Η Opel παρουσιάζει το πιο εξωφρενικό Corsa στην ιστορία – Έχει 800 ίππους

Η Opel αποκαλύπτει τις πρώτες ολοκληρωμένες εικόνες και το όνομα του show car που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο (8-14 Σεπτεμβρίου 2025).

Το εξωφρενικό Corsa θα κάνει πρεμιέρα στο IAA Mobility 2025

Οι gamers θα έχουν την ευκαιρία να το οδηγήσουν στο Grand Turismo 7

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo συνδυάζει υψηλή δύναμη, εκπληκτικό αεροδυναμικό σχεδιασμό και κορυφαία αεροδυναμική

Όπως υποδηλώνει το όνομα, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo όχι μόνο δίνει μια γεύση για τα επερχόμενα μοντέλα GSE, αλλά επιβεβαιώνει τη δέσμευση της γερμανικής μάρκας στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων και θα είναι διαθέσιμο για όλους τους παίκτες του κορυφαίου προσομοιωτή αγώνων – Gran Turismo 7, αυτό το φθινόπωρο.

Με το σχέδιο και τις τεχνικές του επιδόσεις, που περιλαμβάνουν 588 kW (800 hp), 800 Nm ροπής και τελική ταχύτητα 320 km/h, το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αντιπροσωπεύει την κορυφή για την υπομάρκα GSE της Opel.

«Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ανεβάζει την υπομάρκα GSE σε νέο επίπεδο. Δεν δείχνει μόνο τι είναι εφικτό πάνω σε μια πλατφόρμα μικρού αυτοκινήτου, αλλά μας δίνει και μια ξεκάθαρη ματιά στο μέλλον, προσελκύοντας όλους τους λάτρεις των αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά, ένα concept της Opel μπορεί να οδηγηθεί, όχι μόνο να θαυμάζεται από μακριά. Αυτό το φθινόπωρο, όλοι θα μπορούν να οδηγήσουν αυτό το εντυπωσιακό νέο μοντέλο στο Gran Turismo 7 και να ζήσουν μοναδικές στιγμές GSE. Ο συνδυασμός του θρυλικού ονόματος Corsa με τα χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων GSE μιλάει από μόνο του», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Opel, Florian Huettl.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε την Opel να επιστρέφει στο Gran Turismo με μια τόσο συναρπαστική και καινοτόμο εκδοχή του Corsa. Η Opel έχει πλούσια ιστορία στους αγώνες, και το Corsa GSE Vision Gran Turismo θα γίνει αγαπητό στους παίκτες του GT σε όλο τον κόσμο. Ανυπομονούμε να δούμε την αντίδραση των φιλάθλων όταν αποκαλυφθεί στην IAA Mobility 2025 στις 8 Σεπτεμβρίου, πριν εμφανιστεί στο Gran Turismo World Series στο Βερολίνο το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο παραγωγός της σειράς Gran Turismo, Kazunori Yamauchi.

Δύναμη, Απόδοση, Υψηλή Δυναμική

Η εξαιρετική απόδοση σε συνδυασμό με τις συναρπαστικές δυναμικές οδήγησης είναι τα κλειδιά για το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Διαθέτει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες των 350 kW (476 hp), έναν σε κάθε άξονα, με συνολική απόδοση 588 kW (800 hp). Η μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει την πρόσφυση και τη συνολική σταθερότητα του οχήματος. Το Corsa GSE Vision Gran Turismo επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 2,0 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 320 km/h. Επιπλέον, η λειτουργία boost προσφέρει επιπλέον 59 kW (80 hp) για έως 4 δευτερόλεπτα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις προσπεράσεις στην πίστα. Η λειτουργία boost φορτίζεται πλήρως σε 80 δευτερόλεπτα.

Παρά την παρουσία μιας μπαταρίας 82 kWh, το Corsa GSE Vision Gran Turismo ζυγίζει μόλις 1170 kg, χάρη στη χρήση ελαφρών υλικών.

Εκπληκτικός Τεχνικός Σχεδιασμός

Η εντυπωσιακή απόδοση συνοδεύεται από την μυώδη και δυναμική εμφάνιση του Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, το οποίο αποδεικνύει την ελευθερία που προσφέρει η πλατφόρμα STLA Small όσον αφορά το σχέδιο και τις αναλογίες. Το concept car είναι πιο χαμηλό και αισθητά πιο φαρδύ, ενώ ο σχεδιασμός του ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Opel.

Στο μπροστινό μέρος, το νέο concept από το Rüsselsheim εμφανίζει μια νέα, λεπτή εκδοχή του επόμενου Opel Vizor. Το φωτιζόμενο Opel Blitz βρίσκεται περήφανα στο κέντρο του χαρακτηριστικού Compass της Opel, το οποίο ενσαρκώνει την καρδιά του σχεδίου και δρα ως το βασικό στοιχείο του αυτοκινήτου.

Βελτιστοποιημένη Αεροδυναμική και Προσοχή στη Λεπτομέρεια

Για να παραμείνει το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo σταθερό στο δρόμο, διαθέτει πληθώρα έξυπνων αεροδυναμικών λύσεων που διασφαλίζουν την ομαλότερη ροή του αέρα, βελτιώνοντας την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής στο Corsa GSE Vision Gran Turismo, με τους δείκτες πορείας κρυμμένους στους εμπρός και πίσω πίσω θόλους τροχών.

Αγωνιστική Εμπειρία Υψηλών Στροφών

Στο εσωτερικό, οι οδηγοί θα απολαύσουν μια «detoxed» αγωνιστική εμπειρία, που ακολουθεί το χαρακτηριστικό Compass της Opel. Το σπορ τιμόνι προσφέρει μια ανεμπόδιστη θέα στις σημαντικότερες πληροφορίες, οι οποίες προβάλλονται στο head-up display. Η εξαιρετική ασφάλεια και οι υψηλές επιδόσεις συνδυάζονται για μια εμπειρία οδήγησης χωρίς όρια.

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo αντιπροσωπεύει το πιο πρόσφατο επίτευγμα στην ιστορία των concept cars της Opel. 60 χρόνια μετά την παρουσίαση του πρώτου concept car της Opel στο Experimental GT το 1965, η εταιρεία και πάλι θέτει νέους στόχους με αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, που θα συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον.

