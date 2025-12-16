Η ασφαλέστερη Mercedes-Benz ήρθε στην Ελλάδα – Είναι 2.870 € φθηνότερη απ’ ότι στη Γερμανία

Η νέα Mercedes-Benz CLA ήρθε Ελλάδα και η CLA 200 EQ κοστίζει 2.870 € λιγότερα από τη Γερμανία χάρη στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Δες τι προσφέρει.

Με την ανώτερη διάκριση των 5 αστέρων βαθμολογήθηκε η νέα Mercedes-Benz CLA στις γνωστές δοκιμές ασφαλείας, Euro NCAP. Συγκεκριμένα, η CLA πέτυχε ποσοστό 94% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 89% στην προστασία ανήλικων επιβατών, 93% στην προστασία ευπαθών ομάδων του δρόμου (πεζοί / ποδηλάτες) και 85% στα ADAS (αυτόματες υποβοηθήσεις ασφαλείας).

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση CLA 200 EQ τοποθετείται στην ελληνική αγορά με τελική τιμή 46.550 € μετά την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (-3.000 €). Στη Γερμανία η αντίστοιχη έκδοση διατίθεται στα 49.420,70 €, άρα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη κατά 2.870 € περίπου. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα ανταγωνιστική τοποθέτηση που κάνει την είσοδο στην ηλεκτρική CLA πιο προσιτή για τον εγχώριο αγοραστή.

Τι είναι η CLA 200 EQ

Κίνηση: RWD

Ισχύς: 224 PS , 335 Nm

Μπαταρία: LFP 58 kWh

Αυτονομία: 541 km WLTP

Φόρτιση DC: 10–80% σε ~ 21’

Κιβώτιο 2 σχέσεων: κρατά το μοτέρ στην αποδοτικότερη περιοχή για κατανάλωση και επιτάχυνση σε υψηλότερες ταχύτητες

Η CLA 200 EQ αξιοποιεί αρχιτεκτονική «software-first» και νέας γενιάς ηλεκτρονικά, με έμφαση στην απόδοση, την αποδοτικότητα και την οδική σταθερότητα. Η χρήση μπαταρίας LFP μειώνει το κόστος κτήσης και υπόσχεται αυξημένη αντοχή κύκλων φόρτισης. Η διτάχυτη μετάδοση βελτιώνει την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο και προσφέρει πιο άνετη, γραμμική επιτάχυνση.

Εξοπλισμός – τεχνολογία

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, περιλαμβάνονται:

MBUX τελευταίας γενιάς με διευρυμένες online λειτουργίες

προηγμένα ADAS (υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ενεργό cruise, αυτόματο φρενάρισμα)

επιλογές ζαντών/επενδύσεων και πακέτων άνεσης για εξατομίκευση

Τι κρατάμε;