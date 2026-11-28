Από τον Φεβρουάριο του 2027 οι κατασκευαστές δεν θα μπορούν να χρεώνουν μηνιαίο «ενοίκιο» για λειτουργίες όπως τα θερμαινόμενα καθίσματα, ωστόσο τα «παράθυρα» γύρω από το λογισμικό παραμένουν ανοιχτά

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης βάζει τέλος σε μια από τις πιο παράλογες πρακτικές της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας: τις συνδρομές για λειτουργίες που είναι ήδη εγκατεστημένες στο όχημα. Με υπογραφή της κυβερνήτη Kathy Hochul, ο νέος νόμος απαγορεύει σε κατασκευαστές, αντιπροσώπους και μεσάζοντες να χρεώνουν «ενοίκιο» για εξοπλισμό που ο οδηγός έχει ήδη πληρώσει κατά την αγορά ή το leasing.

Σκεφτείτε το λίγο, αγοράζεις ένα αυτοκίνητο, πληρώνεις για παράδειγμα τα υλικά και την τοποθέτηση των αντιστάσεων στα καθίσματα, και μετά σου ζητούν μηνιαίο χαράτσι για να πατήσεις το κουμπί και να ζεσταθείς. Αυτό ακριβώς το ψηφιακό «νταβατζιλίκι» στοχεύει η νομοθεσία της Νέας Υόρκης, θέτοντας δύο ξεκάθαρους όρους: αν το hardware βρίσκεται ήδη στο αυτοκίνητο και η λειτουργία του δεν απαιτεί συνεχές κόστος ή υποστήριξη από την εταιρεία, η συνδρομή απαγορεύεται.

Εκτός από τα περιβόητα θερμαινόμενα καθίσματα, η ρύθμιση καλύπτει την απομακρυσμένη εκκίνηση, την προηγμένη πλοήγηση, την οδήγηση hands-free και διάφορες επιλογές ψυχαγωγίας, ενώ υποχρεώνει τις εταιρείες να παρέχουν δωρεάν τις ενημερώσεις λογισμικού που αφορούν την ασφάλεια.

Ωστόσο, το πάρτι των εταιρειών δεν τελειώνει τόσο εύκολα, καθώς η λίστα των εξαιρέσεων αφήνει επικίνδυνα «παράθυρα». Εκτός απαγόρευσης μένουν όσες υπηρεσίες βασίζονται σε δίκτυα δεδομένων ή συνδεσιμότητα, όπως το Wi-Fi, η τηλεματική, η οδική βοήθεια, οι ενημερώσεις χαρτών και το δορυφορικό ραδιόφωνο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, κρύβεται στη διατύπωση για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Ενώ ο νόμος αναφέρει την hands-free οδήγηση, εξαιρεί συστήματα που «εξαρτώνται από το λογισμικό». Με δεδομένο ότι στα σύγχρονα αυτοκίνητα τα πάντα ελέγχονται από κώδικα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποκτούν άπλετο χώρο για να βαφτίσουν οποιοδήποτε σύστημα ως «υπηρεσία λογισμικού» που δήθεν απαιτεί διαρκή συντήρηση και ανανεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση της Νέας Υόρκης είναι ένα ηχηρό χαστούκι στη λογική του «δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα πληρώνεις για τα πάντα». Το ερώτημα πλέον είναι αν η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμα για να προστατεύσει τους καταναλωτές από αυτή την τάση αισχροκέρδειας η οποία προς το παρόν, ευτυχώς δηαδή, δεν έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής.