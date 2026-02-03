Η παράβαση που κόστισε 229.950 ευρώ σε πρόστιμα τον Ιανουάριο – Το κάνει η πλειοψηφία των Ελλήνων

Οι εντατικοί έλεγχοι έχουν ως αποτέλεσμα να γεμίζουν τα ταμεία: Τι είναι αυτό που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τον Ιανουάριο του 2026 σκιαγραφούν μια εικόνα ενταμένης αστυνόμευσης, αλλά και επίμονων κακών συνηθειών πίσω από το τιμόνι. Την ίδια στιγμή, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έρχεται να βάλει οριστικό τέλος σε γκρίζες ζώνες, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ακόμη και όταν το όχημα είναι προσωρινά σταματημένο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του έτους λοιπόν, βεβαιώθηκαν συνολικά 31.499 παραβάσεις στην Αττική, εκ των οποίων 173 σε βαθμό πλημμελήματος. Πρόκειται για έναν αριθμό που αποτυπώνει όχι μόνο την ένταση των ελέγχων, αλλά και το εύρος των παραβάσεων που εξακολουθούν να καταγράφονται στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 657 παραβάσεις αφορούσαν τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Ο αριθμός αυτός τοποθετεί το κινητό ψηλά στη λίστα των συχνότερων παραβάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την ευρεία ενημέρωση, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να υποτιμούν τον κίνδυνο της απόσπασης προσοχής. Το κινητό έχει μετατραπεί σε προέκταση του χεριού μας, όμως στο αυτοκίνητο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο.

Οι κυρώσεις που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρές και κλιμακώνονται ανάλογα με την υποτροπή. Συγκεκριμένα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έξι μήνες. Στη δεύτερη υποτροπή, οι ποινές γίνονται ακόμη βαρύτερες, με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο. Η αυστηροποίηση των ποινών αποσκοπεί ξεκάθαρα στην αποτροπή της χρήσης κινητού στο τιμόνι, καθώς η απόσπαση προσοχής θεωρείται πλέον από τους βασικούς παράγοντες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στο αστικό περιβάλλον.

Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 433 τροχαία ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με 486 παθόντες. Από αυτά, έξι ήταν θανατηφόρα με ισάριθμους νεκρούς, οκτώ σοβαρά με οκτώ σοβαρά τραυματίες και 419 ελαφρά με 472 ελαφρά τραυματίες. Η καταγραφή μιας μείωσης κατά 25% στα θανατηφόρα τροχαία σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το συνολικό βάρος των αριθμών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση κινητού τηλεφώνου αποκτά κεντρικό ρόλο στη συζήτηση για την οδική ασφάλεια. Η εύλογη απορία πολλών οδηγών είναι αν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν είναι σταματημένοι σε φανάρι ή εγκλωβισμένοι στην κίνηση, για παράδειγμα για να αλλάξουν διαδρομή στους χάρτες. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαντά με σαφήνεια και χωρίς περιθώρια παρερμηνειών.

Η βασική αρχή είναι ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς σύστημα hands free ή Bluetooth απαγορεύεται όταν ο οδηγός έχει τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι προσωρινά ακινητοποιημένο σε φανάρι ή μποτιλιάρισμα, ο οδηγός θεωρείται ότι εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο. Το κινητό επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι στερεωμένο σε ειδική βάση ή ακουμπισμένο σε σημείο της καμπίνας και χρησιμοποιείται χωρίς να κρατιέται στο χέρι. Οτιδήποτε άλλο, από την πληκτρολόγηση και την πλοήγηση στα social media μέχρι την απλή κατοχή του κινητού στο χέρι, συνιστά παράβαση.

Τι κρατάμε