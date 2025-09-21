Η Opel βραβεύτηκε για κάτι που λατρεύουν οι Έλληνες οδηγοί και όχι μόνο

Η Opel βάζει την άνεση στην πρώτη θέση – και το κάνει εδώ και δύο δεκαετίες

Για τη Opel η άνετη οδήγηση δεν είναι κάτι καινούργιο – είναι μια φιλοσοφία που ακολουθεί πιστά εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Ο ανεξάρτητος οργανισμός Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), που ειδικεύεται σε θέματα υγείας της πλάτης, το αναγνώρισε και επίσημα, βραβεύοντας την Opel για τη μακροχρόνια δέσμευσή της στην εργονομία και τη φιλική προς την πλάτη οδήγηση.

Η παράδοση καλά κρατεί

Η ιστορία ξεκινά το 2003 με το Opel Signum, το πρώτο μοντέλο της μάρκας με καθίσματα πιστοποιημένα από την AGR – και όχι απλά εργονομικά, αλλά πραγματικά πρωτοποριακά για την εποχή. Από τότε, πολλά έχουν αλλάξει, αλλά η προσήλωση στην άνεση παραμένει σταθερή. Μοντέλα όπως το Insignia και κυρίως το Meriva έκαναν το επόμενο βήμα, με το Meriva να ξεχωρίζει όχι μόνο για τα AGR καθίσματα, αλλά και για τον συνολικό σχεδιασμό του που είχε στο επίκεντρο την εργονομία: FlexDoors, FlexSpace, FlexFix – όλα σε ένα.

Το 2015, η Opel κατάφερε να φέρει αυτό το επίπεδο άνεσης και στην compact κατηγορία, με το Astra. Εκεί, τα καθίσματα δεν προσέφεραν μόνο υποστήριξη, αλλά και λειτουργίες όπως μασάζ, αερισμό και μνήμη ρυθμίσεων – στοιχεία που μέχρι τότε συναντούσε κανείς μόνο σε πολύ πιο ακριβά αυτοκίνητα.

Η εξέλιξη δεν σταματά

Σήμερα, η Opel συνεχίζει να εξελίσσει αυτή την ιδέα. Τα νέα Opel Astra και Grandland εξοπλίζονται με ακόμη πιο προηγμένα καθίσματα – πάντα πιστοποιημένα από την AGR. Στο Grandland, τα Intelli-Seats φέρνουν κάτι διαφορετικό: μια ειδική εσοχή στο κέντρο του καθίσματος, εμπνευσμένη από τις σέλες αγωνιστικών ποδηλάτων, που μειώνει την πίεση. Μαζί με επεκτεινόμενη υποστήριξη για τους μηρούς και ρύθμιση της οσφυϊκής περιοχής, αυτά τα καθίσματα προσφέρουν άνεση ακόμα και στα μεγάλα ταξίδια.

Παράλληλα, η ποιότητα κατασκευής και τα υλικά ανεβάζουν το επίπεδο. Το εσωτερικό του Grandland ξεχωρίζει για την premium αίσθησή του, αλλά και για τη βιωσιμότητα των επιλογών: τα υφάσματα είναι ανακυκλωμένα, ενισχύοντας τη στρατηγική «Greenovation» της Opel.

Το ίδιο ισχύει και για τα εργονομικά sport καθίσματα του νέου Astra. Επενδυμένα με ReNewKnit, ένα 100% ανακυκλώσιμο υλικό που θυμίζει σουέτ, προσφέρουν εξαιρετική αίσθηση χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Για όσους θέλουν ακόμα περισσότερη πολυτέλεια, στο Grandland διατίθεται και έκδοση με καθίσματα Nappa δέρματος, εξοπλισμένα με Intelli-Seat Pro – την κορυφαία πρόταση της Opel στην κατηγορία. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα πλευρικά μαξιλάρια, επιλογές μασάζ, λειτουργία αερισμού και άλλες έξτρα παροχές που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε εμπειρία.

