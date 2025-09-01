Η πασίγνωστη μάρκα που έφτασε τα 1,5 εκατομμύριο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η μάρκα γιορτάζει ορόσημο στην πορεία της προς την ηλεκτροκίνηση με 1,5 εκατομμύριο μοντέλα παγκοσμίως.

Το νούμερο 1.500.000 ηλεκτρικό αυτοκίνητο της οικογένειας ID. παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του

Πρόκειται για ένα Volkswagen ID.7 Tourer Pro, το οποίο προσφέρει αυτονομία 606 χλμ.

Η παράδοση έγινε στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Έμντεν, παρουσία του Πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, Olaf Lies

Σχεδόν πέντε χρόνια πριν, τον Σεπτέμβριο του 2020, παραδόθηκαν τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα της οικογένειας ID. Σήμερα, η Volkswagen ηγείται των στατιστικών ταξινομήσεων στην κατηγορία των ηλεκτρικών, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«1,5 εκατομμύριο παραδόσεις μοντέλων ID. – αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Volkswagen αποτελεί πρωτοπόρο στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Αυτό δείχνει ότι προσφέρουμε τα μοντέλα που ζητάει η αγορά. Βρισκόμαστε σε σωστή πορεία και παραμένουμε ηγέτες στην εποχή της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση», δήλωσε ο Martin Sander, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen.

Παρουσία του Kai Grünitz, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αρμόδιου για την Τεχνική Ανάπτυξη, και του Πρωθυπουργού Olaf Lies, ο Sander παρέδωσε τα κλειδιά του επετειακού οχήματος σε έναν πελάτη από το Vechta της Κάτω Σαξονίας.

«Το ID.7 εκφράζει τη δυναμική της Κάτω Σαξονίας και αποδεικνύει την ικανότητα του κρατιδίου να προσαρμόζεται και να καινοτομεί», δήλωσε ο Lies, ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου είχε ως επίσημο όχημα ένα ID.7 που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Έμντεν.

Το εργοστάσιο του Έμντεν στην Ανατολική Φρισία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του μετασχηματισμού της Volkswagen. Τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος έχει επενδύσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να το μετατρέψει σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Πέρα από τη Ζβικάου και τη Gläserne Manufaktur στη Δρέσδη, το Έμντεν είναι το μοναδικό εργοστάσιο της Volkswagen παγκοσμίως αφιερωμένο αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Παράλληλα, μοντέλα της σειράς ID. κατασκευάζονται επίσης στο Ανόβερο, τη Τσατανούγκα (ΗΠΑ), καθώς και στις κινεζικές πόλεις Foshan, Changsha και Anting.

Η οικογένεια ID. διευρύνεται σταθερά από το 2020, με πρώτο μοντέλο το ID.3 – το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Volkswagen. Το 2021 ακολούθησε το SUV ID.4, στη συνέχεια το ID.5 coupé και το ηλεκτρικό βαν ID. Buzz. Οι πιο πρόσφατες προσθήκες είναι το ID.7 και το ID.7 Tourer, τα οποία παρουσιάστηκαν το 2024. Μάλιστα, το ID.7 Tourer ήταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στη Γερμανία το πρώτο εξάμηνο του 2025. «Η επιτυχία αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Volkswagen», σημείωσε ο Lies.

Παρά τις επιτυχίες, ο Martin Sander τονίζει την ανάγκη για πολιτική υποστήριξη ώστε να επιταχυνθεί η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης: «Απαιτούνται ξεκάθαρα μηνύματα και συγκεκριμένα κυβερνητικά κίνητρα για να περιοριστεί ο σκεπτικισμός των ιδιωτών αγοραστών και να αυξηθεί η ζήτηση από αυτή την κατηγορία».

Προς το παρόν, η πλειοψηφία των νέων ηλεκτρικών οχημάτων καταγράφεται σε επαγγελματίες χρήστες που επωφελούνται από φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η Volkswagen συνεχίζει δυναμικά την ηλεκτρική της στρατηγική με την προετοιμασία νέων μοντέλων ID.: η έκδοση παραγωγής του συμπαγούς ID. 2all, με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, αναμένεται το 2026, ενώ ένα χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει το ID. EVERY1, ένα βασικό μοντέλο που θα κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ. Όπως επισημαίνει ο Sander: «Ο στόχος είναι σαφής – η Volkswagen θέλει να κάνει την ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη σε όλους: προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη».

