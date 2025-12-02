quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η νέα πιστοποίηση της Dacia την κάνει ακόμη πιο αγαπητή στους οικολόγους

ΤΡΙΤΗ | 02.12.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-nea-pistopoiisi-tis-dacia-tin-kanei-akomi-pio-agapiti-stous-oikologous-778596

Η Dacia δεν χρειάζεται μεγάλες δηλώσεις για να δείξει ότι παίρνει στα σοβαρά το περιβάλλον. Το αποδεικνύει με πράξεις και μάλιστα εκεί που κανείς δεν θα το περίμενε.

Με μια πρωτοποριακή κίνηση, έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που απέσπασε την πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές της για οικολογικά υπεύθυνες διαφημιστικές καμπάνιες. Πίσω από τις νέες τηλεοπτικές παραγωγές για τα Duster, Sandero, Jogger και Logan δεν κρύβονται μόνο όμορφες εικόνες, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία βιωσιμότητας που ξεκινά από τον τρόπο σκέψης και φτάνει μέχρι τον τελευταίο προβολέα στο πλατό.

Eco-smart, à la Dacia

Η Dacia δεν αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα σαν τάση, αλλά σαν στάση ζωής. Η φράση “Eco-smart, à la Dacia” περιγράφει την έξυπνη, ρεαλιστική και προσιτή προσέγγιση της μάρκας: να κάνεις περισσότερα με λιγότερα, χωρίς υπερβολές. Έχει ήδη καταργήσει το δέρμα ζωικής προέλευσης, εξάλειψε τα χρωμιωμένα διακοσμητικά και αντικατέστησε τα παραδοσιακά έντυπα εγχειρίδια με ψηφιακά, περιορίζοντας τη χρήση χαρτιού. Ακόμη και η επιλογή για διπλού καυσίμου κινητήρες (βενζίνη/LPG) αποτυπώνει τη φιλοσοφία της: πιο καθαρή τεχνολογία, χωρίς να γίνεται απλησίαστη για τον μέσο οδηγό. Αυτό το πνεύμα μεταφέρθηκε και στον κόσμο των παραγωγών. Για τη Dacia, η διαφήμιση δεν είναι απλώς μέσο προβολής αλλά προέκταση της εταιρικής συνείδησης.

Το πρόγραμμα Dacia Synergie 2025

Από τον Μάρτιο του 2025, το πρόγραμμα Dacia Synergie έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που η μάρκα παράγει και επικοινωνεί. Όλες οι νέες καμπάνιες σχεδιάζονται με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την κοινωνική ευαισθησία.

Συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί:

  • Ενοποίηση γυρισμάτων για σημαντικό περιορισμό των μετακινήσεων και των απαιτούμενων πόρων
  • Γυρίσματα στη Γαλλία, με προτεραιότητα στη μετακίνηση με τρένο ή car-pooling για τα συνεργεία
  • Χρήση φυσικού φωτισμού, με γεννήτριες χαμηλών εκπομπών ρύπων και φωτισμού LED
  • Σκηνικά, props και κοστούμια προερχόμενα από ενοικίαση, επαναχρησιμοποίηση ή από δεύτερο χέρι
  • Catering με τοπικά, βιολογικά και εποχικά προϊόντα και δραστική μείωση των πλαστικών μιας χρήσης
  • Αυστηρή διαχείριση απορριμμάτων: διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και καθημερινή ζύγιση

Χάρη σε αυτές τις κινήσεις, το ανθρακικό αποτύπωμα των παραγωγών μειώθηκε κατά 44%, επίδοση εντυπωσιακή για έργα τέτοιου μεγέθους.

Η πιστοποίηση Ecoprod και τι σημαίνει

Η πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων απονέμεται μόνο σε παραγωγές που τηρούν πάνω από 85 αυστηρά κριτήρια, από τη διαχείριση πόρων έως τη μετακίνηση συνεργείων και τη χρήση βιώσιμων υλικών. Το γεγονός ότι η Dacia πιστοποιήθηκε ταυτόχρονα για τέσσερις διαφορετικές καμπάνιες δείχνει πως η οικολογική ευαισθησία δεν είναι απλώς μια επικοινωνιακή «πινελιά», αλλά μια βαθιά εταιρική δέσμευση. Κάθε γύρισμα σχεδιάζεται πλέον με την ίδια λογική που σχεδιάζονται και τα αυτοκίνητά της: με σεβασμό στο περιβάλλον, λογική κόστους και πρακτικότητα.

Η επικοινωνία ως μέρος της βιωσιμότητας

Η Dacia βλέπει τη διαφήμιση όχι ως σκηνή προβολής, αλλά ως ευκαιρία συνέπειας. Όπως τα αυτοκίνητά της δεν υπόσχονται κάτι που δεν μπορούν να προσφέρουν, έτσι και οι καμπάνιες της δεν υποκρίνονται. Η βιωσιμότητα δεν περιορίζεται στο εργοστάσιο, αλλά εκτείνεται στην εταιρική κουλτούρα και τον τρόπο που η μάρκα μιλά στο κοινό της. Και κάπως έτσι, η Dacia καταφέρνει να φτιάξει ένα νέο είδος storytelling: απλό, αληθινό και υπεύθυνο. Με εικόνες που δεν εντυπωσιάζουν με υπερπαραγωγή, αλλά με ουσία.

Τι κρατάμε

  • Η Dacia πρωτοπορεί ως η πρώτη μάρκα με πιστοποίηση Ecoprod 2 αστέρων
  • Οι καμπάνιες της πέτυχαν 44% μείωση εκπομπών CO₂ χάρη σε στοχευμένες δράσεις
  • Η βιωσιμότητα για τη Dacia δεν είναι απλώς μόδα, αλλά τρόπος σκέψης και επικοινωνίας

Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Δοκιμή Ford Ranger Wildtrack Plug-In Hybrid: Το πιο οικονομικό αγροτικό

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
