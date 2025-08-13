Η περιοχή της Ελλάδας με τα περισσότερα πρόστιμα για κράνος – 863 παραβάσεις σε 7 ημέρες

Το Νότιο Αιγαίο βρέθηκε στην κορυφή με 863 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα. Δες ποιες περιοχές ακολουθούν και τι λέει ο ΚΟΚ.

863 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μόλις μία εβδομάδα στο Νότιο Αιγαίο .

Συνολικά 4.138 πρόστιμα σε όλη τη χώρα.

Νέος ΚΟΚ: 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέχει την αρνητική πρωτιά στην εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» της Τροχαίας, με 863 παραβάσεις να βεβαιώνονται σε μόλις 7 ημέρες (4–10 Αυγούστου 2025). Σίγουρα τεράστιο ρόλο σε αυτό παίζει η τουριστική περίοδος, ενώ μας δείχνει πως οι Αρχές δεν επαναπαύονται και συνεχίζουν το “κυνήγι” ακόμη και στα νησιά που πάει ο κόσμος για διακοπές!

Συνολικά, σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν 4.138 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων αλλά και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών (Ε.Π.Η.Ο.). Η Αττική ακολούθησε με 757 παραβάσεις, ενώ το Βόρειο Αιγαίο βρέθηκε τρίτο με 603.

Δείτε επίσης: Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για το δεκαπενταύγουστο

Οι ποινές του νέου ΚΟΚ

Με βάση τον Ν. 5209/2025:

350€ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες στον οδηγό δικύκλου.

Ίδιο πρόστιμο για τον επιβάτη που δεν φοράει κράνος.

30€ πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Δείτε επίσης: Η πιο συνηθισμένη παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

Τι κρατάμε;

Το Νότιο Αιγαίο έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη μη χρήση κράνους λόγω διακοπών.

Χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες αδιαφορούν για την ασφάλειά τους.

Οι ποινές είναι πλέον ιδιαίτερα αυστηρές και αφορούν όλους, ακόμα και τους επιβάτες.

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