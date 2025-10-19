quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα Mercedes-Benz CLA τώρα θα έχει και έκδοση Hot Wheels

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.10.2025
Autotypos Team
i-nea-mercedes-benz-cla-tora-tha-echei-kai-ekdosi-hot-wheels-778313

Mercedes και Hot Wheels ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια μοναδική CLA για μικρούς και μεγάλους.

Πρόκειται για την τελευταία της σειράς Class of Creators, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και μια CLA σε χρώμα «λιωμένου χρωμίου» που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ice Spice.

Φόρος τιμής στην παιδική φαντασία

Η νέα δημιουργία αποτίει φόρο τιμής στην «απεριόριστη φαντασία της παιδικής ηλικίας, όταν τα αυτοκίνητα δεν ήταν απλά μέσα μεταφοράς αλλά και μια πρόσκληση για κάνει όνειρα». Η νέα CLA κλίμακας 64:1 τιμά επίσης το πάθος για το αυτοκίνητο, κάτι που συνήθως φωλιάζει μέσα μας κατά την τρυφερή παιδική ηλικία.

Διαβάστε επίσης: Η Porsche κάνει τα όνειρα μικρών παιδιών πραγματικότητα

Ως αποτέλεσμα, η CLA έχει μετατραπεί σε μοντελάκι Hot Wheels σε έναν υπέροχο συνδυασμό ροζ, πορτοκαλί και μπλε, ενώ διαθέτει ένα επιθετικό bodykit με επιβλητικό difusser και αεροτομή. Το παιχνιδιάρικο look ολοκληρώνουν οι τροχοί μαύρου χρώματος πίσω και πορτοκαλί μπροστά και η χαρακτηριστική στάμπα Hot Wheels στην οροφή.

Σύμφωνα με τη Mercedes, το χρωματικό σχέδιο αντλεί έμπνευση από την κλασική αισθητική των Hot Wheels, συνδυάζοντας έντονους πορτοκαλί, ροζ και μπλε τόνους. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «οι υπερμεγέθεις φλόγες προσδίδουν μια ρετρό-φουτουριστική εμφάνιση που θυμίζει την pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1980».

Πηγή: Carscoops.com

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Νέο best-seller στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο SUV εκθρόνισε το Peugeot 2008;

Το KIA των 15.890 ευρώ που πουλάει περισσότερο από Toyota C-HR στην Ελλάδα

Έκπτωση για το δημοφιλές B-SUV της Volkswagen – Τώρα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Tags
#Hot Wheels#Mercedes CLA
Πρόσφατες Ειδήσεις