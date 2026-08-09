Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 EV έσπασε τα χρονόμετρα στο Nurburgring (Video)

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στο Nurburgring Nordschleife, κατακτώντας τον τίτλο του ταχύτερου μοντέλου της κατηγορίας της στην ιστορική γερμανική πίστα

Με επίσημα πιστοποιημένο χρόνο 7:32,070 λεπτών, η ηλεκτρική CLA 45 σημείωσε νέο ρεκόρ, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας υψηλών επιδόσεων που αναπτύσσει η Mercedes-AMG. Η επίδοση καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026, υπό καλοκαιρινές συνθήκες, με θερμοκρασία αέρα 24 βαθμών Κελσίου και θερμοκρασία ασφάλτου 30 βαθμών.

Ηλεκτρική ισχύς 680 ίππων

Η νέα CLA 45 αποτελεί το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Mercedes-AMG, μετά την AMG GT 4-Door Coupé, που χρησιμοποιεί τους νέους ηλεκτροκινητήρες Axial-Flux υψηλής απόδοσης.

Το σύστημα αποτελείται από τρεις ηλεκτροκινητήρες, δύο στον πίσω άξονα και έναν εμπρός, αποδίδοντας συνολικά 500 kW (680 PS). Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,7 δευτερόλεπτα, με τους υγρόψυκτους κινητήρες να μπορούν να διατηρούν επαναλαμβανόμενα τη μέγιστη ισχύ, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για χρήση σε πίστα.

Νέο σύστημα τετρακίνησης και Torque Vectoring

Οι τρεις ανεξάρτητοι ηλεκτροκινητήρες επιτρέπουν πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, αλλά και μεταξύ των δύο πίσω τροχών μέσω Torque Vectoring. Έτσι δημιουργείται το νέο AMG Performance 4MATIC+, το οποίο μεταβάλλει συνεχώς την κατανομή της ισχύος ανάλογα με τις συνθήκες, εξασφαλίζοντας υψηλή πρόσφυση και σταθερότητα, χωρίς ο οδηγός να αντιλαμβάνεται τη μετάβαση μεταξύ πίσω και τετρακίνησης.

Για την προσπάθεια του ρεκόρ, η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ εξοπλίστηκε με ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo RS, τα οποία προσφέρουν πολύ υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και σταθερή απόδοση.

Ανάρτηση και αεροδυναμική για κορυφαίες επιδόσεις

Η Mercedes-AMG επισημαίνει ότι ο χρόνος στο Nurburgring δεν οφείλεται σε μία μόνο τεχνολογία, αλλά στον συνδυασμό κινητήριου συνόλου, πλαισίου, αεροδυναμικής και συστήματος διαχείρισης ενέργειας. To AMG RIDE CONTROL Sport διαθέτει ατσάλινα ελατήρια και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ τριών σταδίων (Comfort, Sport και AMGFORCE S+), με τη δύναμη απόσβεσης να προσαρμόζεται σε κάθε τροχό μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στην κατηγορία χρησιμοποιείται ενεργή πίσω αεροτομή, η οποία αλλάζει αυτόματα γωνία ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης και τις συνθήκες, βελτιώνοντας τόσο τη σταθερότητα όσο και την αεροδυναμική απόδοση. Στο πρόγραμμα RACE παραμένει συνεχώς ενεργή.

Ενεργά είναι και τα πτερύγια ψύξης στο εμπρός μέρος, τα οποία παραμένουν κλειστά μέχρι σχεδόν τα 250 χλμ./ώρα, μειώνοντας την αεροδυναμική αντίσταση και συμβάλλοντας τόσο στις επιδόσεις όσο και στην αυτονομία.

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας

Καθοριστικό ρόλο στο ρεκόρ έπαιξε και το νέο σύστημα Predictive Performance Manager (PPM), το οποίο αναλύει τη διαδρομή της πίστας και κατανέμει έξυπνα την ηλεκτρική ενέργεια ανάλογα με την τοπογραφία και τις απαιτήσεις κάθε σημείου. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει δύο στρατηγικές λειτουργίας: SPRINT, για την ταχύτερη δυνατή επίδοση σε έναν γύρο, και RACE, για σταθερή απόδοση σε πολλαπλούς γύρους.

Μπαταρία 94 kWh και αυτονομία άνω των 670 χιλιομέτρων

Η ενέργεια προέρχεται από μπαταρία ιόντων λιθίου 94 kWh (ωφέλιμη χωρητικότητα), η οποία προσφέρει αυτονομία άνω των 670 χιλιομέτρων για την έκδοση Sedan και 640 χιλιομέτρων για την Shooting Brake.

Η Mercedes-AMG αναφέρει ότι έχει εξελίξει ειδικά το σύστημα θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας, ώστε τα στοιχεία της να λειτουργούν διαρκώς στην ιδανική θερμοκρασία, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, όπως ένας γρήγορος γύρος στο Nurburgring.