Η νέα «μικρή» Mercedes G-Class έρχεται αποκλειστικά ηλεκτρική και με δικό της σασί

Η Mercedes ετοιμάζει ένα νέο SUV που θα αποτελέσει την είσοδο στη γκάμα G-Class. Με δική της πλατφόρμα τύπου ladder-frame και σχεδίαση που θα συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη μοντέρνα αισθητική, η νέα Mini G θα κυκλοφορήσει τα επόμενα δύο χρόνια μόνο σε ηλεκτρική εκδοχή

Η νέα Mini G-Class θα είναι το πρώτο «baby G» στη γκάμα

Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική πλατφόρμα με σασί τύπου ladder-frame

Η σχεδίαση θα παραμείνει εμβληματική αλλά με πιο μοντέρνες λεπτομέρειες

Ένα νέο κεφάλαιο στη γκάμα G-Class

Η Mercedes επιβεβαίωσε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα παρουσιάσει τη μικρή G-Class, ένα μοντέλο που θα λειτουργήσει ως εισαγωγικό στην ολοένα και πιο διευρυμένη οικογένεια του θρυλικού off-roader. Ο επικεφαλής της εταιρείας, Ola Källenius, δήλωσε ότι τα πρώτα πρωτότυπα θα κάνουν πολύ σύντομα δοκιμές στους δρόμους, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και μια εικόνα προεπισκόπησης από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η Mercedes ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει και η ανοιχτή έκδοση G-Class Cabriolet, ενισχύοντας το προφίλ του «G» ως ανεξάρτητης υπομάρκας, ανάλογης με το Range Rover στη JLR.

Νέα πλατφόρμα, δικά της εξαρτήματα

Ο τεχνικός διευθυντής Markus Schäfer ξεκαθάρισε ότι η μικρή G δεν θα βασιστεί σε καμία υπάρχουσα πλατφόρμα: «Η G-Class είναι αυθεντική και έτσι πρέπει να είναι και η Mini G, χρειάζεται δική της αρχιτεκτονική», τόνισε. Η λύση είναι ένα «mini ladder-frame» πλαίσιο, που αν και πιο μικρό σε κλίμακα, θα εξασφαλίζει τις σωστές αναλογίες ανάρτησης και τροχών. Ο Schäfer υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιεί «πάρα πολλά μοναδικά εξαρτήματα», σε βαθμό που ούτε οι πόρτες δεν θα μοιράζονται με την υπάρχουσα γκάμα. Η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη: κάθε λεπτομέρεια να διασφαλίζει ότι η μικρή G παραμένει γνήσια και ικανή.

Μόνο ηλεκτρική, αλλά με ισχυρή ταυτότητα

Η τρέχουσα G-Class διατίθεται με θερμικούς κινητήρες αλλά και ως ηλεκτρική G580 EQ. Η νέα Mini G όμως θα βγει στην αγορά αποκλειστικά ως ηλεκτρικό SUV, εδραιώνοντας τη δέσμευση της Mercedes στην ηλεκτροκίνηση. Αν και ο Schäfer δεν έδωσε τεχνικές λεπτομέρειες, θεωρείται βέβαιο ότι το μοντέλο θα αξιοποιεί τεχνολογίες μπαταριών και μετάδοσης που ήδη αναπτύσσει η εταιρεία για τα επόμενα EVs.

Σχεδίαση: μοντέρνα αλλά πιστή στο θρύλο

Ο σχεδιαστικός επικεφαλής Gorden Wagener εξήγησε ότι η φιλοσοφία παραμένει «η G-Class δεν αλλάζει δραστικά, απλώς εξελίσσεται». Έτσι, η νέα Mini G θα διατηρεί τα κυκλικά φώτα και τις χαρακτηριστικές γραμμές, αλλά με μια πιο αιχμηρή και νεανική προσέγγιση στη λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τον Wagener, θα είναι «ακόμη πιο μοντέρνα» από το ηλεκτρικό G580 EQ, χωρίς όμως να χάνει την εμβληματική ταυτότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να συγκρατείς τον εαυτό σου και να σέβεσαι το τι κάνει ένα αυτοκίνητο εικονικό. Και η G-Class είναι από τα πιο εμβληματικά σχέδια στην ιστορία».

Τι κρατάμε

Η νέα Mini G-Class θα παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια

Χτίζεται σε μοναδική πλατφόρμα ladder-frame που δεν μοιράζεται με άλλα μοντέλα

Θα κυκλοφορήσει μόνο ως ηλεκτρικό SUV , ενισχύοντας την πράσινη στρατηγική της Mercedes

Διαθέτει σχεδίαση πιστή στην G-Class με πιο μοντέρνες πινελιές

Αποτελεί το πρώτο βήμα για να εξελιχθεί το «G» σε ξεχωριστή μάρκα, όπως το Range Rover

Skoda Epiq: Αυτό είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας – Τι προσφέρει;

Τιμή κάτω από 21.000 ευρώ για το στιλάτο B-SUV της Nissan – Τι προσφέρει;

Volkswagen ID. CROSS Concept: Το νεότερο compact SUV μόλις παρουσιάστηκε – Πότε θα κυκλοφορήσει;