Η παράβαση που άγγιξε μέσα σε μία εβδομάδα τις 762.230 ευρώ σε πρόστιμα

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις δράσεις με στόχο τη συμμόρφωση των οδηγών, πραγματοποιώντας 21.634 ελέγχους και επιβεβαιώνοντας 2.643 παραβάσεις

Με εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα συνεχίζει η Ελληνική Αστυνομία την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Η δράση εντάσσεται στο Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας και υλοποιείται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα με τους ελέγχους στους δρόμους, πραγματοποιούνται και στοχευμένοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

21.634 έλεγχοι και 2.643 παραβάσεις

Κατά το διάστημα 13 έως 19 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν 21.634 ελέγχους, βεβαιώνοντας συνολικά 2.643 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Από αυτές, 2.392 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων 77 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 251 παραβάσεις αφορούσαν επιβάτες.

Αναλυτικότερα, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

1.660 οδηγοί δικύκλων (εκ των οποίων 73 διανομείς)

207 επιβάτες δικύκλων

686 οδηγοί Ε.Π.Η.Ο.

45 οδηγοί οχημάτων ATV

Οι περισσότερες παραβάσεις ανά περιφέρεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

942 στην Αττική

666 στο Νότιο Αιγαίο

284 στα Ιόνια Νησιά

154 στην Κρήτη

137 στη Δυτική Ελλάδα

125 στη Θεσσαλία

75 στην Πελοπόννησο

72 στην Κεντρική Μακεδονία

43 στην Ήπειρο

42 στη Θεσσαλονίκη

39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

35 στη Στερεά Ελλάδα

22 στο Βόρειο Αιγαίο

7 στη Δυτική Μακεδονία

Οι κυρώσεις του νέου Κ.Ο.Κ.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά οι ποινές για τη μη χρήση κράνους.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου – Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν ο οδηγός δε μεριμνά ώστε ο συνεπιβάτης να φορά κράνος

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου που δε φορά κράνος

30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. που κινούνται χωρίς κράνος

Σε περίπτωση υποτροπής, οι προβλεπόμενες ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Στόχος η αλλαγή νοοτροπίας

Όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, η συγκεκριμένη εκστρατεία δεν έχει αποκλειστικά εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί κυρίως στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και στην καθιέρωση της χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθημερινά σε όλη τη χώρα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το μήνυμα των Αρχών παραμένει ξεκάθαρο: το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, αλλά ένα μέσο που μπορεί να σώσει ζωές.

Πηγή: Astynomia.gr