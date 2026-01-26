Η νέα Lancia Stratos είναι ηλεκτρική και… κινέζικη

Ηλεκτρικό σπορ ελαφρύ αυτοκίνητο που προέρχεται από την Κίνα αλλά θα κατασκευάζεται στην Ιταλία: όχι, δεν είναι ανέκδοτο!

Είναι το νέο SC-01, ένα ηλεκτρικό σπορ κουπέ που δεν προορίζεται μόνο για τις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά θα κατασκευάζεται στην Ιταλία, πάντα σύμφωνα με τους ίδιους τους κινέζους. Μπορεί να περιμέναμε να δούμε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα να ηγούνται στον τομέα των σπορ ηλεκτρικών, ωστόσο, η απάντηση έρχεται από την Κίνα, και μάλιστα από μια μικρή εταιρεία το όνομα της οποίας πιθανότατα ακούτε για πρώτη φορά.

Lancia Stratos made in… China

Κάτι που θα ακουγόταν σίγουρα σαν ανέκδοτο πριν μερικά χρόνια είναι πραγματικότητα: το νέο SC-01 είναι ένα ελαφρύ ηλεκτρικό σπορ κουπέ το οποίο παρουσιάζεται ως ένα MG Cyberster πιο πιστό στις αγωνιστικές του αξίες. Το νέο μοντέλο έρχεται στην Ευρώπη από τη μάρκα JMEV, με την υποστήριξη της Jiangling και της Xiaomi, με περίπου 1.000 κομμάτια να έχουν προγραμματιστεί για παραγωγή στην Ιταλία.

Οπτικά, το νέο SC-01 μοιάζει με μια ηλεκτρική μετενσάρκωση της θρυλικής Lancia Stratos, με διαστάσεις ενός σύγχρονου συμπαγούς σπορ μοντέλου. Με μήκος 4,106 μέτρα, το SC-01 είναι κατά 27 εκ. μικρότερο από μια Porsche 718, ενώ σπάει τη νόρμα που θέλει τα ηλεκτρικά μοντέλα να «πονάνε» στον τομέα του βάρους.

Με βάρος 1.365 κιλά, το SC-01 είναι 520 κιλά ελαφρύτερο από το πισωκίνητο MG Cyberster, και 620 κιλά ελαφρύτερο από την τετρακίνητη έκδοση του ηλεκτρικού σπορ μοντέλου της MG.

0-100 σε 2,9 δευτερόλεπτα

Ο συνδυασμός ηλεκτρικής ισχύς και σχετικά μικρού βάρους κάνουν το SC-01 έναν μίνι ηλεκτρικό «πύραυλο» που μπορεί να αφήσει πίσω του πολλούς «επώνυμους» ανταγωνιστές. Η ισχύς προέρχεται από δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 429 ίππους, επιτρέποντας στο κινέζικο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο να κάνει το 0-100 σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα (2,9), ενώ η μπαταρία 60 kWh προσφέρει αυτονομία 500 χλμ. στον κύκλο CLTC.

Η εν λόγω αυτονομία μεταφράζεται σε περίπου 435 χλμ. στον κύκλο WLTP, αριθμός που πιθανότατα πέφτει χαμηλότερα άμα το αυτοκίνητο οδηγείται όπως αρμόζει σε ένα σπορ μοντέλο.

Εσωτερικό “to the point”

Αυτό που δεν περιμέναμε να δούμε με τίποτα σε ένα κινέζικο μοντέλο είναι ένα εσωτερικό εστιασμένο στην οδηγική απόλαυση και όχι ένα που βασίζεται σε τεχνολογικά «φρου-φρου». Το εσωτερικό του SC-01 δεν κυριαρχείται από κάποια τεράστια οθόνη, αλλά η μοναδική οθόνη βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και στη θέση του Infotainment βρίσκονται φυσικά κουμπιά για τον κλιματισμό.

Το νέο κινέζικο… Stratos φαίνεται πως έχει σχεδιαστεί για οδηγούς που θέλουν πραγματικά να το απολαύσουν στον δρόμο, και όχι να χαθούν μέσα σε πολύπλοκα μενού για να καταφέρουν να κάνουν κάτι που μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού.

Όσον αφορά την τιμή του στην Ευρώπη, αυτή σύμφωνα με το Car News China δεν αναμένεται να είναι απαγορευτική, αλλά υπολογίζεται γύρω στα 500.000 γουάν, δηλαδή περίπου 61.000 ευρώ. Ενώ αυτά σίγουρα δεν είναι «φραγκοδίφραγκα», ειδικά άμα την συγκρίνουμε με την τιμή των περίπου 229.800 γουάν (περίπου 28.500 ευρώ) που θα κοστίζει στην Κίνα, δεν παύει να είναι «μέρα-νύχτα» σε σχέση με τους ανταγωνιστές του από εταιρείες όπως η Porsche, η Alpine και η Lotus.

Tι κρατάμε:

Το κινεζικό SC-01 θα κατασκευάζεται στην Ιταλία και θα πωλείται σε όλη την Ευρώπη, όπως λένε οι κινέζοι

Το SC-01 μπορεί να κάνει το 0-100 σε 2,9 δευτερόλεπτα, χάρη σε δύο ηλεκτροκινητήρες με απόδοση 429 ίππων και το βάρος των 1.365 κιλών

1.000 κομμάτια θα κατασκευαστούν, με το ντεμπούτο του να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιανουαρίου

Πηγή: Carscoops.com