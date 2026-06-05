Η οδηγός ενός Mazda μπήκε στις γραμμές του τρένου γιατί “έτσι της είπε το GPS”

«Αφού το λέει το GPS έτσι θα είναι» είπε η 70χρονη οδηγός και μπήκε με το Mazda της στις γραμμές του τρένου, παραλύοντας το δίκτυο για ώρες

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν μια 70χρονη οδηγός ακολούθησε… κατά γράμμα τις οδηγίες του GPS του αυτοκινήτου της και βρέθηκε να κινείται πάνω στις γραμμές του τρένου. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί για αρκετές ώρες η λειτουργία τμήματος της γραμμής.

GPS: On, Brain: Off

Μπορεί να υπάρχουν ακόμα οδηγοί που δε βασίζονται στο GPS, αλλά αντίθετα εμπιστεύονται τις γνώσεις τους και αυτές του ντόπιου περαστικού από τον οποίο θα ζητήσουν οδηγίες. Για τους υπόλοιπους όχι… δεινόσαυρους, το σύστημα πλοήγησης τις περισσότερες φορές φαντάζει θεόσταλτο, αφού μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις τον προορισμό σου εύκολα και να φτάσεις εκεί μέσω του δρόμου με τη λιγότερη κίνηση.

Ωστόσο, το GPS δεν είναι τέλειο και δεν λέει πάντα (όλη) την αλήθεια, ενώ μερικές φορές μπορεί να σου βγάλει ακόμα και… «πατάτα». Αυτό ανακάλυψε και μια άτυχη (ή και τυχερή) 70χρονή η οποία άναψε το GPS και έσβησε το… μυαλό της.

Η ηλικιωμένη οδηγός ακολούθησε τις (προφανέστατα λανθασμένες) οδηγίες του GPS του Mazda της με αποτέλεσμα να βρεθεί να κινείται πάνω στις ράγες του τρένο, ευτυχώς χωρίς τραγική κατάληξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με το όχημα να ακινητοποιείται πάνω στις γραμμές της γραμμής 1 του Sound Transit. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, η γυναίκα δήλωσε ότι απλά ακολούθησε τις οδηγίες του GPS της και έτσι βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια εφαρμογή ή ποιο σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιούσε.

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το Mazda CX-5 να έχει ανέβει στις γραμμές και να έχει κολλήσει, καταφέρνοντας ωστόσο να κινηθεί με επιτυχία πάνω στις ράγες για αρκετά μεγάλη απόσταση.

Όταν έφτασαν οι διασώστες και οι αστυνομικές δυνάμεις, η οδηγός είχε ήδη βγει από το όχημα. Η 70χρονη μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και σύμφωνα με τις αρχές η κατάσταση της υγείας της ήταν σταθερή. Οι αστυνομικοί ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κατανάλωσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Ωστόσο, σημείωσαν πως η γυναίκα έδειχνε ιδιαίτερα συγχυσμένη και χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KING 5 (@king5seattle)

Έκλεισε η γραμμή για ώρες

Η παρουσία του αυτοκινήτου στις γραμμές προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στο δίκτυο μεταφορών της πόλης. Σύμφωνα με το KOMO News, η Sound Transit αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία της γραμμής 1 μεταξύ των σταθμών SODO και Othello λίγο μετά τις 18:00. Τα δρομολόγια συνέχισαν να εκτελούνται στα υπόλοιπα τμήματα της διαδρομής, ενώ επιστρατεύτηκαν λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών στο τμήμα που παρέμεινε εκτός λειτουργίας.

Ευτυχώς, η διακοπή δεν κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Ο σταθμός Mount Baker επαναλειτούργησε λίγο πριν τις 21:00, ενώ περίπου στις 22:30 η Sound Transit ανακοίνωσε ότι τόσο η γραμμή 1 όσο και η γραμμή 2 είχαν επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, παρά τις πιθανές σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε για την οδηγό ούτε για επιβάτες του δικτύου. Ένα συμβάν που δείχνει για ακόμη μία φορά ότι, όσο χρήσιμα κι αν είναι τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης, η προσοχή του οδηγού και η σωστή αξιολόγηση των συνθηκών παραμένουν απαραίτητες πίσω από το τιμόνι.

Πηγή: Carscoops.com