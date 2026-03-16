quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Peugeot φέρνει νέο κινητήρα “Turbo 100” στα 208 και 2008 – Διπλασιάζει το χρόνο ανάμεσα στα service

ΔΕΥΤΕΡΑ | 16.03.2026
Autotypos Team
i-peugeot-fernei-neo-kinitira-turbo-100-sta-208-kai-2008-diplasiazei-to-chrono-anamesa-sta-service-762744

Η Peugeot παρουσιάζει έναν νέο βενζινοκινητήρα Turbo 100, ο οποίος θα τοποθετηθεί στα Peugeot 208 και Peugeot 2008. Η νέα αυτή μονάδα έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει επιδόσεις, αποδοτικότητα και αυξημένη αξιοπιστία.

Ο κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά της συγκεκριμένης οικογένειας κινητήρων και αποτελείται κατά 70% από νέα εξαρτήματα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές βρίσκονται η χρήση καδένας χρονισμού, ένα νέο turbo, αναβαθμισμένο σύστημα ψεκασμού, καθώς και νέα πιστόνια και μπλοκ κινητήρα.

Η διάθεσή του θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2026 για το Peugeot 208, ενώ από τον Μάιο του 2026 θα προστεθεί και στη γκάμα του Peugeot 2008.

Επιδόσεις, αποδοτικότητα και αξιοπιστία

Ο Turbo 100 είναι τρικύλινδρος κινητήρας χωρητικότητας 1.199 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ 101 ίππων και ροπή 205 Nm. Χάρη στο νέο turbo μεταβλητής γεωμετρίας, η απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές είναι πιο άμεση, κάτι που διευκολύνει την κίνηση στην πόλη αλλά και τις προσπεράσεις, προσφέροντας πιο ευχάριστη εμπειρία οδήγησης σε κάθε συνθήκη.

Για τη βελτίωση της κατανάλωσης και τον καλύτερο έλεγχο των εκπομπών ρύπων, ο κινητήρας χρησιμοποιεί νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 350 bar. Παράλληλα, διαθέτει σύστημα χρονισμού βαλβίδων που μειώνει τις εσωτερικές τριβές, ενώ νέα σχεδίαση στα έμβολα και λειτουργία βάσει του κύκλου Miller cycleσε συνδυασμό με υψηλή σχέση συμπίεσης — συμβάλλουν στην καλύτερη θερμική απόδοση της καύσης.

Η χρήση καδένας χρονισμού αντί για ιμάντα στοχεύει σε μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Παράλληλα, το μπλοκ κινητήρα, τα πιστόνια και τα ελατήρια έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα και να διατηρούν υπό έλεγχο την κατανάλωση λαδιού.

Πάνω από 3 εκατ. χλμ. σε δοκιμές

Κατά τη φάση εξέλιξης, ο κινητήρας υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές αντοχής: περισσότερες από 30.000 ώρες λειτουργίας σε δοκιμαστικούς πάγκους που προσομοιώνουν κάθε πιθανή συνθήκη οδήγησης. Παράλληλα, πρωτότυπα οχήματα εξοπλισμένα με τον Turbo 100 διένυσαν συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενώ αρκετά ξεπέρασαν τα 200.000 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του νέου κινητήρα.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τα Peugeot 208 και Peugeot 2008 που θα εξοπλίζονται με τον Turbo 100 θα καλύπτονται και από το πρόγραμμα Peugeot Care, το οποίο προσφέρει εγγύηση έως 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η μείωση της συχνότητας συντήρησης. Τα μοντέλα με τον νέο κινητήρα θα απαιτούν service κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα (αντί για 1 χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα προηγουμένως), με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.

Τι κρατάμε:

  • Ο κινητήρας Turbo 100 θα τοποθετηθεί στα νέα Peugeot 208 και Peugeot 2008
  • Τα μοντέλα με τον νέο κινητήρα θα απαιτούν service κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα
  • Ο κινητήρας υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές ενώ πρωτότυπα διένυσαν πάνω από 3 εκατ. χλμ.
  • Τα Peugeot 208 και Peugeot 2008 θα καλύπτονται από εγγύηση έως 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Peugeot#Peugeot 2008#Peugeot 208
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Πρόσφατες Ειδήσεις