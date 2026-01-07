Η παράβαση που κόστισε πάνω από 654.000 ευρώ σε πρόστιμα μέσα στις γιορτές

Η παράβαση – «πρωταθλήτρια» των εορτών με 6.544 κλήσεις και πρόστιμα τουλάχιστον €654.400. Ποιες παραβάσεις ακολούθησαν;

Την εορταστική περίοδο (19/12–1/1) βεβαιώθηκαν πάνω από 40.000 παραβάσεις. 6.544 από αυτές αφορούσαν περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας. Με βάση τον Κ.Ο.Κ., ακόμη κι αν όλες τιμωρούνταν με το ελάχιστο πρόστιμο των 100 € (υπέρβαση έως 20 km/h), το συνολικό ποσό θα έφτανε τουλάχιστον €654.400.

Στην πράξη, ένα σημαντικό μέρος αφορά υπερβάσεις >20 km/h (πρόστιμο €350 και αφαίρεση άδειας 10 ημέρες) ή >30 km/h (πρόστιμο €700 και αφαίρεση άδειας 60 ημέρες). Άρα, το τελικό ποσό προστίμων πιθανότατα είναι πολύ υψηλότερο από το κατώτατο σενάριο.

Υπενθύμιση προστίμων ταχύτητας (Κ.Ο.Κ.)

Έως 20 km/h: €100

20–30 km/h: €350 + αφαίρεση άδειας 10 ημέρες

30 km/h: €700 + αφαίρεση άδειας 60 ημέρες

Οι υπόλοιπες επικίνδυνες συμπεριφορές

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν: 1.268 για αλκοόλ, 988 για κράνος, 832 για ζώνη, 319 για ερυθρό, 289 για κινητό, 271 για αντικανονικούς ελιγμούς, 218 για αντίθετο ρεύμα, 178 για αντικανονικό προσπέρασμα, 114 για ελαστικά, 27 για παιδικά καθίσματα, συν 27.727 «λοιπές». Η εικόνα δείχνει ένα μίγμα παραβάσεων που πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο: υψηλή ταχύτητα, απόσπαση προσοχής, μη χρήση μέσων παθητικής ασφάλειας.

Μήνυμα προς οδηγούς

Η ταχύτητα παραμένει ο πιο «ακριβός» —και επικίνδυνος— πειρασμός. Η προσαρμογή ρυθμού σε συνθήκες δρόμου/κυκλοφορίας και η πειθαρχία στο όριο δεν σώζουν μόνο χρήματα· σώζουν ζωές.

