quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Nissan σου κάνει… τεστ ακοής για να ρυθμίσει μπάσα και πρίμα στο ηχοσύστημα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 17.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-nissan-sou-kanei-test-akois-gia-na-rythmisei-basa-kai-prima-sto-ichosystima-786886

Ένας προσωποποιημένος αυτοματισμός που σε γλυτώνει από το να τα κάνει μαντάρα στη ρύθμιση του ήχου

Να σας πούμε ένα μυστικό. Εντάξει μυστικό δεν είναι, γεγονός μάλλον. Επειδή τυγχάνει να οδηγούμε πολλά αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα για δοκιμή, πραγματικά μερικές φορές απορούμε με το πώς ακούνε μουσική οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα, που έχουν παραλάβει το όχημα πριν από εμάς.

Ανυπόφορα μπάσα, διαπεραστικά πρίμα, μεσαία σαν βουνοκορφές. Όχι, δεν είναι θέμα κακού γούστου, πολύ πιθανόν το ίδιο να αισθάνονται και οι συνάδελφοι που παραλαμβάνουν τα αυτοκίνητα μετά από εμάς, αφού έχουμε ρυθμίσει τον ήχο κατά πως νομίζουμε εμείς ότι είναι το σωστό.

Κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά, και προσλαμβάνει τον ήχο διαφορετικά. Ωστόσο, υπάρχει αντικειμενική θεώρηση, που προκύπτει από το ποιες συχνότητες έχει την δυνατότητα να ακούσει στα άκρα του φάσματος των Hz, χαμηλά και πολύ ψηλά.

Επομένως, υπάρχει και αντικειμενικά σωστός τρόπος ρύθμισης ενός ηχοσυστήματος. Βλέπετε, ο σκοπός δεν είναι τα μπάσα να μετατοπίζουν τεκτονικές πλάκες και τα πρίμα να σου κάνουν ultrasonic καθαρισμό στα δόντια. Σκοπός είναι να ακούγονται όλες οι συχνότητες, ισορροπημένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, η Nissan έχει έτοιμή μια εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα των αυτοκινήτων της, που ουσιαστικά… κάνει κάτι σαν ακουόγραμμα. Το «Personalized Sound», είναι μια διαδικασία καλιμπραρίσματος του ηχοσυστήματος και προσαρμογής του βάση του ποιες συχνότητες έχει δυνατότητανα ακούσει κανένας.

Ηλικία αλλά και γενετικοί / ανατομικοί παράγοντες, μπορούν να μεταβάλουν την ακρόαση των συχνοτήτων. Το σύστημα της Nissan λοιπόν, αναπαράγει κάποιες συχνότητες στο χαμηλό, μεσαίο και υψηλό φάσμα, ώστε να δημιουργήσει το προφίλ του οδηγού: από που μέχρι που έχει δυνατότητα να ακούσει και που είναι το «comfort zone» του.

Στη συνέχεια, μεταβάλει τις ρυθμίσεις στον ισοσταθμιστή (το equalizer είναι αυτό) βάση αυτού του πορφίλ, ώστε να επιτευχθεί αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω ως αντικειμενικός σκοπός, μια ομοιόμορφη αναπαραγωγή όλων των συχνοτήτων.

Η ρύθμιση αυτή αποθηκεύεται ως preset και εφαρμόζεται σε κάθε ήχο που αναπαράγεται από τα ηχεία ανεξαρτήτως της πηγής του (spotify, mp3, bluetooth streaming, ράδιο κτλ.).

Ο οδηγός, έχει λοιπόν την ιδανική προσωπική ρύθμιση του ηχοσυστήματος την οποία μπορεί να αφήσει ως έχει ή να προχωρήσει σε μικρορυθμίσεις, ξεκινώντας από μια σωστή βάση.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Nissan#Ήχος
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-dorean-ypiresia-pou-dinei-i-nissan-gia-olo-to-cheimona-ekptosi-se-antallaktika-axesouar-738249

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.12.2025

Η δωρεάν υπηρεσία που δίνει η Nissan για όλο το χειμώνα – Έκπτωση σε ανταλλακτικά/αξεσουάρ
to-fthinotero-suv-tis-mercedes-benz-tora-me-ofelos-3-510-evro-einai-1o-se-poliseis-stin-ellada-781589

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.10.2025

Το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz τώρα με όφελος 3.510 ευρώ – Είναι 1ο σε πωλήσεις στην Ελλάδα
to-neo-yvridiko-nissan-qashqai-petyche-katanalosi-54-lt-100km-se-episimes-dokimes-poso-kostizei-stin-ellada-780228

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.10.2025

Το νέο υβριδικό Nissan Qashqai πέτυχε κατανάλωση 5,4 lt/100km σε επίσημες δοκιμές – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
nissan-leaf-posi-pragmatiki-aftonomia-vgazei-an-taxidevei-me-ta-oria-tis-ethnikis-stin-ellada-778211

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.10.2025

Nissan LEAF: Πόση πραγματική αυτονομία βγάζει αν ταξιδεύει με τα όρια της εθνικής στην Ελλάδα;
i-nissan-ekpaidevei-paidia-ilikias-9-16-eton-kai-tora-oi-protoi-bainoun-sti-grammi-paragogis-777704

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.10.2025

Η Nissan εκπαιδεύει παιδιά ηλικίας 9-16 ετών και τώρα οι πρώτοι μπαίνουν στη γραμμή παραγωγής
i-nissan-parousiazei-to-propilot-me-techniti-noimosyni-neas-genias-777307

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2025

Η Nissan παρουσιάζει το ProPILOT με τεχνητή νοημοσύνη νέας γενιάς

Πρόσφατες Ειδήσεις