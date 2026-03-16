Η Peugeot φέρνει νέο κινητήρα “Turbo 100” στα 208 και 2008 – Διπλασιάζει το χρόνο ανάμεσα στα service

Η Peugeot παρουσιάζει έναν νέο βενζινοκινητήρα Turbo 100, ο οποίος θα τοποθετηθεί στα Peugeot 208 και Peugeot 2008. Η νέα αυτή μονάδα έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει επιδόσεις, αποδοτικότητα και αυξημένη αξιοπιστία.

Ο κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά της συγκεκριμένης οικογένειας κινητήρων και αποτελείται κατά 70% από νέα εξαρτήματα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές βρίσκονται η χρήση καδένας χρονισμού, ένα νέο turbo, αναβαθμισμένο σύστημα ψεκασμού, καθώς και νέα πιστόνια και μπλοκ κινητήρα.

Η διάθεσή του θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2026 για το Peugeot 208, ενώ από τον Μάιο του 2026 θα προστεθεί και στη γκάμα του Peugeot 2008.

Επιδόσεις, αποδοτικότητα και αξιοπιστία

Ο Turbo 100 είναι τρικύλινδρος κινητήρας χωρητικότητας 1.199 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ 101 ίππων και ροπή 205 Nm. Χάρη στο νέο turbo μεταβλητής γεωμετρίας, η απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές είναι πιο άμεση, κάτι που διευκολύνει την κίνηση στην πόλη αλλά και τις προσπεράσεις, προσφέροντας πιο ευχάριστη εμπειρία οδήγησης σε κάθε συνθήκη.

Για τη βελτίωση της κατανάλωσης και τον καλύτερο έλεγχο των εκπομπών ρύπων, ο κινητήρας χρησιμοποιεί νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 350 bar. Παράλληλα, διαθέτει σύστημα χρονισμού βαλβίδων που μειώνει τις εσωτερικές τριβές, ενώ νέα σχεδίαση στα έμβολα και λειτουργία βάσει του κύκλου Miller cycle — σε συνδυασμό με υψηλή σχέση συμπίεσης — συμβάλλουν στην καλύτερη θερμική απόδοση της καύσης.

Η χρήση καδένας χρονισμού αντί για ιμάντα στοχεύει σε μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Παράλληλα, το μπλοκ κινητήρα, τα πιστόνια και τα ελατήρια έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα και να διατηρούν υπό έλεγχο την κατανάλωση λαδιού.

Πάνω από 3 εκατ. χλμ. σε δοκιμές

Κατά τη φάση εξέλιξης, ο κινητήρας υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές αντοχής: περισσότερες από 30.000 ώρες λειτουργίας σε δοκιμαστικούς πάγκους που προσομοιώνουν κάθε πιθανή συνθήκη οδήγησης. Παράλληλα, πρωτότυπα οχήματα εξοπλισμένα με τον Turbo 100 διένυσαν συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενώ αρκετά ξεπέρασαν τα 200.000 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του νέου κινητήρα.

Τα Peugeot 208 και Peugeot 2008 που θα εξοπλίζονται με τον Turbo 100 θα καλύπτονται και από το πρόγραμμα Peugeot Care, το οποίο προσφέρει εγγύηση έως 8 χρόνια ή 160.000 χιλιόμετρα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η μείωση της συχνότητας συντήρησης. Τα μοντέλα με τον νέο κινητήρα θα απαιτούν service κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα (αντί για 1 χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα προηγουμένως), με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.

