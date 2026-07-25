Η νέα Mercedes-Benz των 350.450 ευρώ στην Ελλάδα – Πόσο είναι ο φόρος;

Η νέα κορυφαία από πλευρά πολυτέλειας Mercedes κοστίζει 350.450 ευρώ στην Ελλάδα. Τι προσφέρει και πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή.

Μία νέα Mercedes-Benz είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα με τιμή που ξεπερνά κατά πολύ ακόμη και εκείνη αρκετών supercars. Ο λόγος για την ανανεωμένη Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, η οποία κοστίζει 350.450 ευρώ πριν προστεθούν οποιεσδήποτε προαιρετικές επιλογές εξατομίκευσης.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για μια συνηθισμένη S-Class. Η Maybach αποτελεί την κορυφαία έκφραση πολυτέλειας της Mercedes-Benz και η S 680 βρίσκεται στην κορυφή της δικής της γκάμας, συνδυάζοντας έναν V8 σχεδόν 4,0 lt, περισσότερους από 600 PS, αερανάρτηση, χειροποίητες λεπτομέρειες και μια καμπίνα σχεδιασμένη κυρίως γύρω από τις ανάγκες των πίσω επιβατών.

Μόνο αυτά, ωστόσο, δεν αρκούν για να εξηγήσουν την ελληνική τιμή. Από τα 350.450 ευρώ, περισσότερα από 147.000 ευρώ αντιστοιχούν σε ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή των 350.450 ευρώ

Η ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή προ φόρων της Mercedes-Maybach S 680 4MATIC ανέρχεται στα 203.210 ευρώ.

Πάνω σε αυτό το ποσό προστίθενται:

48.771 ευρώ ΦΠΑ

98.469 ευρώ τέλος ταξινόμησης

Mercedes-Maybach S 680 4MATIC Ποσό Λιανική τιμή προ φόρων 203.210 € ΦΠΑ 48.771 € Τέλος ταξινόμησης 98.469 € Τελική τιμή 350.450 €

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις φτάνουν συνολικά τα 147.240 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 42% της τελικής τιμής. Μόνο το τέλος ταξινόμησης αγγίζει τα 100.000 ευρώ.

Αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν η S 680 συγκριθεί με τη Mercedes-Maybach S 580. Η μικρότερη V8 έκδοση κοστίζει 245.750 ευρώ, δηλαδή 104.700 ευρώ λιγότερα. Από αυτή τη διαφορά, περισσότερα από 62.000 ευρώ προέρχονται μόνο από το υψηλότερο τέλος ταξινόμησης της S 680.

Οι τιμές της νέας Mercedes-Maybach S-Class

Έκδοση Κινητήρας και ισχύς Τιμή Ελλάδας Mercedes-Maybach S 580 V8 537 PS και ηλεκτρική υποβοήθηση 23 PS 245.750 € Mercedes-Maybach S 580 e 4MATIC Plug-in hybrid 585 PS 257.100 € Mercedes-Maybach S 680 4MATIC V8 περίπου 612 PS και ηλεκτρική υποβοήθηση 23 PS 350.450 €

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση της plug-in hybrid S 580 e. Παρότι αποδίδει συνδυαστικά 585 PS και κοστίζει περισσότερο προ φόρων από την απλή S 580, η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση περιορίζει την τελική τιμή της στα 257.100 ευρώ.

V8 με περισσότερους από 600 PS

Κάτω από το καπό της S 680 βρίσκεται η νεότερη εξέλιξη του V8 κινητήρα M 177 Evo, με χωρητικότητα 3.982 cc.

Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει περίπου 612 PS και 850 Nm, ενώ το mild hybrid σύστημα μπορεί να προσθέσει στιγμιαία ηλεκτρική υποβοήθηση 23 PS και 205 Nm. Οι δύο τιμές ροπής δεν αθροίζονται ως μόνιμη συνολική απόδοση, καθώς το ηλεκτρικό boost είναι διαθέσιμο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Παρά το μήκος των 5,48 m και το βάρος των 2.430 kg, η μεγάλη λιμουζίνα επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h.

Mercedes-Maybach S 680 Τεχνικά στοιχεία Κινητήρας V8 3.982 cc Ισχύς θερμικού κινητήρα Περίπου 612 PS Ροπή θερμικού κινητήρα 850 Nm Ηλεκτρική υποβοήθηση 23 PS και 205 Nm Κίνηση 4MATIC 0-100 km/h 4,0 δευτερόλεπτα Τελική ταχύτητα 250 km/h Μήκος 5.484 mm Μεταξόνιο 3.396 mm Βάρος 2.430 kg

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι μόνο η απόλυτη απόδοση. Οι αλλαγές στον V8 και η mild hybrid τεχνολογία έχουν σχεδιαστεί ώστε η ισχύς να αποδίδεται γραμμικά και χωρίς κραδασμούς, διατηρώντας τον ήρεμο χαρακτήρα που απαιτεί μια Maybach.

