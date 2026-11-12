Η NVIDIA μετά τον Jensen Huang και οι επιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

Η παραίτηση του CEO δεν προμηνύει ελλείψεις ή ανατιμήσεις στα σημερινά αυτοκίνητα, αλλά ανοίγει ερωτήματα για το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης

Στο κλασικό παράδειγμα της θεωρίας του χάους, το φτερούγισμα μιας πεταλούδας στη Βραζιλία μπορεί να επηρεάσει το αν θα σχηματιστεί ένας ανεμοστρόβιλος στο Τέξας. Στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η διαδρομή από την αιτία ως το αποτέλεσμα είναι πιο εύκολο να εξηγηθεί. Ένα ροζ σκάνδαλο, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα ενός συστήματος αυτόνομης οδήγησης που εξελίσσεται σήμερα στη Γερμανία ή στην Ιαπωνία.

Η παραίτηση του Jensen Huang από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της NVIDIA σήμερα (12 Νοεμβρίου) βάζει λοιπόν και την αυτοκινητοβιομηχανία στη συζήτηση για την επόμενη μέρα της εταιρείας. Για τους κατασκευαστές όμως, η αλλαγή ηγεσίας έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με το αν μιλάμε για τα μοντέλα που βρίσκονται ήδη στις εκθέσεις ή για όσα σχεδιάζονται τώρα.

Γιατί η σημερινή παραγωγή δεν απειλείται άμεσα

Η NVIDIA έχει σχετικά μικρό αποτύπωμα στη συνολική αγορά ημιαγωγών αυτοκινήτου. Η TechInsights αποτιμά την παγκόσμια αγορά του 2025 στα 74,4 δισ. δολάρια, ενώ η NVIDIA δήλωσε 2,35 δισ. δολάρια συνολικά έσοδα από την αυτοκινητοβιομηχανία στο 12μηνο μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 3% περίπου.

Υπάρχουν ήδη μοντέλα παραγωγής με τεχνολογία της εταιρείας. Το Volvo EX90 χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή DRIVE Orin, ενώ η νέα Mercedes-Benz CLA αξιοποιεί υπολογιστική ισχύ και λογισμικό της NVIDIA για λειτουργίες υποβοήθησης. Για αυτά τα μοντέλα, όπως και για όσα ακόμη χρησιμοποιούν τσιπ της NVIDIA, η παραίτηση από μόνη της δεν αλλάζει τους όρους των υφιστάμενων συμφωνιών. Εν ολίγοις, δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων και αύξησης των τιμών.

Το στοίχημα του Huang στην αυτόνομη οδήγηση

Η επιρροή της NVIDIA είναι πολύ μεγαλύτερη όμως, στα προγράμματα αυτόνομης οδήγησης που βρίσκονται σε ανάπτυξη. BYD, Geely και Nissan επέλεξαν την πλατφόρμα Hyperion για προγράμματα αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 4, ενώ η Hyundai και η Kia διεύρυναν τη συνεργασία τους με τη NVIDIA για συστήματα επόμενης γενιάς. Αντίστοιχες συνεργασίες έχει συνάψει η NVIDIA με τη Mercedes-Benz και τη Volvo. Ανάλογα με τη συμφωνία, η εταιρεία μπορεί να παρέχει από την υπολογιστική αρχιτεκτονική και την υποδομή προσομοίωσης έως το λογισμικό οδήγησης.

Ο Huang είχε βάλει προσωπικά την αυτόνομη οδήγηση ψηλά στην ατζέντα. Το 2025 παρουσίασε ο ίδιος τη συνεργασία με την Uber, με στόχο περίπου 100.000 αυτόνομα οχήματα και σταδιακή επέκταση του στόλου από το 2027. Ήταν μια προσπάθεια να αποκτήσει η NVIDIA ρόλο τόσο στα επιβατικά αυτοκίνητα όσο και στους μελλοντικούς στόλους robotaxi.

Πού μπορεί να φανεί μια αλλαγή προτεραιοτήτων

Τα data centers έφεραν σχεδόν το 90% των εσόδων της NVIDIA στο προηγούμενο οικονομικό έτος και το ποσοστό αυτό, αναμένεται να αυξηθεί στο φετινό. Ο μόνιμος διάδοχος του Huang λοιπόν, θα μπορούσε να κατευθύνει ακόμη περισσότερους πόρους εκεί. Προς το παρόν, αυτό παραμένει σενάριο, καθώς η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει αλλαγή στρατηγικής για την αυτόνομη οδήγηση.

Αν όμως συμβεί, οι πρώτες επιπτώσεις θα μπορούσαν να φανούν στα χρονοδιαγράμματα για τους επεξεργαστές και το λογισμικό επόμενης γενιάς, στην τεχνική υποστήριξη νέων προγραμμάτων ή στον ρυθμό με τον οποίο κλείνονται νέες συμφωνίες.

Αν η παραίτηση του Jensen Huang έχει κάτι από το φαινόμενο της πεταλούδας, οι συνέπειές της μπορεί να φανούν σε αυτοκίνητα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της σχεδίασης. Για έναν κατασκευαστή που έχει στηρίξει την ηλεκτρονική αρχιτεκτονική ενός μελλοντικού μοντέλου στην πλατφόρμα της NVIDIA, το ερώτημα είναι αν οι επόμενες εκδόσεις των επεξεργαστών και του λογισμικού θα είναι έτοιμες όταν τις χρειαστεί και αυτό αφορά κυρίως, την εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης.

Tελικά τι θα πάθουμε;

Τίποτα που θα πρέπει να σε ανησυχεί τώρα. Μελλοντικά όμως, ίσως να μην καταφέρεις να πάρεις ένα υπνάκο το 2035 ενώ το αυτοκίνητο σε πάει μόνο του στον προορισμό του, γιατί θα εξακολουθείς να οδηγάς και να έχεις την προσοχή σου στο τιμόνι. Και το χαοτικό στην προκειμένη περίπτωση, είναι οτι αυτό θα οφείλεται σε μια εξωσυζυγική σχέση το 2026.

Μικρό το κακό βέβαια, έχουν υπάρξει και χειρότερα. Σκέψου να ζούσες στην Τροία και να έτρωγες 10ετη πολιορκία για ένα ροζ σκάνδαλο στην Πελοπόννησο με κάποια Ελένη…