Η νέα Pagani των 10 εκατ. του Fernando Alonso έχει καθισματάκι Recaro για τον νεογέννητο γιο του

Ο θρύλος της F1, Fernando Alonso, παρέλαβε μια από τις πιο εντυπωσιακές Pagani που έχει κατασκευαστεί, με μια «γλυκιά» λεπτομέρεια να ξεχωρίζει

Μπορεί στην 23η του σεζόν στην F1 ο Fernando Alonso να μην περνάει και τόσο καλά εντός πίστας, ωστόσο, η κατάσταση εκτός paddock δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Ο 44χρονος πια Alonso έγινε πρόσφατα πατέρας για πρώτη φορά, ενώ βρέθηκε στο Μονακό για να παραλάβει τα κλειδιά μιας υπέροχης Pagani Zonda Diamante Verde από τη Mechatronik, μια από τις πιο γνωστές εταιρείες πώλησης συλλεκτικών hypercars.

Ωστόσο, το κερασάκι στην τούρτα ήταν το δώρο που του έγινε: ένα παιδικό καθισματάκι της Recaro για τον «σπόρο», σε ασορτί χρώματα με το κράνος του Ισπανού θρύλου.

Από μικρός στα βάσανα

Κι ενώ η κίνηση αυτή είναι περισσότερο συμβολική, καθώς ο γιός του Alonso είναι ακόμα λίγων ημερών, δεν παύει να μας θυμίζει την παροιμία «το μήλο θα πέσει κάτω απ’ τη μηλιά». Στην τελική μιλάμε για τον γιο ενός από τους μεγαλύτερους θρύλους της F1, ενός οδηγού του οποίου η «τρέλα» τον βοήθησε να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς οδηγούς στο grid.

Ο δύο φορές πρωταθλητής τις σεζόν 2005 και 06 με τη Renault αγωνίζεται ακόμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού και καλείται να τα βάλει με οδηγούς με λιγότερα από τα μισά του χρόνια, μερικοί εκ των οποίων θα μπορούσαν να είναι… παιδιά του.

Αυτή ακριβώς την «τρέλα» είμαστε σίγουροι πως θα μεταδώσει και στο νέο μέλος της… δυναστείας, το οποίο ελπίζουμε να δούμε στο μέλλον να συνεχίζει την παράδοση του πατέρα του στις πίστες.

Η Pagani και το καθισματάκι

Όσον αφορά το νέο μέλος της συλλογής αυτοκινήτων του Alonso, πρόκειται για μια επιβλητική Pagani Zonda “Diamante Verde” (Πράσινο Διαμάντι), ένα hypercar που κατασκευάστηκε το 2017 και βασίζεται στο πλαίσιο Carbo-Titan της Pagani, ένα σύνθετο υλικό που συνδυάζει ανθρακονήματα και ίνες τιτανίου για μέγιστη ακαμψία και χαμηλό βάρος.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 των 7,3 λίτρων της Mercedes-AMG, με απόδοση 760 ίππων και δυνατότητα να ξεπερνά τις 8.000 σ.α.λ. Το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης φαρδύτερα εμπρός φτερά και καπό εμπνευσμένο από την επίσης μοναδική Zonda 760LM.

Παράλληλα, το κόστος της υπέροχης συλλεκτικής Zonda υπολογίζεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.

Όσο για το νέο μέλος της… οικογένειας Alonso, αυτό παρέλαβε το δικό του καθισματάκι, με την κλασσική μπλε-κίτρινη απόχρωση και το νούμερο 14 του «γερόλυκου» της F1. Πρόκειται για ένα κάθισμα Recaro Axion 1, το οποίο διατίθεται κανονικά στην ευρωπαϊκή αγορά έναντι περίπου 350 ευρώ. Όπως ξαναείπαμε, το εν λόγω κάθισμα προορίζεται για μεγαλύτερα παιδιά και όχι νεογέννητα, οπότε ο μικρός θα πρέπει να περιμένει λίγο μέχρι το πρώτο test-drive.

Τη φωτογράφιση της παράδοσης ανέλαβε ο Alex Penfold, απαθανατίζοντας τη μοναδική Zonda μαζί με το ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα που ταιριάζει «γάντι» με το κράνος της σεζόν 2026 του Alonso.

