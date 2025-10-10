Η νέα ζώνη της Volvo είναι μια από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025 – Σε ποιο SUV θα μπει;

Άλλη μια παγκόσμια πρωτιά στον τομέα της ασφάλειας για τη Volvo – Μια από τις καλύτερες εφευρέσεις για το 2025 σύμφωνα με το περιοδικό TIME.

Η Volvo, μια μάρκα συνώνυμο της ασφάλειας, παρουσίασε μια νέα εφεύρεση που, σύμφωνα με το Time Magazine, είναι μια από τις καλύτερες για το 2025. Πρόκειται για τη νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής που θα κάνει προσεχώς πρεμιέρα με το νέο EX60.

To Time αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τις καλύτερες εφευρέσεις για την τρέχουσα χρονιά, η οποία περιλαμβάνει 300 σημαντικές καινοτομίες που αλλάζουνν τη ζωή μας, με τη Volvo να καταφέρνει να μπει σε αυτή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ακόμα καλύτερη προστασία για τους επιβάτες

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκε για να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους επιβάτες, προσαρμοζόμενη στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στο άτομο που τη φορά.

«Είμαστε περήφανοι που το TIME μάς επιβραβεύει ως ηγέτη στην ασφάλεια των αυτοκινήτων», λέει η Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Eπικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars. «Με τη ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής στο προσεχές EX60, αξιοποιούμε δεδομένα πραγματικού χρόνου για προσαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες και στο άτομο που τη φορά – παρέχοντας πιο έξυπνη, εξατομικευμένη προστασία που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τραυματισμών.»

Αξιοποιώντας τα δεδομένα από τους προηγμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες του αυτοκινήτου, το νέο σύστημα ζώνης πολλαπλής προσαρμογής μπορεί να προσαρμοστεί στον κάθε επιβάτη, εξατομικεύοντας την προστασία. Το σύστημα μπορεί να προσαρμόσει τη ζώνη στην εκάστοτε συνθήκη και στα χαρακτηριστικά του οδηγού και των επιβατών, όπως το βάρος, το ύψος, το σχήμα του σώματος και τη θέση του καθίσματος.

Για παράδειγμα, ένας υπέρβαρος επιβάτης θα δεχθεί υψηλότερο φορτίο από τη ζώνη σε περίπτωση ατυχήματος, με στόχο να προστατευτεί καλύτερα από κάποιον τραυματισμό. Αντίθετα, ένας επιβάτης με μικρότερο βάρος θα δεχθεί αρκετά μικρότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, για να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός στα πλευρά.

Οι δυνατότητες της νέας ζώνης ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να βελτιώνονται συνεχώς μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού. Καθώς η Volvo Cars συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες, το αυτοκίνητο μπορεί να βελτιώνει την αντίληψή του για τους επιβάτες, την προσαρμογή του σε νέα σενάρια.

Για δεύτερη χρονιά στη λίστα

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Volvo κατακτά μια θέση στη λίστα του Time, αφού η εταιρεία κατάφερε το ίδιο πέρσι με το πρωτοποριακό της Σύστημα Ανάλυσης Οδηγικής Συμπεριφοράς, με το οποίο εξοπλίζει τα νέα EX90 και ES90. Αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο, για να μπορεί να ανιχνεύσει εάν ένας οδηγός είναι υπό την επήρεια μέθης, κουρασμένος ή αφηρημένος, ώστε το αυτοκίνητο να παρεμβαίνει για να παρέχει την ανάλογη υποστήριξη.

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής της Volvo θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της παρέα με το νέο EX60 στις 21 Ιανουαρίου του 2026.

Τι κρατάμε:

Η Volvo συνεχίζει να είναι συνώνυμο της ασφάλειας με μια νέα εφεύρεση

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής χαρίζει στην εταιρεία μια θέση στη λίστα «Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025»

Το νέο σύστημα ζώνης μπορεί να προσαρμοστεί στην εκάστοτε συνθήκη και στα χαρακτηριστικά του οδηγού και των επιβατών

Πρεμιέρα μαζί με το νέο Volvo EX60 τον Ιανουάριο του 2026

