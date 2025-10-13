Η Pelops Racing στις 17 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης!

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το καλοκαίρι που μας πέρασε για την Pelops Racing, την ομάδα Formula Student του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα!

Για δεύτερη χρονιά στη σύντομη ιστορία της, η ομάδα διαγωνίστηκε με αξιώσεις εντός και εκτός συνόρων, στους διαγωνισμούς Formula Student της Κροατίας και της Ελλάδας. Δύο απαιτητικοί θεσμοί που αποτέλεσαν τη σφραγίδα μιας δύσκολης αλλά και εξαιρετικά δημιουργικής σεζόν για τους νέους μηχανικούς της ομάδας.

Πιτθέας: Το νέο μονοθέσιο

Η Pelops Racing παρουσίασε φέτος το νέο της μονοθέσιο, τον Πιτθέα· το δεύτερο ιστορικά «παιδί» του Πέλοπα και στην πραγματικότητα το δεύτερο μονοθέσιο στην ιστορία της ομάδας. Πρόκειται για ένα δημιούργημα πολύμηνης έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής από τους 23 μηχανικούς της. Στο μονοθέσιο ενσωματώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε τομείς όπως το σασί, το σύστημα τροχών, το σύστημα μετάδοσης, αλλά και η προσθήκη του πρώτου αεροδυναμικού πακέτου.

Στους καλοκαιρινούς διαγωνισμούς, η Pelops αγωνίστηκε με αξιώσεις απέναντι σε μεγάλες και καταξιωμένες ομάδες από όλη την Ευρώπη. Η ομάδα από την Πάτρα κατέλαβε την 17η θέση στην Κροατία και την 5η θέση στην Ελλάδα στις συνολικές κατατάξεις! Παράλληλα, διακρίθηκε σε αρκετά στατικά αγωνίσματα όπως το Design Event, το Cost Event και την παρουσίαση του Business Plan, όπου συγκέντρωσε το σύνολο των πόντων της. Ωστόσο, κάποιες τεχνικές αστοχίες δεν επέτρεψαν στην ελληνική ομάδα να αγωνιστεί με το μονοθέσιο και στους δύο διαγωνισμούς.

Η Pelops Racing κοιτάει μπροστά

Κλείνοντας τη σεζόν, η Pelops Racing κοιτάζει μόνο μπροστά, έχοντας αποκτήσει πολύτιμα μαθήματα για το μέλλον και την εξέλιξή της σε όλους τους τομείς, εντός και εκτός πίστας. Ο σχεδιασμός της επόμενης αγωνιστικής χρονιάς, ο καθορισμός νέων στόχων και η πραγματοποίηση νέου recruitment για την ενδυνάμωση της ομάδας αποτελούν τα άμεσα επόμενα βήματα.

Ωστόσο, η ουσία είναι μία: η ομάδα κάθε χρόνο στοχεύει ψηλά και είναι φτιαγμένη για μεγάλες… πίστες!

