EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ασφαλέστερη Mercedes-Benz ήρθε στην Ελλάδα – Είναι 2.870 € φθηνότερη απ’ ότι στη Γερμανία

ΤΡΙΤΗ | 16.12.2025
Στέλιος Παππάς
i-asfalesteri-mercedes-benz-irthe-stin-ellada-einai-2-870-e-fthinoteri-ap-oti-sti-germania-776762

Η νέα Mercedes-Benz CLA ήρθε Ελλάδα και η CLA 200 EQ κοστίζει 2.870 € λιγότερα από τη Γερμανία χάρη στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Δες τι προσφέρει.

Με την ανώτερη διάκριση των 5 αστέρων βαθμολογήθηκε η νέα Mercedes-Benz CLA στις γνωστές δοκιμές ασφαλείας, Euro NCAP. Συγκεκριμένα, η CLA πέτυχε ποσοστό 94% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 89% στην προστασία ανήλικων επιβατών, 93% στην προστασία ευπαθών ομάδων του δρόμου (πεζοί / ποδηλάτες) και 85% στα ADAS (αυτόματες υποβοηθήσεις ασφαλείας).

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση CLA 200 EQ τοποθετείται στην ελληνική αγορά με τελική τιμή 46.550 € μετά την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (-3.000 €). Στη Γερμανία η αντίστοιχη έκδοση διατίθεται στα 49.420,70 €, άρα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη κατά 2.870 € περίπου. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα ανταγωνιστική τοποθέτηση που κάνει την είσοδο στην ηλεκτρική CLA πιο προσιτή για τον εγχώριο αγοραστή.

[δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις της νέας Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα εδώ]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι είναι η CLA 200 EQ

  • Κίνηση: RWD

  • Ισχύς: 224 PS, 335 Nm

  • Μπαταρία: LFP 58 kWh

  • Αυτονομία: 541 km WLTP

  • Φόρτιση DC: 10–80% σε ~21’

  • Κιβώτιο 2 σχέσεων: κρατά το μοτέρ στην αποδοτικότερη περιοχή για κατανάλωση και επιτάχυνση σε υψηλότερες ταχύτητες

Η CLA 200 EQ αξιοποιεί αρχιτεκτονική «software-first» και νέας γενιάς ηλεκτρονικά, με έμφαση στην απόδοση, την αποδοτικότητα και την οδική σταθερότητα. Η χρήση μπαταρίας LFP μειώνει το κόστος κτήσης και υπόσχεται αυξημένη αντοχή κύκλων φόρτισης. Η διτάχυτη μετάδοση βελτιώνει την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο και προσφέρει πιο άνετη, γραμμική επιτάχυνση.

Εξοπλισμός – τεχνολογία

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, περιλαμβάνονται:

  • MBUX τελευταίας γενιάς με διευρυμένες online λειτουργίες

  • προηγμένα ADAS (υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ενεργό cruise, αυτόματο φρενάρισμα)

  • επιλογές ζαντών/επενδύσεων και πακέτων άνεσης για εξατομίκευση

Τι κρατάμε;

  • CLA 200 EQ: στην Ελλάδα 2.870 € φθηνότερη από Γερμανία χάρη στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

  • 224 PS, 541 km WLTP, LFP 58 kWh, DC 10–80% σε ~21’: ισχυρό τεχνικό προφίλ για καθημερινή χρήση και ταξίδι.

  • Κιβώτιο 2 σχέσεων: αποδοτικότητα σε υψηλές ταχύτητες και ομαλή επιτάχυνση.

  • Θετική τιμολόγηση από την ελληνική αντιπροσωπεία που ενισχύει τη σχέση αξίας/τιμής στη συγκεκριμένη έκδοση.

#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz CLA
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
