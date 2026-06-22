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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα μάρκα που δεν σταματά – Ξεπέρασε τις 1,5 εκατ. πωλήσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.06.2026
Autotypos Team
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Εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της μάρκας που επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στη διεθνή αγορά

Ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ανακοίνωσε η Leapmotor, καθώς οι συνολικές παραδόσεις οχημάτων της σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασαν πλέον το 1,5 εκατομμύριο μονάδες. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ανάπτυξη της κινεζικής εταιρείας και τη συνεχή ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές ηλεκτρικών οχημάτων.

Το νέο ρεκόρ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Leapmotor ξεπέρασε το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου παραδόσεων μόλις οκτώ μήνες νωρίτερα. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τον ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση για τα ηλεκτρικά μοντέλα της σε όλο τον κόσμο.

Κατακόρυφη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια

Η πορεία της Leapmotor ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019, όταν παρέδωσε το πρώτο της όχημα στην κινεζική αγορά. Έκτοτε, η ανάπτυξή της υπήρξε συνεχής, με την εταιρεία να φτάνει τις 500.000 συνολικές παραδόσεις τον Οκτώβριο του 2024. Έναν χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, ξεπέρασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου οχημάτων, επίδοση που ενισχύθηκε σημαντικά από τη διεθνή επέκταση μέσω της κοινοπραξίας Leapmotor International.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο ορόσημο των 1,5 εκατομμυρίων παραδόσεων αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές στη μάρκα, αλλά και την αναγνώριση που έχει κερδίσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής της για την ανάπτυξη και διάθεση ηλεκτρικών οχημάτων που συνδυάζουν καινοτομία, αξιοπιστία και προσιτές τιμές.

Πληθωρική γκάμα μοντέλων

Η Leapmotor συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία έξυπνων και ευχάριστων λύσεων μετακίνησης για ένα ολοένα και μεγαλύτερο κοινό. Η γκάμα της περιλαμβάνει μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από μικρά και ευέλικτα αυτοκίνητα πόλης που απευθύνονται σε νεότερους και σύγχρονους οδηγούς, μέχρι μεγαλύτερα οικογενειακά μοντέλα με έμφαση στην πρακτικότητα και την καθημερινή χρήση.

Με βασικούς άξονες την τεχνολογική καινοτομία, την αποδοτικότητα και τον σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη, η Leapmotor συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στις βασικές αγορές του κόσμου. Το ορόσημο του 1,5 εκατομμυρίου παραδόσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία της εταιρείας προς την καθιέρωσή της ως ενός από τους σημαντικούς παίκτες της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτροκίνησης.

Τι κρατάμε:

  • Η Leapmotor έσπασε το «φράγμα» των 1,5 εκατ. πωλήσεων
  • Εντυπωσιακή ανάπτυξη για μια εταιρεία που ξεκίνησε την πορεία της το 2019
  • Επιβεβαίωση για την στρατηγική της μάρκας και τη συνεχής ανάπτυξή της
  • Η Leapmotor θα συνεχίσει να ποντάρει σε μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες
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Tags
#Leapmotor#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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