Η πολυτέλεια βρίσκεται κυρίως πίσω

Σε αντίθεση με τις περισσότερες ακριβές σπορ κατασκευές, η Mercedes-Maybach S-Class δεν έχει εξελιχθεί αποκλειστικά γύρω από τον οδηγό. Το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρίας βρίσκεται στο πίσω μέρος της καμπίνας.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση, μπορούν να προστεθούν:

ανακλινόμενα Executive καθίσματα

αυτόματες πίσω πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν με κουμπί

δύο οθόνες 13,1 ιντσών

ξεχωριστά χειριστήρια για κλιματισμό και σκίαστρα

κάμερες για βιντεοκλήσεις

ψυγείο 10 lt

ειδικές βάσεις για ποτήρια

επάργυρα ποτήρια σαμπάνιας της Robbe & Berking.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν όλα υποχρεωτικά μέρος της βασικής τιμής. Δείχνουν, όμως, τη φιλοσοφία του μοντέλου, το οποίο αντιμετωπίζει την πίσω καμπίνα περισσότερο ως ιδιωτικό lounge παρά ως έναν συμβατικό χώρο επιβατών.

Αερανάρτηση που γνωρίζει τον δρόμο πριν φτάσει σε αυτόν

Η S 680 διαθέτει αερανάρτηση και στους δύο άξονες, με τη νέα AIRMATIC να δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην άνεση των πίσω επιβατών.

Το σύστημα μπορεί να αξιοποιεί πληροφορίες Car-to-X που έχουν αποσταλεί στο cloud από άλλα οχήματα Mercedes-Benz. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει εγκαίρως ανωμαλίες του δρόμου και προσαρμόζει ηλεκτρονικά την απόσβεση πριν το αυτοκίνητο περάσει πάνω από αυτές.

Παράλληλα, η ενισχυμένη ηχομόνωση περιορίζει τον θόρυβο και τους κραδασμούς, ενώ το ειδικό πρόγραμμα οδήγησης MAYBACH ρυθμίζει την απόκριση του κινητήρα, του κιβωτίου και της ανάρτησης με γνώμονα την ομαλότητα.

Μια καμπίνα που μπορεί να γίνει μοναδική

Η υψηλή τιμή συνδέεται και με το εύρος εξατομίκευσης. Σχεδόν κάθε Mercedes-Maybach S-Class φέρει τουλάχιστον ένα στοιχείο MANUFAKTUR, ενώ κατά μέσο όρο επιλέγονται τρία.

Η διαθέσιμη παλέτα περιλαμβάνει:

περισσότερα από 150 εξωτερικά χρώματα

πάνω από 400 χρωματικούς συνδυασμούς για το εσωτερικό

εκατοντάδες επιλογές δέρματος

διαφορετικά χρώματα για ραφές και κεντήματα

ειδικές ξύλινες επενδύσεις

διχρωμίες αμαξώματος

χειροποίητα διακοσμητικά στοιχεία.

Μέσω του προγράμματος MANUFAKTUR Made to Measure, ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει προσωπική συνάντηση με τους ειδικούς της μάρκας και να ζητήσει μια διαμόρφωση που ξεπερνά τον συμβατικό κατάλογο επιλογών.

Τα ειδικά στοιχεία κατασκευάζονται και ολοκληρώνονται με εργασία ακριβείας στη μονάδα MANUFAKTUR του Sindelfingen. Αυτό σημαίνει ότι μια τελική διαμόρφωση μπορεί να κοστίζει αισθητά περισσότερο από τα 350.450 ευρώ της βασικής S 680.

Από τα ξύλα μέχρι τα φωτιζόμενα αστέρια

Η ανανεωμένη Maybach S-Class διαθέτει μεγαλύτερη κατά 20% μάσκα, φωτιζόμενο περίγραμμα και διακριτικά φωτιζόμενη επιγραφή Maybach. Οι προβολείς έχουν λεπτομέρειες σε απόχρωση ροζ χρυσού, ενώ στις σφυρήλατες ζάντες ο κεντρικός αστέρας παραμένει όρθιος καθώς περιστρέφεται ο τροχός.

Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες επενδύσεις από ξύλο ανοικτών πόρων και ενεργός ατμοσφαιρικός φωτισμός με:

199 LED

10 διαφορετικές χρωματικές ατμόσφαιρες

64 επιλέξιμα χρώματα

αποκλειστικές αποχρώσεις Maybach.

Ο φωτισμός δεν λειτουργεί μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο. Αντιδρά σε φωνητικές εντολές, στις ρυθμίσεις του κλιματισμού και στις ειδοποιήσεις των συστημάτων υποβοήθησης.

MB.OS, τρεις οθόνες εμπρός και AI

Η νέα Maybach είναι το πρώτο μοντέλο της υπομάρκας που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα MB.OS.

Ο στάνταρ MBUX Superscreen συνδυάζει κάτω από μία γυάλινη επιφάνεια:

κεντρική οθόνη 14,4 ιντσών

οθόνη συνοδηγού 12,3 ιντσών

ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών.

Ο ψηφιακός βοηθός αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης από τη Microsoft και την Google, ενώ το σύστημα υποστηρίζει ασύρματες ενημερώσεις για το infotainment και βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Στην Ευρώπη περιλαμβάνεται το πακέτο MB.DRIVE ASSIST με DISTRONIC, υποβοήθηση διεύθυνσης και σύστημα αλλαγής λωρίδας. Υπάρχει επίσης σύστημα στάθμευσης με κάμερα 360 μοιρών και δυνατότητα εντοπισμού θέσεων και στις δύο πλευρές του δρόμου.

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