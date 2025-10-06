Η Nissan εκπαιδεύει παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τώρα οι πρώτοι μπαίνουν στη γραμμή παραγωγής

Οι πρώτοι μαθητές ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στο Nissan Skills Academy στο εργοστάσιο του Sunderland.

Έπειτα από ένα πρόγραμμα δύο ετών που συνδύαζε τη θεωρία σε αίθουσες διδασκαλίας και την πράξη σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής, οι πρώτοι μαθητές του Nissan Skills Academy ξεκινούν επίσημα την πρακτική τους στο εργοστάσιο της ιαπωνικής μάρκας στο Sunderland.

Μια ομάδα 12 μαθητών παρακολούθησε το πρόγραμμα Level Two Engineering στο Sunderland College, όπου και εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές δεξιότητες παραγωγής υπό την καθοδήγηση της Nissan. Όλοι τους απέκτησαν πιστοποίηση, ενώ πέντε από αυτούς ξεκίνησαν άμεσα την πρακτική τους, με τους υπόλοιπους να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε προγράμματα πανεπιστημιακής προετοιμασίας ή σε επαγγελματικά προγράμματα του κλάδου του Engineering.

Η Claire Jones, Head of Skills στη Nissan Sunderland, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που βλέπουμε αυτούς τους μαθητές να ξεκινούν την καριέρα τους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να γεφυρώνει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία – και η επιτυχία αυτής της ομάδας ταλαντούχων νέων αποδεικνύει ότι ο στόχος επιτυγχάνεται. Εντάσσονται σε μια σημαντική και συναρπαστική περίοδο για το εργοστάσιό μας, και κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για το νέο Nissan LEAF που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Δεσμευόμαστε να αναπτύξουμε τα ταλέντα του μέλλοντος και να προωθήσουμε την εκπαίδευση STEM, προσφέροντας στη νέα γενιά τις δεξιότητες που χρειάζονται για να οδηγήσουν το ηλεκτροκίνητο μέλλον, μέσα από έργα όπως το νέο LEAF και το πρωτοποριακό μας έργο EV36ZERO».

Τώρα, το Nissan Skills Academy ετοιμάζεται να καλωσορίσει άλλη μια ομάδα 10 μαθητών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη δεύτερη ομάδα στην τελευταία τους χρονιά σπουδών. Και οι δύο ομάδες συμμετέχουν σε πρακτική εκπαίδευση για να εξασφαλίσουν μια θέση πρακτικής άσκησης στη Nissan μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Αναπτυγμένο από τη Nissan σε συνεργασία με το Sunderland College και το Bishop Chadwick Catholic Education Trust, η Nissan Skills Academy προσφέρει σε νέους μαθητές (14–16 ετών) την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποίηση στη μηχανική και παράλληλα, πρακτική εμπειρία στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Ellen Thinnesen, CEO του οργανισμού Education Partnership North East, στον οποίο ανήκει και το Sunderland College, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της πρώτης ομάδας της Nissan Skills Academy – μια ομάδα νέων που διαμορφώνει το μέλλον της μηχανικής και της καινοτομίας. Η επιτυχία τους αποδεικνύει την αξία της συνεργασίας μας με τη Nissan και το Bishop Chadwick Catholic Education Trust, καθώς και τη δύναμη της πρακτικής εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών του κλάδου. Η Nissan Skills Academy αποτελεί μια εξαιρετική συνεργασία που γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και το χώρο της εργασίας, προσφέροντας στους νέους τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να πετύχουν στον κλάδο της μηχανικής». Ο Brendan Tapping, CEO του Bishop Chadwick Catholic Education Trust, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Nissan και το Sunderland College. Το γεγονός ότι πέντε μαθητές μας από το St Wilfrid’s ξεκινούν πρακτική άσκηση στη Nissan, ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν τις σπουδές τους, αποδεικνύει την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας, ανοίγοντας δρόμους για επαγγελματική σταδιοδρομία ή περαιτέρω εκπαίδευση στους μαθητές μας».

Πρόσφατα, το City Campus του Sanderland College έχει ανακαινιστεί και διαθέτει πια ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό κέντρο, εγκαταστάσεις για ρομποτική, καθώς και ένα κέντρο τεχνικής εκπαίδευσης αυτοκινήτων με σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Nissan Skills Academy αποτελεί συνέχεια του Nissan Skills Foundation, που λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία και έχει στόχο να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των παιδιών ηλικίας 9–16 ετών για τις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ φέτος η Nissan ανακοίνωσε την επέκταση του εν λόγω προγράμματος, διπλασιάζοντας τον αριθμό συμμετεχόντων σε μέχρι και 16.000 ετησίως.

Τι κρατάμε:

Το Nissan Skills Academy ετοιμάζει παιδιά ηλικίας 9-16 ετών για μια καριέρα στο Engineering

Ενώ η πρώτη φουρνιά μπαίνει στην παραγωγή, η δεύτερη αναμένεται να ξεκινήσει την εκπαίδευσή της

Η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος, με τους συμμετέχοντας να φτάνουν τους 16.000 ετησίως

