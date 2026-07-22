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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η παράβαση που άγγιξε μέσα σε μία εβδομάδα τις 762.230 ευρώ σε πρόστιμα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.07.2026
Autotypos Team
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Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις δράσεις με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών, πραγματοποιώντας 21.634 ελέγχους και επιβεβαιώνοντας 2.643 παραβάσεις

Με εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα συνεχίζει η Ελληνική Αστυνομία την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η δράση εντάσσεται στο Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας και υλοποιείται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα με τους ελέγχους στους δρόμους, πραγματοποιούνται και στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

21.634 έλεγχοι και 2.643 παραβάσεις

Κατά το διάστημα 13 έως 19 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν 21.634 ελέγχους, βεβαιώνοντας συνολικά 2.643 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Από αυτές, 2.392 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων 77 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 251 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες.

Αναλυτικότερα, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

  • 1.660 οδηγοί δικύκλων (εκ των οποίων 73 διανομείς)
  • 207 επιβάτες δικύκλων
  • 686 οδηγοί Ε.Π.Η.Ο.
  • 45 οδηγοί οχημάτων ATV
  • Οι περισσότερες παραβάσεις ανά περιφέρεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

  • 942 στην Αττική
  • 666 στο Νότιο Αιγαίο
  • 284 στα Ιόνια Νησιά
  • 154 στην Κρήτη
  • 137 στη Δυτική Ελλάδα
  • 125 στη Θεσσαλία
  • 75 στην Πελοπόννησο
  • 72 στην Κεντρική Μακεδονία
  • 43 στην Ήπειρο
  • 42 στη Θεσσαλονίκη
  • 39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • 35 στη Στερεά Ελλάδα
  • 22 στο Βόρειο Αιγαίο
  • 7 στη Δυτική Μακεδονία

Οι κυρώσεις του νέου Κ.Ο.Κ.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι ποινές για τη μη χρήση κράνους.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου – Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν ο οδηγός δε μεριμνά ώστε ο συνεπιβάτης να φορά κράνος
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου που δε φορά κράνος
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. που κινούνται χωρίς κράνος

Σε περίπτωση υποτροπής, οι προβλεπόμενες ποινές αυξάνονται σημαντικά.

κράνος

Στόχος η αλλαγή νοοτροπίας

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, η συγκεκριμένη εκστρατεία δεν έχει αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί κυρίως στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και στην καθιέρωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά σε όλη τη χώρα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το μήνυμα των Αρχών παραμένει ξεκάθαρο: το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, αλλά ένα μέσο που μπορεί να σώσει ζωές.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#ΕΛΑΣ#κράνος#μοτοσυκλέτα#πρόστιμα
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