Η παράβαση-ντροπή που βεβαιώθηκε 13.646 φορές από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο στην Ελλάδα

13.646 παραβάσεις για θέσεις ΑμεΑ, ράμπες και διαβάσεις βεβαιώθηκαν από τον Σεπτέμβριο έως τον Φεβρουάριο. Μια εικόνα μακριά από το ιδανικό.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική και, δυστυχώς, αποκαλυπτική για μια από τις πιο αντικοινωνικές συμπεριφορές στους δρόμους. Μέσα σε έξι μήνες, από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, βεβαιώθηκαν 13.646 παραβάσεις που αφορούν παράνομη στάθμευση σε χώρους ΑμεΑ, αλλά και παραβάσεις σχετικές με πεζοδρόμια, πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και διαβάσεις πεζών.

Ο αριθμός αυτός, που διαβιβάστηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, δείχνει ότι η αυτονόητη υποχρέωση σεβασμού των πιο ευάλωτων χρηστών του δρόμου παραμένει για πολλούς γράμμα κενό. Και αυτό είναι που κάνει αυτή την παράβαση πραγματικά παράβαση-ντροπή.

13.646 παραβάσεις σε έξι μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, στο διάστημα από 01-09-2025 έως 28-02-2026 οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίωσαν 13.646 παραβάσεις για:

παράνομη στάθμευση σε χώρους ΑμεΑ

στάση ή στάθμευση σε ράμπες

παράνομη κίνηση ή στάση σε πεζοδρόμια

παραβάσεις σε πεζόδρομους

παραβάσεις σε ποδηλατοδρόμους

παρεμπόδιση σε διαβάσεις πεζών και ειδικά ερείσματα

Ακόμη και αν τα στοιχεία δεν αφορούν αποκλειστικά μόνο ράμπες ή μόνο θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, η ουσία δεν αλλάζει. Μιλάμε για ένα τεράστιο πλήθος παραβάσεων που στρέφονται ευθέως απέναντι στην ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία.

Γιατί πρόκειται για μία από τις χειρότερες παραβάσεις

Υπάρχουν πολλές παραβάσεις στον δρόμο που είναι επικίνδυνες. Υπάρχουν όμως και ορισμένες που είναι ταυτόχρονα και βαθιά αντικοινωνικές. Το να παρκάρει κανείς πάνω σε ράμπα ΑμεΑ, σε ειδική θέση αναπήρων ή πάνω σε διάβαση πεζών δεν είναι απλώς μια «κακή συνήθεια» ή μια βιαστική κίνηση λίγων λεπτών.

Είναι μια πράξη που:

στερεί την πρόσβαση σε ανθρώπους που τη χρειάζονται πραγματικά

σε ανθρώπους που τη χρειάζονται πραγματικά δυσκολεύει ή μπλοκάρει τη μετακίνηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες

τη μετακίνηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες αναγκάζει πεζούς, γονείς με καρότσια ή ηλικιωμένους να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα

πεζούς, γονείς με καρότσια ή ηλικιωμένους να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα και εκθέτει σε κίνδυνο όσους δεν έχουν άλλη ασφαλή επιλογή διέλευσης

Αυτός είναι και ο λόγος που τέτοιου είδους συμπεριφορές προκαλούν τόσο έντονη κοινωνική αντίδραση. Δεν είναι μια παράβαση που επηρεάζει μόνο τη ροή της κυκλοφορίας. Επηρεάζει ευθέως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των άλλων.

Οι έλεγχοι είναι καθημερινοί

Από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επισημαίνεται ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, αλλά και για την ακώλυτη διέλευση πεζών και ΑμεΑ, είναι καθημερινοί. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Στις ενέργειες των υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η λεγόμενη τεχνική αστυνόμευση του οδικού δικτύου, δηλαδή ο έλεγχος για:

φθορές στο οδόστρωμα

ελλείψεις ή προβλήματα στη σήμανση

απουσία βασικών στοιχείων ασφάλειας

και όπου χρειάζεται, ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς για τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η προσβασιμότητα δεν εξαρτάται μόνο από την παραβατικότητα των οδηγών, αλλά και από το κατά πόσο το ίδιο το οδικό περιβάλλον είναι σωστά διαμορφωμένο και συντηρημένο.

Ο αριθμός είναι σοκαριστικός και για έναν ακόμη λόγο

Αν κάνουμε μια απλή αναγωγή, οι 13.646 παραβάσεις σε διάστημα περίπου έξι μηνών σημαίνουν πάνω από 2.200 παραβάσεις τον μήνα ή περίπου 75 παραβάσεις την ημέρα. Και αυτό μόνο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες που σχετίζονται με χώρους ΑμεΑ, ράμπες, πεζοδρόμια, πεζοδρόμους και διαβάσεις.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σχεδόν κάθε μέρα, σε μεγάλη κλίμακα, κάποιοι οδηγοί επιλέγουν να μπλοκάρουν ή να καταλαμβάνουν σημεία που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή μετακίνηση άλλων ανθρώπων.

Δεν πρόκειται λοιπόν για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για καθημερινό μοτίβο συμπεριφοράς.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι μόνο τα πρόστιμα

Η βεβαίωση κλήσεων είναι απαραίτητη. Δεν λύνει όμως μόνη της το πρόβλημα. Η τόσο μεγάλη έκταση του φαινομένου δείχνει ότι το ζήτημα είναι και βαθύτερα πολιτισμικό.

Γιατί όταν κάποιος σταθμεύει σε θέση ΑμεΑ ή πάνω σε ράμπα, συνήθως δεν το κάνει επειδή αγνοεί τι είναι αυτό το σημείο. Το κάνει επειδή θεωρεί ότι «θα μείνω μόνο δύο λεπτά», «δεν πειράζει», «δεν είναι κανείς τώρα εδώ» ή «δεν βρήκα αλλού».

Αυτή ακριβώς η λογική είναι που συντηρεί το πρόβλημα. Και αυτή είναι που κάνει τέτοιες παραβάσεις τόσο ενοχλητικές κοινωνικά.

