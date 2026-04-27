EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η OMODA & JAECOO έφτασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις και παρουσιάζει νέες τεχνολογίες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 27.04.2026
Autotypos Team
Η OMODA & JAECOO συμπληρώνει τρία χρόνια παρουσίας και γιορτάζει ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως

Με αφορμή αυτό το επίτευγμα, δίνει δυναμικό «παρών» στη Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου Πεκίνου 2026, όπου θα παρουσιάσει νέες τεχνολογίες και τη στρατηγική της για το μέλλον. Στο περιθώριο της έκθεσης, από τις 24 έως τις 28 Απριλίου, πραγματοποιείται το Chery International Business Summit, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 3.000 εκπροσώπους του κλάδου, συνεργάτες, διεθνείς αντιπροσώπους και στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Chery, μέσω της premium μάρκας της, αναδεικνύει τη ραγδαία ανάπτυξή της, έχοντας καταφέρει μέσα σε μόλις τρία χρόνια να φτάσει από το μηδέν στο ένα εκατομμύριο πωλήσεις.

Σε μια νέα αγορά κάθε 17 μέρες

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία «Born Global, Born Green, Born Unique», οι μάρκες OMODA και JAECOO έχουν ήδη διεισδύσει σε απαιτητικές αγορές, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε χώρες με δεξιοτίμονη οδήγηση. Η ανάπτυξή τους είναι εντυπωσιακή, καθώς επεκτείνονται σε νέα αγορά κάθε 17 ημέρες, φτάνοντας σήμερα να δραστηριοποιούνται σε 64 χώρες και περιοχές.

Στην έκθεση του Πεκίνου, η εταιρεία παρουσιάζει νέα μοντέλα και τεχνολογίες, δίνοντας έμφαση σε βιωματικές εμπειρίες, όπως test drives και επιδείξεις προηγμένων συστημάτων. Ξεχωρίζει η υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS), η οποία συνδυάζει υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Διεθνής μαραθώνιος δοκιμών

Στο ίδιο πλαίσιο, στις 25 και 26 Απριλίου διοργανώνεται ένας διεθνής μαραθώνιος δοκιμών μεγάλων αποστάσεων σε πραγματικές συνθήκες, με διαδρομές που περιλαμβάνουν αυτοκινητοδρόμους, αστικά κέντρα, ορεινά και επαρχιακά δίκτυα. Πρωταγωνιστές θα είναι τα υβριδικά μοντέλα OMODA 5 SHS-H, JAECOO 5 SHS-H και JAECOO 7 SHS-H, τα οποία θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τις επιδόσεις τους σε κατανάλωση, ισχύ και αυτονομία.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρεμιέρα της τεχνολογίας αυτόματου παρκαρίσματος VPD (Valet Parking Driver). Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι θα επιτρέπουν σε επισκέπτες και δημοσιογράφους να δουν και να δοκιμάσουν στην πράξη το σύστημα, που φιλοδοξεί να μετατρέψει το έξυπνο παρκάρισμα σε καθημερινή ευκολία.


Σημαντικό στοιχείο της παρουσίας της εταιρείας αποτελεί και η πρεμιέρα του νέου OMODA 4, το οποίο απευθύνεται σε νεανικό κοινό, υιοθετώντας μια «cyber-mecha» σχεδιαστική φιλοσοφία που συνδυάζει design, τεχνολογία, ευελιξία και αποδοτικότητα.

Με αιχμή την καινοτομία και την ανάπτυξη οχημάτων νέας ενέργειας, η OMODA & JAECOO συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, προτείνοντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός παγκόσμιου κοινού και διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Τι κρατάμε:

  • Η OMODA & JAECOO ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως
  • Με αφορμή αυτό το επίτευγμα, δίνει «παρών» στη Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου
  • OMODA και JAECOO έχουν ήδη διεισδύσει σε απαιτητικές αγορές, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Διοργανώνεται ένας διεθνής μαραθώνιος δοκιμών μεγάλων αποστάσεων σε πραγματικές συνθήκες
  • Παγκόσμια πρεμιέρα για την τεχνολογία αυτόματου παρκαρίσματος Valet Parking Driver
#Chery#Jaecoo 5#JAECOO 7 SHS#OMODA & JAECOO#Omoda 4#OMODA 5 SHS-H
