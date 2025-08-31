Η νέα πατέντα της Ferrari που μπορεί να γλιτώσει ζημιά πολλών χιλιάδων ευρώ

Ιδανική λύση για όσους οδηγούν την Ferrari τους σε δρόμους που θυμίζουν περισσότερο ειδική ράλλυ, παρά εθνικό οδικό δίκτυο.

Η νέα πατέντα της Ferrari προστατεύει το αυτοκίνητό σας από λακκούβες και λοιπές ατέλειες του δρόμου

Το σύστημα ανιχνεύει τις εν λόγω ατέλειες και προειδοποιεί τον οδηγό

Αν αυτός δεν φρενάρει, τότε το αυτοκίνητο το κάνει από μόνο του

Το πρόβλημα με τις λακκούβες, τα μπαλώματα, τα σαμαράκια και τις λοιπές ατέλειες του δρόμου είναι γνωστό, τουλάχιστον για εμάς στην Ελλάδα. Πολλοί έχουμε σχεδόν… χαρτογραφήσει τους δρόμους της πόλης που ζούμε και κάνουμε καθημερινά ζιγκ-ζαγκ για να αποφύγουμε τις λακκούβες, αφού το κάθε χτύπημα κάνει τόσο το αυτοκίνητο, όσο κι εμάς τους ίδιους να πονάμε.

Γνωστό το πρόβλημα, γνωστή και η λύση

Όσο κι αν εμείς πονάμε όταν πέφτουμε με το αυτοκίνητό μας σε λακκούβα, ο πόνος είναι ακόμα μεγαλύτερος όταν το «κρακ» είναι ακριβό. Εκτός από μια πιθανή ζημιά στον τροχό ή την ανάρτηση του αυτοκινήτου μας, υπάρχει ένα άλλο εξάρτημα που μπορεί να σπάσει πολύ πιο εύκολα. Ο λόγος για το μπροστινό splitter ή “lip”, το οποίο στα σπορ αυτοκίνητα συνήθως έχει λίγα εκατοστά απόσταση από τον δρόμο.

Το μπροστινό splitter μπορεί να σπάσει ακόμα και όταν το αυτοκίνητο κινείται με μικρή ταχύτητα, όπως για παράδειγμα στο παρκάρισμα ή κατά το ανέβασμα/κατέβασμα από μια ράμπα. Γι’ αυτόν τον λόγο πολλά σπορ μοντέλα διαθέτουν σύστημα ανύψωσης του μπροστά άξονα για να μπορεί να αποφευχθεί αυτό το ακριβό «κρακ».

Ενδεικτικά, ένα lip μπορεί να κοστίσει μεταξύ 200 και 1.000 ευρώ, ανάλογα αν θα είναι αυθεντικό του κατασκευαστή ή του… AliExpress.

Ίσως το πιο εξελιγμένο σύστημα στον κόσμο

Το νέο σύστημα αποφυγής ζημιών της Ferrari συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία από ήδη υπάρχοντα συστήματα, προειδοποιώντας τον οδηγό για τυχόν ατέλειες του δρόμου. Μάλιστα, το σύστημα μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να το φρενάρει από μόνο του σε περίπτωση που ο οδηγός αγνοήσει αυτήν την προειδοποίηση.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη νέα πατέντα της ιταλικής μάρκας να ξεχωρίζει είναι πως το σύστημα δεν αντλεί πληροφορίες από κάποια βάση δεδομένων, αλλά αναλύει τον δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο σε πραγματικό χρόνο.

Το εάν θα δούμε το νέο σύστημα σε κάποιο από τα επόμενα μοντέλα της Ferrari παραμένει άγνωστο, αλλά σίγουρα είναι μια καλή λύση για να αποφύγεις ένα κρακ που θα πονέσει τόσο εσένα, όσο και το πορτοφόλι σου.

Τι κρατάμε:

Η νέα πατέντα της Ferrari έρχεται για να προστατέψει το splitter σου

Δύσκολα θα χρειαστεί σε οδηγούς Ferrari σε χώρες όπως Γαλλία και Ιταλία, αλλά περισσότερο στα δικά μας μέρη

Άγνωστο αν θα το δούμε σε μοντέλα παραγωγής ή θα παραμείνει στο ράφι

Πηγή: Carscoops.com

