δυναμική συμπεριφορά όταν επιλεγεί το πρόγραμμα Sport.

Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή απόδοση έχει και η νέα αντλία θερμότητας πολλαπλών πηγών, η οποία αξιοποιεί τη θερμότητα από το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, την μπαταρία και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, στους -7 βαθμούς Κελσίου η καμπίνα μπορεί να θερμανθεί δύο φορές ταχύτερα σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα, καταναλώνοντας περίπου τη μισή ενέργεια.

Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο εξοπλίζεται με συστήματα υποβοήθησης MB.DRIVE, ενώ το DISTRONIC περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό στην Ευρώπη. Ανάλογα με την έκδοση και τον προαιρετικό εξοπλισμό, μπορούν να υπάρχουν έως 27 κάμερες και αισθητήρες, καθώς και έως 11 αερόσακοι.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η νέα Mercedes-Benz C-Class Electric είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις, με τη διαφορά τιμής μεταξύ τους να ανέρχεται στα 4.600 ευρώ.

Έκδοση Ισχύς Αυτονομία WLTP Τιμή C 300 4MATIC electric 421 ίπποι έως 690 χλμ. 67.900 € C 400 4MATIC electric 489 ίπποι έως 762 χλμ. 72.500 €

Με την ηλεκτρική C-Class, η Mercedes-Benz επιχειρεί να μεταφέρει τον γνώριμο χαρακτήρα του μοντέλου σε μια νέα εποχή, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ηλεκτρική τεχνολογία, αλλά και στην πολυτέλεια, την άνεση και τις δυνατότητες ταξιδιού.

Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο ισχυρές τετρακίνητες εκδόσεις, σε συνδυασμό με την αυτονομία και τις ταχύτητες φόρτισης, την τοποθετούν ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας της.