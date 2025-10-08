quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.10.2025
Κώστας Γαμβρούλης
i-paravasi-pou-agapoun-oi-ellines-schedon-2-000-prostima-tin-perasmeni-evdomada-778513

Η χρήση του κράνους  εξακολουθεί να παραμένει για πολλούς οδηγούς δικύκλων… προαιρετική. Αυτό αποδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου 1.987 οδηγοί και επιβάτες βρέθηκαν να κυκλοφορούν χωρίς κράνος, μέσα σε μόλις μία εβδομάδα

Η δράση εντάσσεται στην εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», που βρίσκεται ήδη στην 14η εβδομάδα εφαρμογής της. Στόχος της είναι όχι απλώς η επιβολή προστίμων, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων – καθώς και στους χρήστες Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

20.000 έλεγχοι σε μια εβδομάδα

Κατά το διάστημα 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 19.798 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτούς προέκυψαν 1.987 παραβάσεις οδηγών, εκ των οποίων 75 αφορούσαν επαγγελματίες διανομείς και 257 παραβάσεις επιβατών.

Αναλυτικά:

1.420 οδηγοί δικύκλων (75 διανομείς)

257 επιβάτες

296 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων (Ε.Π.Η.Ο.)

14 οδηγοί ATV

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική παραμένει στην κορυφή, με 595 παραβάσεις, ενώ ακολουθούν:

Ιόνια Νησιά: 263

Κρήτη: 256

Νότιο Αιγαίο: 208

Δυτική Ελλάδα: 137

Θεσσαλία: 118

Πελοπόννησος: 90

Κεντρική Μακεδονία: 83

Θεσσαλονίκη: 75

Στερεά Ελλάδα: 57

Αν. Μακεδονία & Θράκη: 45

Ήπειρος: 41

Βόρειο Αιγαίο: 29

Δυτική Μακεδονία: 4

Νέος Κ.Ο.Κ. και αυστηρότερες ποινές

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρές:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη (υπάρχουν κυρώσεις και για τον οδηγό)

30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς οχημάτων αστικής μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα)

Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται ακόμη περισσότερο:

Κατάσταση Πρόστιμο Αφαίρεση άδειας οδήγησης
1η παράβαση 350 € 30 ημέρες
1η υποτροπή 1.000 € 180 ημέρες
2η υποτροπή 2.000 € έως 1 έτος

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Παράλληλα με τους ελέγχους, συνεχίζονται και δράσεις ενημέρωσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, στο Κιάτο Κορινθίας, αστυνομικοί του Τμήματος Σικυωνίων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διένειμαν προστατευτικά κράνη σε διερχόμενους αναβάτες, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης.

Η πρωτοβουλία «Μηδενική ανοχή» δεν στοχεύει απλώς στη βεβαίωση παραβάσεων, αλλά στη διάσωση ζωών. Το κράνος παραμένει το πιο απλό, φθηνό και αποδεδειγμένα σωτήριο μέσο προστασίας για κάθε αναβάτη.

Η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει ότι θα συνεχίσει την παρουσία της στους δρόμους «με συνέπεια και επιμονή», μέχρι η καθολική χρήση του κράνους να γίνει αυτονόητη συνήθεια και όχι νομική υποχρέωση.

Τι κρατάμε;

  • Σχεδόν 2.000 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα
  • Αττική, Ιόνια Νησιά και Κρήτη στην κορυφή των παραβάσεων
  • Ο νέος Κ.Ο.Κ. προβλέπει αυστηρότερες ποινές έως και αφαίρεση άδειας
  • Παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και διανομή κρανών
  • Η εκστρατεία στοχεύει σε αλλαγή νοοτροπίας, όχι μόνο σε πρόστιμα

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις