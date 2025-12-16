Η ασφαλέστερη Mercedes-Benz ήρθε στην Ελλάδα – Είναι 2.870 € φθηνότερη απ’ ότι στη Γερμανία

Η νέα Mercedes-Benz CLA ήρθε Ελλάδα και η CLA 200 EQ κοστίζει 2.870 € λιγότερα από τη Γερμανία χάρη στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Δες τι προσφέρει.
Με την ανώτερη διάκριση των 5 αστέρων βαθμολογήθηκε η νέα Mercedes-Benz CLA στις γνωστές δοκιμές ασφαλείας, Euro NCAP. Συγκεκριμένα, η CLA πέτυχε ποσοστό 94% στην προστασία ενήλικων επιβατών, 89% στην προστασία ανήλικων επιβατών, 93% στην προστασία ευπαθών ομάδων του δρόμου (πεζοί / ποδηλάτες) και 85% στα ADAS (αυτόματες υποβοηθήσεις ασφαλείας).
Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση CLA 200 EQ τοποθετείται στην ελληνική αγορά με τελική τιμή 46.550 € μετά την επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (-3.000 €). Στη Γερμανία η αντίστοιχη έκδοση διατίθεται στα 49.420,70 €, άρα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη κατά 2.870 € περίπου. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα ανταγωνιστική τοποθέτηση που κάνει την είσοδο στην ηλεκτρική CLA πιο προσιτή για τον εγχώριο αγοραστή.
[δείτε αναλυτικά τις εκδόσεις της νέας Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα εδώ]
Τι είναι η CLA 200 EQ
-
Κίνηση: RWD
-
Ισχύς: 224 PS, 335 Nm
-
Μπαταρία: LFP 58 kWh
-
Αυτονομία: 541 km WLTP
-
Φόρτιση DC: 10–80% σε ~21’
-
Κιβώτιο 2 σχέσεων: κρατά το μοτέρ στην αποδοτικότερη περιοχή για κατανάλωση και επιτάχυνση σε υψηλότερες ταχύτητες
Η CLA 200 EQ αξιοποιεί αρχιτεκτονική «software-first» και νέας γενιάς ηλεκτρονικά, με έμφαση στην απόδοση, την αποδοτικότητα και την οδική σταθερότητα. Η χρήση μπαταρίας LFP μειώνει το κόστος κτήσης και υπόσχεται αυξημένη αντοχή κύκλων φόρτισης. Η διτάχυτη μετάδοση βελτιώνει την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο και προσφέρει πιο άνετη, γραμμική επιτάχυνση.
Εξοπλισμός – τεχνολογία
Ανάλογα με τη διαμόρφωση, περιλαμβάνονται:
-
MBUX τελευταίας γενιάς με διευρυμένες online λειτουργίες
-
προηγμένα ADAS (υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ενεργό cruise, αυτόματο φρενάρισμα)
-
επιλογές ζαντών/επενδύσεων και πακέτων άνεσης για εξατομίκευση
Τι κρατάμε;
-
CLA 200 EQ: στην Ελλάδα 2.870 € φθηνότερη από Γερμανία χάρη στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
-
224 PS, 541 km WLTP, LFP 58 kWh, DC 10–80% σε ~21’: ισχυρό τεχνικό προφίλ για καθημερινή χρήση και ταξίδι.
-
Κιβώτιο 2 σχέσεων: αποδοτικότητα σε υψηλές ταχύτητες και ομαλή επιτάχυνση.
-
Θετική τιμολόγηση από την ελληνική αντιπροσωπεία που ενισχύει τη σχέση αξίας/τιμής στη συγκεκριμένη έκδοση.