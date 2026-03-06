Η Nissan απειλεί να κλείσει το εργοστάσιο που παράγεται το Qashqai – Γιατί;

Η Nissan προειδοποιεί ότι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων στη Βρετανία μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο αν το Ηνωμένο Βασίλειο μείνει εκτός από τους νέους κανόνες της ΕΕ

Η μονάδα παραγωγής της Nissan στο Sunderland, που αποτελεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε ακόμη και να κλείσει, αν η χώρα αποκλειστεί από τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες παραγωγής που προωθούν το μοντέλο «Made in Europe».

Το ζήτημα συνδέεται με μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία βιομηχανικής πολιτικής που στοχεύει να ενισχύσει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στην Ευρώπη και να περιορίσει την εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως από την Κίνα.

Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς μια πιθανή εξαίρεση της Βρετανίας από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης ή από τους νέους κανόνες θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τις επενδύσεις και την παραγωγή στη χώρα.

Ένα εργοστάσιο με χιλιάδες θέσεις εργασίας

Το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκεί απασχολούνται περίπου 6.000 εργαζόμενοι, ενώ υπολογίζεται ότι στηρίζει συνολικά περίπου 30.000 θέσεις εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η μονάδα λειτουργεί σήμερα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα παραγωγής, κάτι που ενισχύει τις ανησυχίες ότι οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιωσιμότητά της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη Βρετανία, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση ευνοϊκών όρων εμπορίου.

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το λεγόμενο Industrial Accelerator Act, ένα σχέδιο της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής εξετάζεται η θέσπιση κανόνων που θα ευνοούν οχήματα και τεχνολογίες που παράγονται εντός της Ευρώπης όταν πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις ή δημόσιες προμήθειες. Σε ορισμένες προτάσεις προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 70% των εξαρτημάτων ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου θα πρέπει να προέρχεται από την Ευρώπη για να πληροί τα κριτήρια επιδότησης.

Οι κανόνες αυτοί σχεδιάστηκαν κυρίως για να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα.

Οι φόβοι της βρετανικής βιομηχανίας

Η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία φοβάται ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμπεριληφθεί σε αυτούς τους μηχανισμούς, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη χώρα θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οργανισμοί του κλάδου έχουν προειδοποιήσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πλήξει έναν τομέα που πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές αξίας περίπου 70 δισ. λιρών ετησίως μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Λονδίνο επιδιώκει να εξασφαλίσει καθεστώς «αξιόπιστου εταίρου», το οποίο θα επέτρεπε στη βρετανική βιομηχανία να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και επιδοτήσεις.

Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη

Παρά τις ανησυχίες, οι συζητήσεις μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ορισμένες εκδοχές της πρότασης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχουν και χώρες εκτός ΕΕ που έχουν στενές εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη.

Μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη για την αυτοκινητοβιομηχανία της Βρετανίας και ιδιαίτερα για εγκαταστάσεις όπως το Sunderland, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά.

