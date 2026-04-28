Η νέα Porsche 400 ίππων της αστυνομίας – Όχι δεν είναι Cayenne

Μια επιβλητική Porsche με 400 ίππους έχει επιστρατεύσει η Ελληνική Αστυνομία για το κυνήγι των «κοντράκιδων»

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τον αγώνα της για την πάταξη των φαινομένων παράνομων αγώνων και υπερβολικής ταχύτητας στους δημόσιους δρόμους, επιστρατεύοντας undercover αυτοκίνητα που μπορούν να διεισδύσουν εύκολα στις τάξεις των κοντράκιδων.

Σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok μπορούμε να δούμε μια μαύρη Porsche Panamera, η οποία πιθανότατα χρησιμοποιείται από ειδικές ομάδες της Τροχαίας.

Μια Panamera σε ρόλο «κυνηγού»

Οι “του χώρου” σίγουρα γνωρίζουν την περίφημη Porsche Cayenne που επιχειρεί εδώ και αρκετό καιρό στην παραλιακή (κυρίως στα «Λιμανάκια»), κυνηγώντας ανυποψίαστους κοντράκιδες. Η αποτελεσματικότητα της Cayenne φαίνεται πως ώθησε τους αστυνομικούς να εμπλουτίσουν τον στόλο τους με άλλο ένα αυτοκίνητο της Porsche, μια Panamera, πιθανότατα κατασχεμένη.

Στα πλάνα διακρίνουμε μια μαύρη Porsche Panamera πρώτης γενιάς, η οποία πιθανότατα είναι η έκδοση S. Πρόκειται για ένα μοντέλο που τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 4,8 λίτρων, με απόδοση 400 ίππων. Όπως ισχύει και για πολλά αυτοκίνητα της Τροχαίας, η συγκεκριμένη Porsche πιθανότατα έχει ελαφρώς βελτιωμένη ιπποδύναμη για να είναι πιο αποτελεσματική σε περίπτωση καταδίωξης.

Πρόκειται για ακόμα ένα undercover «όπλο» των αρχών που χρησιμοποιείται κυρίως από ειδικές ομάδες της Τροχαίας και επιχειρεί στα Λιμανάκια και σε άλλους δρόμους που γίνονται συχνά κόντρες.

Η ΕΛΑΣ και τα γρήγορα αυτοκίνητα

Η Ελληνική Αστυνομία έχει παράδοση στη χρήση γρήγορων αυτοκινήτων για «ειδικές αποστολές». Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε δημιουργήσει την περίφημη ομάδα Σίγμα, που διέθετε αυτοκίνητα όπως, Porsche 911 Turbo, BMW M3, BMW M5, Audi RS2 και άλλα. Τα εν λόγω αυτοκίνητα κυνηγούσαν οδηγούς που πίστευαν πως ήταν… πολύ γρήγοροι για να τους πιάσει η αστυνομία, επαναφέροντάς τους στην πραγματικότητα.

Με αυτοκίνητα όπως η Porsche Cayenne και η Panamera, τo Focus ST, τα Hyundai I30N και τα Cupra Leon VZ φαίνεται πως αποτελούν τη σύγχρονη εκδοχή αυτής της φιλοσοφίας, αφού είναι γρήγορα αλλά και διακριτικά αυτοκίνητα που δεν κινούν υποψίες, μέχρι να είναι πολύ αργά.

Tι κρατάμε: