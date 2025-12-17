Η Nissan σου κάνει… τεστ ακοής για να ρυθμίσει μπάσα και πρίμα στο ηχοσύστημα

Ένας προσωποποιημένος αυτοματισμός που σε γλυτώνει από το να τα κάνει μαντάρα στη ρύθμιση του ήχου

Να σας πούμε ένα μυστικό. Εντάξει μυστικό δεν είναι, γεγονός μάλλον. Επειδή τυγχάνει να οδηγούμε πολλά αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα για δοκιμή, πραγματικά μερικές φορές απορούμε με το πώς ακούνε μουσική οι συνάδελφοι από τα άλλα μέσα, που έχουν παραλάβει το όχημα πριν από εμάς.

Ανυπόφορα μπάσα, διαπεραστικά πρίμα, μεσαία σαν βουνοκορφές. Όχι, δεν είναι θέμα κακού γούστου, πολύ πιθανόν το ίδιο να αισθάνονται και οι συνάδελφοι που παραλαμβάνουν τα αυτοκίνητα μετά από εμάς, αφού έχουμε ρυθμίσει τον ήχο κατά πως νομίζουμε εμείς ότι είναι το σωστό.

Κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά, και προσλαμβάνει τον ήχο διαφορετικά. Ωστόσο, υπάρχει αντικειμενική θεώρηση, που προκύπτει από το ποιες συχνότητες έχει την δυνατότητα να ακούσει στα άκρα του φάσματος των Hz, χαμηλά και πολύ ψηλά.

Επομένως, υπάρχει και αντικειμενικά σωστός τρόπος ρύθμισης ενός ηχοσυστήματος. Βλέπετε, ο σκοπός δεν είναι τα μπάσα να μετατοπίζουν τεκτονικές πλάκες και τα πρίμα να σου κάνουν ultrasonic καθαρισμό στα δόντια. Σκοπός είναι να ακούγονται όλες οι συχνότητες, ισορροπημένα.

Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, η Nissan έχει έτοιμή μια εφαρμογή στο λειτουργικό σύστημα των αυτοκινήτων της, που ουσιαστικά… κάνει κάτι σαν ακουόγραμμα. Το «Personalized Sound», είναι μια διαδικασία καλιμπραρίσματος του ηχοσυστήματος και προσαρμογής του βάση του ποιες συχνότητες έχει δυνατότητανα ακούσει κανένας.

Ηλικία αλλά και γενετικοί / ανατομικοί παράγοντες, μπορούν να μεταβάλουν την ακρόαση των συχνοτήτων. Το σύστημα της Nissan λοιπόν, αναπαράγει κάποιες συχνότητες στο χαμηλό, μεσαίο και υψηλό φάσμα, ώστε να δημιουργήσει το προφίλ του οδηγού: από που μέχρι που έχει δυνατότητα να ακούσει και που είναι το «comfort zone» του.

Στη συνέχεια, μεταβάλει τις ρυθμίσεις στον ισοσταθμιστή (το equalizer είναι αυτό) βάση αυτού του πορφίλ, ώστε να επιτευχθεί αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω ως αντικειμενικός σκοπός, μια ομοιόμορφη αναπαραγωγή όλων των συχνοτήτων.

Η ρύθμιση αυτή αποθηκεύεται ως preset και εφαρμόζεται σε κάθε ήχο που αναπαράγεται από τα ηχεία ανεξαρτήτως της πηγής του (spotify, mp3, bluetooth streaming, ράδιο κτλ.).

Ο οδηγός, έχει λοιπόν την ιδανική προσωπική ρύθμιση του ηχοσυστήματος την οποία μπορεί να αφήσει ως έχει ή να προχωρήσει σε μικρορυθμίσεις, ξεκινώντας από μια σωστή βάση.