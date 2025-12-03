Η νέα Porsche που κάνει πάταγο – 10.500 δηλώσεις ενδιαφέροντος σε μία μόλις αγορά

Ο πάταγος στον διαμορφωτή, με πάνω από 110.000 διαμορφώσεις, μεταφράστηκε και σε πραγματικό ενδιαφέρον για τη νέα Porsche

«Φωτιά» πήρε ο διαμορφωτής της νέας ηλεκτρικής Porsche Cayenne, με πάνω από 110.000 χρήστες να φτιάχνουν την ψηφιακή Cayenne των ονείρων τους στην Αμερική, αλλά και 10.500 να δηλώνουν πως ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της γερμανικής μάρκας.

Τα εντυπωσιακά αυτά νούμερα έρχονται μόλις τέσσερις ημέρες μετά την αποκάλυψη του νέου μοντέλου, ενώ προέρχονται αποκλειστικά από τις ΗΠΑ.

Ατελείωτες επιλογές

Η αλήθεια είναι πως τα configurators της Porsche συνηθίζουν να είναι εξαιρετικά, κάτι που σημαίνει πως πολύς κόσμος μπαίνει απλά «για πλάκα», αλλά οι πάνω από 10.000 δηλώσεις ενδιαφέροντος δείχνουν πως οι πάνω από 100.000 ολοκληρωμένες διαμορφώσεις δεν ήταν ένα απλό flop.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 13 αποχρώσεις εξωτερικού, 12 χρωματικούς συνδυασμούς για το εσωτερικό και 9 σχέδια τροχών, με τα περισσότερα από αυτά να διατίθενται σε διαφορετικά χρώματα. Αυτά τα νούμερα είναι αρκετά για να προσφέρουν χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς, κάτι που σημαίνει πως η πιθανότητες να συναντήσετε μια άλλη Cayenne ακριβώς ίδια με τη δικιά σας είναι απειροελάχιστες.

Οι Αμερικάνοι δεν γυρνάνε την πλάτη στα ηλεκτρικά (της Porsche)

Αυτή φαίνεται να είναι η αλήθεια για την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ενός μοντέλου που δυσαρέστησε αρκετούς όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 2002, αλλά εξελίχθηκε σε ένα μοντέλο που πιστώνεται πως «έσωσε» εν μέρει την Porsche. Η θρυλική γερμανική μάρκα δεν τα πήγαινε και τόσο καλά στις αρχές του 2000, αλλά σήμερα τα SUV αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της στον κόσμο.

Η νέα Cayenne Electric βασίζεται στην πλατφόρμα 800V, όπως και η μικρότερη Macan, αλλά διαθέτει μια αρκετά μεγαλύτερη και ισχυρότερη μπαταρία που «κόβει» σημαντικά τους χρόνους φόρτισης, όντας ικανή να φορτίσει από το 10 στο 80% σε μόλις 16 λεπτά.

Ανάλογα εντυπωσιακές είναι και οι επιδόσεις της, με τους 1.156 ίππους να της επιτρέπουν να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα στην κορυφαία έκδοση, Cayenne Turbo Electric.

Η Porsche άνοιξε τα βιβλία παραγγελιών για τη νέα ηλεκτρική Cayenne στις ΗΠΑ, με τιμή εκκίνησης 111.350 δολάρια (περίπου 96.000 ευρώ) για την εισαγωγική έκδοση των 435 ίππων. Παράλληλα, η κορυφαία έκδοση, Turbo, ξεκινά από τα 165.350 δολάρια, τιμή που μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 200.000 δολάρια με τα ανάλογα extra. Οι πρώτες παραδόσεις στις ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί για τα «τέλη του καλοκαιριού» του 2026.

Στη χώρα μας, η νέα Cayenne ξεκινά από τις 111.700 ευρώ.

Τι κρατάμε:

Πάνω από 110.000 διαμορφώσεις Cayenne EV σε 4 ημέρες και 10.500 χρήστες εξέφρασαν πραγματικό ενδιαφέρον

Με ατελείωτες επιλογές, η πιθανότητες να δούμε δύο ολόιδιες Cayenne EV είναι απειροελάχιστες

Αρχική τιμή από 111.350 δολάρια στη βασική έκδοση και από 165.350 δολάρια για ακραία έκδοση Turbo με τους 1.156 ίππους

