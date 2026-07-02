Η νέα Lamborghini Urus SE Performante κάνει 0-200 km/h σε 10,8 sec

Η Lamborghini ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία των Super SUV, παρουσιάζοντας τη νέα Urus SE Performante, τη σκληροπυρηνική έκδοση της plug-in hybrid, Urus SE

Το ταχύτερο Super SUV της ιστορίας της γίνεται ακόμα πιο ακραίο: η νέα Lamborghini Urus SE Performante συνδυάζει υψηλότερες επιδόσεις, σημαντικά βελτιωμένη αεροδυναμική, μειωμένο βάρος και μια εντελώς νέα ανάρτηση, χωρίς να θυσιάζει την άνεση στην καθημερινή χρήση.

812 ίπποι και κορυφαίες επιδόσεις

Στην καρδιά της Urus SE Performante βρίσκεται ο γνώριμος V8 twin-turbo κινητήρας 4,0 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα, ανεβάζοντας τη συνδυαστική ισχύς στους 812 ίππους και τη μέγιστη ροπή στα 1.000 Nm, τη μεγαλύτερη απόδοση που έχει προσφέρει ποτέ η Urus. Το plug-in hybrid σύστημα επιτρέπει επίσης αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για περισσότερα από 60 km, χάρη στη μπαταρία των 25,9 kWh, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω ενός αναβαθμισμένου αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων και μόνιμης τετρακίνησης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό.

Οι επιδόσεις είναι αντάξιες ενός supercar:

0-100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα

0-200 km/h σε 10,8 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα 312 km/h

Μειωμένο βάρος και καλύτερη αναλογία κιλών ανά ίππο

Η Lamborghini κατάφερε να μειώσει το βάρος της Urus SE Performante κατά 32 kg σε σχέση με την Urus SE, με το συνολικό βάρος να διαμορφώνεται στα 2.473 kg. Η εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων σε καπό, οροφή, θόλους τροχών, πλαϊνά μαρσπιέ και πίσω διαχύτη, σε συνδυασμό με τη στάνταρ εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič, συμβάλλει στη δημιουργία της καλύτερης αναλογίας βάρους/ισχύος στην κατηγορία, μόλις 3 kg ανά ίππο.

Επιπλέον, το νέο σύστημα πέδησης Integrated Power Brake (IPB) και οι παρεμβάσεις στη μείωση θορύβων και κραδασμών συμβάλλουν επίσης στη συνολική εξοικονόμηση βάρους.

Πιο επιθετική σχεδίαση με ουσιαστικό ρόλο

Η Urus SE Performante αποκτά ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση, όμως κάθε σχεδιαστική αλλαγή έχει και πρακτικό σκοπό. Το νέο καπό από ανθρακονήματα διαθέτει μεγάλους αεραγωγούς τύπου S-Duct, οι οποίοι βελτιώνουν την ψύξη του υβριδικού συστήματος και παράλληλα ενισχύουν την αεροδυναμική απόδοση. Παράλληλα, οι νέοι προφυλακτήρες, οι μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα, οι δύο πίσω αεροτομές και ο μεγαλύτερος διαχύτης που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Urus αυξάνουν την κάθετη δύναμη και βελτιώνουν τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Η Lamborghini αναφέρει ότι η νέα έκδοση διαθέτει 16% περισσότερη κάθετη δύναμη σε σχέση με την προηγούμενη Urus Performante και 23% περισσότερη συγκριτικά με την Urus SE, ενώ η αεροδυναμική αντίσταση έχει μειωθεί κατά 3%. Τέλος, η ψύξη των φρένων έχει βελτιωθεί κατά 8%, χάρη σε νέους αεραγωγούς NACA.

Νέα ανάρτηση AURA και τεχνολογία από hypercar

Για πρώτη φορά στην οικογένεια Urus κάνει την εμφάνισή του το σύστημα αερανάρτησης AURA με διπλό θάλαμο (2K2V). Η νέα διάταξη επιτρέπει στην ανάρτηση να αλλάζει χαρακτήρα ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και πολύ πιο άμεση συμπεριφορά σε καταστάσεις πιο επιθετικής οδήγησης.

Σύμφωνα με τη Lamborghini:

οι κλίσεις του αμαξώματος μειώνονται κατά 55%

οι κραδασμοί στην καμπίνα μειώνονται κατά 25%

το μετατρόχιο αυξάνεται κατά 16 mm, βελτιώνοντας τη σταθερότητα

Παράλληλα, η Urus SE Performante εξοπλίζεται με τον νέο αισθητήρα 6D, που έκανε ντεμπούτο στη Fenomeno. Ο αισθητήρας παρακολουθεί συνεχώς επιταχύνσεις, κλίσεις και περιστροφές του αμαξώματος και συνεργάζεται με το σύστημα πέδησης IPB, το Traction Control και το Integrated Vehicle Control. Το αποτέλεσμα είναι η ταχύτερη απόκριση των ηλεκτρονικών συστημάτων, καλύτερη διαχείριση της πρόσφυσης και ισχυρότερη επιβράδυνση, με τη Lamborghini να αναφέρει βελτίωση έως 10% στην απόδοση πέδησης και απόσταση φρεναρίσματος 200-0 km/h σε λιγότερα από 130 μέτρα.

Rally Mode και πιο οδηγοκεντρικό εσωτερικό

Η νέα έκδοση αποκτά και το ολοκαίνουργιο Rally Mode, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για χωμάτινες διαδρομές και προστίθεται στα γνωστά προγράμματα Strada, Sport, Corsa και EV. Το EV Mode επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση με αυτονομία άνω των 60 km και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 130 km/h, ενώ υπάρχουν επίσης τα Hybrid, Recharge και Performance προγράμματα που διαχειρίζονται τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις του οδηγού.

Στην καμπίνα, η Lamborghini διατηρεί τη φιλοσοφία “Feel Like a Pilot”, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στον οδηγό. Το νέο ψηφιακό περιβάλλον περιλαμβάνει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, νέο σύστημα infotainment με γραφικά εμπνευσμένα από τη Revuelto, ανανεωμένα χειριστήρια αεροπορικού τύπου και νέα επένδυση Corsa Tex by Dinamica, που χρησιμοποιεί βιώσιμα υλικά.

Το νέο τιμόνι διαθέτει αποκλειστικό πλαίσιο από ανθρακονήματα, ενώ δεν λείπει το ειδικό σύστημα τηλεμετρίας για χρήση στην πίστα.

Ήχος αντάξιος των επιδόσεων και ελαστικά για κάθε χρήση

Η στάνταρ εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση του βάρους κατά περίπου 10 kg, αλλά δημιουργεί και έναν εντελώς νέο ήχο. Η Lamborghini επανασχεδίασε πλήρως την αρχιτεκτονική της εξάτμισης, καταργώντας τη σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών του V8, ώστε να επιτυγχάνεται καθαρότερη ροή καυσαερίων και πιο χαρακτηριστικός ήχος.

Επιπλέον, ειδικοί συντονιστές Helmholtz περιορίζουν τους ανεπιθύμητους χαμηλούς συντονισμούς, ενώ το λογισμικό του κινητήρα διαφοροποιεί τον ήχο ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης.

Η Urus SE Performante εξοπλίζεται με ειδικά εξελιγμένα ελαστικά Pirelli P Zero Elect σε διαστάσεις 22 και 23 ιντσών, ενώ για χειμερινές συνθήκες διατίθενται τα Pirelli Scorpion Winter 2. Για όσους αναζητούν μέγιστη απόδοση στην πίστα, η Lamborghini προσφέρει επίσης νέα semi-slick Bridgestone Potenza Race 22 ιντσών.

Με τη νέα Urus SE Performante, η Lamborghini δεν περιορίζεται απλώς σε μια ισχυρότερη έκδοση του γνωστού Super SUV. Αντίθετα, δημιουργεί την ταχύτερη και πιο προηγμένη Urus μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας την plug-in hybrid τεχνολογία με επιδόσεις supercar, σημαντικές αεροδυναμικές βελτιώσεις και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο στα κορυφαία μοντέλα της ιταλικής φίρμας.