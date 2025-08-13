quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η περιοχή της Ελλάδας με τα περισσότερα πρόστιμα για κράνος – 863 παραβάσεις σε 7 ημέρες

ΤΕΤΑΡΤΗ | 13.08.2025
Στέλιος Παππάς
i-periochi-tis-elladas-me-ta-perissotera-prostima-gia-kranos-863-paravaseis-se-7-imeres-761193

Το Νότιο Αιγαίο βρέθηκε στην κορυφή με 863 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα. Δες ποιες περιοχές ακολουθούν και τι λέει ο ΚΟΚ.

  • 863 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μόλις μία εβδομάδα στο Νότιο Αιγαίο.

  • Συνολικά 4.138 πρόστιμα σε όλη τη χώρα.

  • Νέος ΚΟΚ: 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέχει την αρνητική πρωτιά στην εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» της Τροχαίας, με 863 παραβάσεις να βεβαιώνονται σε μόλις 7 ημέρες (4–10 Αυγούστου 2025). Σίγουρα τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζει η τουριστική περίοδος, ενώ μας δείχνει πως οι Αρχές δεν επαναπαύονται και συνεχίζουν το “κυνήγι” ακόμη και στα νησιά που πάει ο κόσμος για διακοπές!

Συνολικά, σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν 4.138 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων αλλά και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.). Η Αττική ακολούθησε με 757 παραβάσεις, ενώ το Βόρειο Αιγαίο βρέθηκε τρίτο με 603.

Δείτε επίσης: Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για το δεκαπενταύγουστο

Οι ποινές του νέου ΚΟΚ

Με βάση τον Ν. 5209/2025:

  • 350€ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου.

  • Ίδιο πρόστιμο για τον επιβάτη που δεν φοράει κράνος.

  • 30€ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Δείτε επίσης: Η πιο συνηθισμένη παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

Τι κρατάμε;

  • Το Νότιο Αιγαίο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη μη χρήση κράνους λόγω διακοπών.

  • Χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες αδιαφορούν για την ασφάλειά τους.

  • Οι ποινές είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρές και αφορούν όλους, ακόμα και τους επιβάτες.

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#κράνος#νέος ΚΟΚ#παραβάσεις
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

neos-kok-pano-apo-3000-paravaseis-gia-kranos-poia-periochi-einai-protathlitria-766662

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.07.2025

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 3000 παραβάσεις για κράνος – Ποια περιοχή είναι «πρωταθλήτρια»
apo-simera-i-trochaia-xekina-ta-prostima-kabanes-pou-ftanoun-tis-2-000-evro-poious-odigous-afora-646683

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.07.2025

Από σήμερα η Τροχαία ξεκινά τα πρόστιμα-«καμπάνες» που φτάνουν τις 2.000 ευρώ – Ποιους οδηγούς αφορά;
pano-apo-580-prostima-ti-mera-mono-gia-mia-paravasi-edose-i-trochaia-mesa-se-mia-evdomada-poia-einai-i-cheiroteri-periochi-771049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.08.2025

Πάνω από 580 πρόστιμα τη μέρα μόνο για μία παράβαση έδωσε η Τροχαία μέσα σε μία εβδομάδα – Ποια είναι η χειρότερη περιοχή;
pano-apo-2-800-prostima-se-mia-evdomada-gia-tin-pio-epikindyni-paravasi-stin-ellada-poia-einai-766662

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.08.2025

Πάνω από 2.800 πρόστιμα σε μία εβδομάδα για την πιο επικίνδυνη παράβαση στην Ελλάδα – Ποια είναι
i-paravasi-chrysos-tis-trochaias-prostima-ypsous-997-350-evro-mesa-se-mia-evdomada-ola-gia-ton-idio-logo-769242

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.07.2025

Η παράβαση-χρυσός της Τροχαίας: Πρόστιμα ύψους 997.350 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα – Όλα για τον ίδιο λόγο
poioi-tin-patisan-to-prostimo-ton-350-evro-pou-dothike-pano-2-500-fores-se-mia-evdomada-768625

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.07.2025

Ποιοι την πάτησαν: Το πρόστιμο των 350 ευρώ που δόθηκε πάνω 2.500 φορές σε μία εβδομάδα

Πρόσφατες Ειδήσεις